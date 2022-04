Mosbach. (stm) Es grünt und blüht in Mosbach! Ein buntes Meer voller Frühlingsboten, Stauden und Raritäten sowie allerlei Schmückendes für drinnen und draußen erwartet die Besucherinnen und Besucher der Innenstadt am kommenden Samstag, 30. April, von 9 bis 16 Uhr rund um Marktplatz und Stiftskirche, denn dann ist wieder Blumenmarkt.

Gärtnereien, Pflanzenanbieter und Floristen aus der Region und der weiteren Umgebung bieten nicht nur Klassiker für Beete und Kübel an, sondern auch kreative Gestecke, blumige Geschenkideen sowie Schönes für Haus und Garten. Groß ist die Vielfalt des Marktes, der sich bis in die Fußgängerzone hinein ausdehnt. So findet der Hobbygärtner natürlich auch Nutzgarten-, Gemüse- und Kräuterpflanzen, Töpfe, Tröge und Rankhilfen. Eine weite Bandbreite an Dekoartikeln, Kupferschmiedearbeiten, Nostalgisches aus Eisen, Kreatives und Nützliches aus Keramik, Schmuck, Handgestricktes und Glasaccessoires ergänzen das Angebot. Für die Gaumenfreuden zu Hause gibt es Marmeladen, Säfte, Nougat, kleine Käsekuchen und Gewürze oder direkt zum Verzehr vor Ort arabische Spezialitäten, selbst gebackene Kuchen und Waffeln.

Im Anschluss an die Musik zur Marktzeit, die um 10.30 Uhr in der Stiftskirche beginnt, erklingt auf der Bühne der Marktterrasse um 12 Uhr unplugged gespielte Musik des Duos "Rusty Move". Seit über 20 Jahren spielen Rainer Schulz am Saxofon und Kai Karle an der Gitarre Musik, die zum Tanzen, Mitgrooven oder einfach nur Zuhören einlädt. Bereits ab 10 Uhr ist Gawan Markus Mohr auf seinen Stelzen auf dem Blumenmarkt unterwegs. Er unterhält die Besucher des Marktes mit kleinen Zaubereien und Ballonmodelage. Ab 11 Uhr kann man sich von der Glitzerfee Michaela Kunkel ein funkelndes Tattoo aufmalen lassen.

Um 13 Uhr beginnt eine Führung zum Klostergarten mit dem Thema Wildkräuter im heimischen Garten durch Gästeführerin Gabi Nießen. Treffpunkt ist die Tourist-Information am Marktplatz. Für die Teilnahme wird um Anmeldung unter Telefon 0 62 61/9 18 80 gebeten.