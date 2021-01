Mosbach. (schat/pol/sta) Absperrbänder und hohes Polizeiaufkommen im Elzpark verhießen am Mittwochvormittag schon nichts Gutes, die entsprechende Nachricht gab es wenig später dazu: Unweit des Technischen Rathauses war einem Spaziergänger gegen 11.30 Uhr eine leblose Person aufgefallen, die unterhalb einer kleinen Brücke im Uferbereich der Elz im Wasser lag. Er verständigte daraufhin umgehend die Polizei.

Vor Ort stellten Rettungsdienst und Polizei fest, dass die noch unbekannte Person tot ist. Rechtsmediziner und Kriminaltechniker wurden hinzugerufen, die Ermittler der Mosbacher Kriminalpolizei nahmen ihre Untersuchungen zur Todesursache und den Hintergründen des Falls auf. Bis in den späten Nachmittag waren Polizei- und Rechtsmedizinmitarbeiter an der Elz, um Hinweise zu sammeln und zu sichern. Im Nachgang soll nun unter anderem auch geklärt werden, wie die Person in das Gewässer gelangt ist.

​Foto: Schattauer

"Das abschließende Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung wird voraussichtlich erst in den kommenden Tagen vorliegen", hieß es vonseiten der Polizei am Mittwochabend. Auch zur Identität des Mannes konnte die Polizei (noch) keine näheren Angaben machen, verwies auf die erst aufgenommenen bzw. laufenden Ermittlungen hierzu.

Auf Nachfrage der RNZ erklärte ein Sprecher der Polizei aber immerhin, dass es ersten Erkenntnissen zufolge derzeit keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung gebe.

Update: Mittwoch, 20. Januar 2021, 17.22 Uhr