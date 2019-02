Mosbach. (stm) Steigende Temperaturen sind das Signal für Amphibien, zu ihren angestammten Laichplätzen zu wandern. Vereinzelt wurden schon wandernde Tiere gesichtet, daher ist es auch wieder an der Zeit, die schon seit vielen Jahren absolvierten Aktionen zum Schutz der gefährdeten Amphibien anlaufen zu lassen. In und um Mosbach soll die Amphibienschutzaktion laut Auskunft der Stadtverwaltung "Mitte der Woche" gestartet werden.

Die Stadtverwaltung bittet daher, auf die nächtliche Sperrung einzelner Strecken und den Einsatz von freiwilligen Helfern an verschiedenen Straßen sowie die Beschilderungen zu achten - "und insgesamt vorsichtig zu fahren". Weiterführende Informationen zur anstehenden Amphibienwanderung und den geplanten Streckensperrungen will man in Kürze folgen lassen.