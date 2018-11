Schollbrunn. (hof) Nach eineinhalb Jahren, 840 Stunden ehrenamtlichen Engagements und einer Investition in Höhe von 18.000 Euro durfte Waldbrunns Bürgermeister Markus Haas im Beisein von Ortsvorsteher Alexander Helm, der Vorstände der örtlichen Vereine sowie zahlreicher Gemeinderäte, Ortsvorsteher und Ortschaftsräte die von Grund auf sanierte Kneippanlage in Schollbrunn ihrer Bestimmung übergeben.

Zunächst begrüßte Ortsvorsteher Alexander Helm die Gäste und ließ in einer kurzen Ansprache die Geschichte der Kneippanlage, die im Jahr 1966 von der damals noch selbstständigen Gemeinde Schollbrunn erbaut worden war, Revue passieren. In den zurückliegenden fünf Jahrzehnten wurde die Anlage, auch wegen ihrer unmittelbaren Nachbarschaft zum Spielplatz, häufig genutzt. Im Jahr 2014 kam dann erstmals die Idee auf, die Anlage im Hinblick auf das Dorfjubiläum zu sanieren. Es zeigte sich jedoch schnell, dass es mit ein bisschen "Aufhübschung" nicht getan sein würde. Der Zahn der Zeit hatte an der Anlage genagt, weshalb Zu- und Ableitung, aber auch das Laufbecken und der Trog für die Armbäder ausgetauscht werden mussten. Ein finanzieller Kraftakt, den die Finanzlage der Gemeinde Waldbrunn, trotz der angebotenen Eigenleistungen aus der Bevölkerung, so kurzfristig nicht hergab. Nachdem der Gemeinderat dann Mittel bereitgestellt hatte, begannen Ende 2015 unter der Bauleitung von Ortschaftsrat Joachim Leister die Arbeiten, die trotz des Unwetters Ende Mai auch 2016 fortgesetzt wurden. Mitte Juli 2017 wurden dann die letzten Aufgaben erledigt.

Ortsvorsteher Alexander Helm dankte allen Helfern, die in der Bauzeit insgesamt 840 Stunden auf der Baustelle zugebracht haben. Er zeigte sich stolz auf die Leistung "seiner" Dorfgemeinschaft.

Auch Bürgermeister Markus Haas gratulierte zu dieser enormen Gemeinschaftsleistung. Ohne diese wäre es nicht möglich gewesen, die Kneippanlage in Schollbrunn in ein "solch schmuckes Kleinod zu verwandeln". Die Anlage soll nicht nur Bürger der Gemeinde, sondern auch Gäste einladen. Wie er aus Erfahrung wisse, seien solche Anlagen auch immer Treffpunkt für die Jugend, aber auch älterer Bürger. So erfülle das Kneippbecken nicht nur gesundheitliche Zwecke, sondern auch wichtige gesellschaftliche Funktionen. Der Einsatz der Dorfgemeinschaft um Joachim Leister und Hans-Heinrich Beisel sei daher gar nicht genug zu würdigen, sagte Haas.

Die Gemeinde hat 18.000 Euro investiert, davon 13.000 Euro für Fliesenarbeiten, das einzige Gewerk, das man vergeben habe, sowie 3000 Euro für einen neuen Sandsteintrog für die Armbäder. Darüber hinaus wurden 2000 Euro für Kleinteile verbraucht. Dem gegenüber stehen 35 Einsätze mit insgesamt 840 Arbeitsstunden. Unterstützung erfuhr die Dorfgemeinschaft bei dem Projekt nicht nur von der Gemeindeverwaltung, insbesondere von Bauamtsleiter Martin Grimm, sondern auch von diversen (Bau-)Unternehmen, die Bagger und sonstiges Gerät unentgeltlich bereitstellten. Ein Dank gebühre daher auch den Firmen Emil Eckert, Münch, und Schalla.

Da eine Kneippanlage auch nach der Fertigstellung und Einweihung weiter gepflegt und beaufsichtigt werden müsse, dankte Haas auch Bernward Stiller, der sich bereit erklärt hat, diese Aufgabe zu übernehmen.

Markus Haas, Ortsvorsteher Alexander Helm und die Helfer ließen es sich trotz der kühlen Außentemperaturen anschließend nicht nehmen, Schuhe und Strümpfe auszuziehen und ins acht Grad kalte Wasser zu steigen, um das Becken im Storchengang zu durchschreiten.