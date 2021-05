Gemeinschaftlich angepackt wurde vor rund zwei Jahren, als man in der Waldstadt den neuen „Trimm-Wald“ einrichtete. Am 26. Mai 2019 feierte man Einweihung, seither werden die Stationen rege genutzt. Fotos: privat

Mosbach. (schat) Die Waldstadt ist für viele Mosbacher ein immer wieder lohnendes Ziel, wenn es um die eigene Aktivität geht, wenn man in Bewegung kommen will. Auf der Joggingrunde etwa ist eigentlich immer was los – und seit geraumer Zeit gibt es eine weitere Option, Körper und Geist in Schwung zu bringen. "Die Idee, einen Trimm-Dich-Pfad zu errichten, entstand bei den Pfadfindern im Rahmen der 72-Stunden-Aktion des BDKJ", erklärt Carsten Pfeiffer, Vorsitzender des Stammes Maximilian Kolbe, die Geschichte der jüngsten Waldstädter "Attraktion", die zur Bewegung und erfüllenden Arbeit mit dem eigenen Körper animieren soll.

Ziel war dabei, am alten Standort in der Waldstadt (also an genanter Joggingrunde) wieder einen neuen Pfad zu errichten, der allen Menschen zur Verfügung stehen soll. Die Motivation dahinter: "Bereitest du anderen eine Freude, erfreust du dich selbst daran", skizziert Pfeiffer.

Der VfB Waldstadt als mitgliederstarker Verein mit seinem engagierten Vorsitzenden Gerhard Hummler konnte schnell für das Vorhaben begeistert und als Unterstützer der Aktion gewonnen werden, sodass das ambitionierte Projekt am Ende als Teamleistung realisiert werden konnte. Gemeinsam wurden auch Sach-, Geld- und Zeitspenden akquiriert, geplant, organisiert, ausgeführt.

Am 26. Mai 2019, also exakt vor zwei Jahren, war es dann soweit: Der Trimm-Dich-Pfad, für den sich inzwischen der stimmigere Name "Trimm-Wald" etabliert hat, wurde eingeweiht – und zum Betrieb an die Große Kreisstadt Mosbach übergeben (die RNZ berichtete). "Die Haftung und Pflege der Anlage kann nicht bei Ehrenamtlichen liegen, daher war dieser Schritt notwendig", erläutert Pfadfinder-Leitungsteam-Mitglied Carsten Pfeiffer die Hintergründe der formalen Übergabe an die Stadt.

Um den Prozess auch amtlich zu machen, musste dies in Form einer Spende geschehen. Die Spende setzt sich aus den Werten der Sachspenden, Geldspenden, aber insbesondere auch aus der erbrachten Arbeitszeit der freiwilligen Helferinnen und Helfer zusammen, für die dann wiederum ein Gegenwert für die Spende angenommen werden musste.

Der gemeinnützige Förderverein der Pfadfinder des Stammes Maximilian Kolbe Mosbach Waldstadt hatte beim Projekt "Trimm-Wald" die Finanzhoheit. Der kreative und ausführende Part, also die Idee, die inhaltliche Planung, Kommunikation, Koordination von Dienstleistern usw. lag in den Händen der Pfadfinder, angeführt von Carsten Pfeiffer, Jakob Schlegel, Sabrina Pfeiffer und Michal Kammerer.

Und nach getaner Arbeit durfte man das stolze Ergebnis der beachtlichen gemeinsamen Mühen dann offiziell übergeben: "Der Stadt wurde zum Betrieb durch den Förderverein der Pfadfinder des Stammes Maximilian Kolbe Mosbach Waldstadt e.V. der Trimm-Dich-Pfad ,Trimm-Wald’ gespendet", verdeutlicht Pfadfinder-Vorsitzender Pfeiffer noch einmal die Besonderheiten. Erdacht und realisiert von Pfadis, VfB Waldstadt und vielen engagierten Helfern, steht die Anlage seit Mai 2019 der Allgemeinheit zur Verfügung, "betrieben" von der Stadt.

"Nach nun zwei Jahren können alle Beteiligten zufrieden und mit Stolz behaupten: Wir haben unser Ziel – andere damit glücklich machen – erreicht", findet (nicht nur) Carsten Pfeiffer.

In der Tat: Der Trimm-Wald erfreute sich schon vor der Coronapandemie großer Beliebtheit, etablierte sich schnell als rege genutzte Attraktion in der Waldstadt. Und da viele der beteiligten Bürgerinnen und Bürger regelmäßig einen Blick auf die Anlage haben, lässt sich nach den ersten zwei Betriebsjahren zudem feststellen, dass kaum Vandalismus am Trimm-Wald zu beklagen ist. Auch eine erfreuliche Erkenntnis, die man wie die bewegende Wirkung auch in den kommenden Jahren weiter bewahren will.