Mosbach.(cao) Der Hardhofweg ist seit Ende Februar täglich zwischen 20 bis 5 Uhr gesperrt, um die Amphibien zu schützen, die auf ihren nächtlichen Wandenderungen zu ihren Laichplätzen die Straße queren. Doch die Schranken, die eine Durchfahrt zwischen Hardhof und Abzweig Waldsteige verhindern sollen, "werden von zahlreichen Autos einfach umfahren", berichtete eine RNZ-Leserin der Redaktion. Und in der Tat: Einmal auf der linken Seite, einmal auf der rechten Seite der Absperrungen lassen sich tiefe Furchen auf den angrenzenden Äckern erkennen.

"Das passiert leider jedes Jahr", erzählt Monika Holder, deren Familie das Feld an der Kreuzung Waldsteige/Hardhofweg bewirtschaftet. Leider habe auch die Initiative der Stadt im vergangenen Jahr, einen Baumstamm neben die Schranke ins Feld zu legen, nicht wirklich geholfen. Schließlich sei ein dicker Stamm auch ein Störfaktor auf dem Acker. "Und außerdem fahren die Leute, die sich sowieso nicht um Regeln, den Naturschutz und das Eigentum anderer scheren, dann einfach eine etwas größere Kurve um den Baum herum", sagt Gunter Kreis, der die Flächen am anderen Ende des Hardhofwegs bewirtschaftet.

"Eine bodenlose Unverschämtheit" nennt er das Verhalten jener Autofahrer, die nicht gewillt sind, den kleinen Umweg über die Bundesstraße B27 zu nehmen. "Ich selbst drehe immer um, wenn ich mal wieder vergessen habe, dass die Schranken zu sind, anstatt über meinen Acker zu fahren", sagt Holder. "Aber in unserer heutigen Zeit ist es ja leider gang und gäbe, dass jeder macht, was er gerade will."

Dass die temporäre Sperrung – schon bald soll sie wieder aufgehoben werden – missachtet und die Schranken über Privatgelände umfahren werden, sei "sehr bedauerlich und kein Kavaliersdelikt, da dies viele Frösche, Kröten und Molche das Leben kostet", teilt Meike Wendt, Sprecherin der Stadt Mosbach, mit. Mehr als 40 Prozent der Lurche gelten als vom Aussterben bedroht, worauf auch der internationale "Rettet-die-Frösche-Tag" am 24. April aufmerksam macht. Gemeinsam mit Vertretern des BUND appelliere die Stadt deshalb an das Verantwortungsgefühl der Verkehrsteilnehmer, die angeordnete Sperrung zu befolgen. "Seitens des Vollzugsdienstes werden hierzu stichprobenartige Kontrollen durchgeführt."