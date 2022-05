Von Peter Lahr

Mosbach. "Die Kommunikation hat mir gefehlt. Ich war 40 Jahre jedes Wochenende unterwegs und dann plötzlich nichts mehr." So klang sie, die Freude über die Rückkehr der "Mosbacher Markterlebnisse" nach rund zwei Jahren Pandemie-Beschränkungen. Nicht nur Heide Clemenz war bester Dinge. Rund 40 Stände rund um die Stiftskirche und in der Hauptstraße lockten am Samstag zum traditionellen Frühlingsauftakt in Form des Blumenmarkts. Die Resonanz war überwältigend. Dem Nieselregen und Schmuddelwetter zum Trotz kamen zahlreiche Menschen mit mehr oder weniger grünen Daumen, versorgten sich mit blühenden, schönen oder leckeren Dingen und genossen mal wieder einen "ganz normalen Tag".

Frühlingshaftes Pink dominierte am Stand von Ute Werner. Doch ihre Glockenblumen, Gänseblümchen und Co. sind unverblühbar, da aus Filz! "Von der Floristin zur Filzerin", so beschreibt die Frau aus Schöntal ihren Werdegang und ihre doppelte Berufung. Es scheint, dass das Wissen um die floralen Grundlagen die Ästhetik ihrer Wollkreationen befeuert. Auch wenn die Filzblumen nicht duften, sie seien dauerhaft, so Werner.

"Die sind pflegeleicht und brauchen kein Wasser", beschreibt wenige Meter weiter Dorota Stachurska die Vorteile ihrer Blumenblüten. Die Frau aus Polen hat sich dem Upcycling verschrieben. Nicht mehr benötigtes Fensterglas verwandelt sie mithilfe eines Glasofens in bunte Blüten. 900 Grad heiß müsse es sein, bis sich die neuen Formen zusammenfügen. Spezielles Farbpulver sorgt für Abwechslung. "Ich liebe starke Farben", betont die Kunsthandwerkerin. Außerdem mag sie es, kleine Spiral-Schnecken in All-Over-Manier auf ihren Gebilden zu verteilen. Auch für profane Flaschen hält sie ein zweites Leben als Schale bereit.

"Wir sind nicht der Jäger, sondern die Tomaten aus der Pfalz", scherzt Angela Hinz. Zusammen mit Mann – "er ist der Gärtner" – und Tochter sowie 50 (von insgesamt 130) Sorten Tomaten ist die passionierte Saatgut-Retterin nach Mosbach gekommen. Voller Verve und mit reichlich Fachwissen ausgestattet, beantwortet sie die vielfältigen Fragen. Für Balkonkästen hat Familie Hinz Mini-Tomaten dabei, die nur 20 oder 30 Zentimeter hoch werden. Aber auch Spezialisten, die es zu Aunt Rubys, der "goldenen Königin", zu Ochsenherz oder zur klassisch roten Mirabelle zieht, werden hier fündig. Wie die bekannten warmen Semmeln finden hier die Tomaten im Minutentakt ein neues Zuhause. "Jede hat einen vollen Geschmack und man kann aus den Kernen der Früchte wieder neue Pflanzen für das nächste Jahr züchten", erläutert Angela Hinz ein weiteres Ziel ihrer Mission. Es gehe ihnen darum, Saatgut von alten Nutzpflanzen zu erhalten und somit viele Arten vor dem Aussterben zu bewahren. Ihr Ausgangsmaterial beziehen sie auch von Saatgutarchiven, vermehren es dann und geben es später wieder zurück zur "Arche Noah".

"Der Körper besteht aus einer alten Dose, die Augen waren früher Milchflaschen-Verschlüsse und die Flügel waren einmal eine Trinkflasche aus Plastik." Auch Petra aus der Nähe von Heidelberg steht auf Upcycling. Aus der gelben Tonne geht es für ihre Werkstoffe direkt in die Natur. Denn sie fertigt Insektenhotels, die wiederum die Form von Bienen oder Marienkäfern besitzen. Schön und nützlich sind diese Geschöpfe. Nur beim Anschrauben der Fühler helfe ihr Mann mit der Bohrmaschine, beschreibt Petra die Arbeitsteilung.

Auch die anfangs zitierte Heide Clemenz formuliert als Ziel "Weg vom Plastik". Von der Haarseife bis zur Gärtnerseife gibt es an ihrem Stand eine reiche und ebenso duftende Auswahl. Pfingstrosen, Brennnesseln, Eisenkraut, Himbeeren oder Wildrosen, viele Blüten wanderten in die Seifen. "Träume und Schäume" für "Duft und Gemüt" finden hier reichlich Inspirationen. Akustische Leckerbissen lieferten derweil "Rusty Moves" auf der kleinen Bühne am Kirchplatz. Dahinter stecken der Gitarrist und Sänger Kai Karle und der Saxofonist Rainer Schulz. Wer noch einen Tick höher hinaus wollte, dem half Gaukler Gawan gerne auf die Stelzen.