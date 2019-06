Beim gut besuchten Naturparkmarkt in Mosbach standen am Sonntag regionale Produkte und Mitmachaktionen im Mittelpunkt. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. "Wenn die Rosen blühen, ist es immer gut." Mit dieser Einschätzung lag Sabine Rossol von der "Mobilen Gärtnerei" am Sonntag beim Naturparkmarkt rund um den Mosbacher Marktplatz goldrichtig. Denn gut ausgestattet waren nicht nur die Körbchen voller Blüten für das Mitmach-Mandala.

Gut ausgestattet mit rund 40 regionalen Erzeugern war auch der Markt selbst. Kein Wunder, dass der Ansturm am letzten Tag der Pfingstferien riesig war. Es "brummte" in der Innenstadt, was nicht nur an diversen Produkten aus Honig lag.

"Für eine kurze Durchsage" legten sogar die drei jugendlichen "Multitrackbrothers" ihre Instrumente zur Seite. Das Trio umrahmte die offizielle Eröffnung mit rockigen Coversongs, die Antonio (20), Elia (18) und Marlon (13) locker flockig zu Gehör brachten. "Er wurde dazu gezwungen. Wir haben ihm einen Bass gekauft", scherzte der Älteste an der Cajon über die nicht ganz freiwillige Mitarbeit des Jüngsten.

"Die Stadt ist wieder brechend voll", freute sich Bürgermeister Michael Keilbach. "Frisch und schön" präsentierten die Erzeuger aus der Gegend ihre qualitativ hochwertigen Produkte. Einen ausgesprochenen "Treffpunkt für Genießer" sah Landrat Dr. Achim Brötel im Naturparkmarkt.

Seit der Premiere im Jahr 2011 habe sich die Reihe schnell zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Jedes Jahr gibt es fünf Märkte im Gebiet des Naturparks Neckartal-Odenwald, Mosbach ist mittlerweile bereits zum fünften Mal Austragungsort dieses ganz besonderen regionalen Schaufensters.

"Wer weiter denkt, kauft näher ein", verdeutlichte Brötel die hinter dem Naturparkmarkt steckende Botschaft. Hier gehe es nicht um eine Schnäppchenjagd wie beim Discounter. Stattdessen strebe man eine Bewusstseinsbildung an.

Wer unsere aus Menschenhand geschaffene Kulturlandschaft erhalten wolle, der unterstütze Land- und Forstwirte am besten durch den Kauf regionaler Produkte. Nicht umsonst sei der Neckar-Odenwald-Kreis zur Bio-Musterregion ernannt worden. Zudem werde der Landkreis ab Herbst eine Internet-Plattform für Direktvermarkter einrichten.

"Seit 11 Uhr habe ich mich durch das Angebot gegessen und getrunken", zeigte sich der Schwetzinger Landtagsabgeordnete und kulturpolitische Sprecher von Bündnis 90 / Die Grünen, Manfred Kern, angetan von der breiten Produktpalette.

"Es ist wunderschön hier. Ich kann jeden Stand empfehlen", bedankte er sich bei allen Anbietern. "Macht weiter so", riet er den Multitrackbrothers, die rasch wieder zu ihren Instrumenten griffen.

"Auf den Händen zergehen lassen", riet Florian Föhrenbach von der "Dilsberger Landseifen Manufaktur". Wer sich die Handsalbe aus Kokosfett und Litsea cubeba einrieb, genoss bald ein feines Aroma, das an Zitronengras erinnerte. Ursprünglich entwickelte Föhrenbach die Naturkosmetik für den Eigenbedarf. Bald zeigten Kolleginnen und Bekannte Interesse an seinen Cremes und Seifen.

Als Imker, der er auch ist, verarbeitet er mittlerweile viele der Bienen-Produkte zu nachhaltiger Naturkosmetik. "Es ist toll, wie sich mit wenigen Inhaltsstoffen ganz tolle Dinge herstellen lassen", beschrieb der junge Mann das Faszinierende an seiner Tätigkeit.

"Jedes wird anders", verwies Karl Wendel aus Limbach auf die Individualität seiner "Produkte". Aus Sandstein schuf er Blüten und Herzen, meißelte Sonnen-Reliefs in die Oberflächen. Wem das zu monoton erschien, konnte sich am Mitmachstand gleich die passenden Farben auf den Stein pinseln.

Breit aufgestellt waren auch die kulinarischen Genüsse. Von A wie Apfelsaft bis Z wie Ziegenwurst reichte das Speise-ABC. Auch frischer Flammkuchen und Käsekuchen fanden reichlich Abnehmer. "Wer jetzt noch nicht spinnt, der kann es bei uns lernen", warben die Frauen des Eberbacher Spinnzirkels um "Nachwuchs".