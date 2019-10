Mosbach. (ar) Die Zeit der gelben Säcke läuft allmählich ab. Die gelbe Tonne kommt im ganzen Landkreis - mittlerweile wurde sie auch in der historischen Fachwerkstadt Mosbachs "ausgerollt" beziehungsweise ausgeliefert. Ab Januar sind die dünnen Kunststoffbeutel Geschichte, denn dann werden nur noch die 240 Liter fassenden Behälter geleert.

Und schon vor dem eigentlichen Start bewegt der Behälter. Eine RNZ-Leserin wandte sich am Montagmorgen an unsere Lokalredaktion und berichtete von zahlreichen Tonnen in der Mosbacher Innenstadt. Zudem stellte sie die Frage, ob die Größe (sie sind so groß wie die blauen Papiertonnen) überhaupt sinnvoll sei.

Auch auf der Facebook-Seite der RNZ Neckar-Odenwald hat das Thema im Zuge unserer Berichterstattung für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Viele Diskutanten in der Internetgemeinde finden die Einführung der gelben Tonne (genau genommen ist es eine schwarze Tonne mit gelbem Deckel) gut. Ein Nutzer würdigt das Vorhaben als eine "sehr gute Entscheidung", eine Userin schließt sich dieser Ansicht an und begründet dies damit, dass es künftig keine zerrissenen Säcke und dadurch herumfliegenden Müll mehr geben werde. "Saubere Sache", urteilt sie.

Allerdings gibt es im sozialen Medium auch Bedenken gegen die Einführung der gelben Tonne. Dabei steht u.a. der (Stell-)Platz im Fokus der Ausführungen. "Eigentlich ganz gut, würden die Tonnen nicht so viel Platz wegnehmen. In Mehrfamilienhäusern schwierig", so eine der Meinungen. Eine andere Internetnutzerin schreibt: "Eigentlich eine gute Sache, aber wo soll ich die Tonne hinstellen?" Sie habe eigentlich gar keinen Platz für den "riesigen" Behälter. Überdies wird auch die Meinung vertreten, wenn die Bürger(innen) weitere Tonnen bekommen sollten, dann könne man "bald wieder anbauen".

Ein anderer User merkt kritisch an, dass man künftig "viele kleine Säcke in die Tonne werfen" werde, statt wie vorher direkt in den gelben Sack, den man seiner Meinung nach super im Keller lagern konnte. "Wo soll das bitte dem Klimaschutz und der Müllvermeidung dienen", fragt er. Stabilere gelbe Säcke wären für sein Dafürhalten die bessere Lösung gewesen.

Zur Stellplatzthematik äußert sich die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN) gegenüber der RNZ: So könne man mit seiner Nachbarschaft eine Tonnengemeinschaft bilden, um Platz zu sparen. In Ausnahmefällen - dazu zähle man auch Platzprobleme - könne auch ein kleineres Behältnis mit 120 Litern Fassungsvermögen beantragt werden.