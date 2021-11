Mosbach. (stk) Das Bild ist bekannt, es hat aber nichts von seiner Wirkung verloren: Eine lange Schlange bildete sich am Freitag vor dem Gebäude 6 des Landratsamts in Mosbach. Mehrere Hundert Menschen waren gekommen, um sich beim offenen Impftermin gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Vertreten waren dabei alle Altersgruppen; Menschen, die sich zum ersten Mal impfen lassen wollten; Menschen, die eine Boosterimpfung brauchen. Doch für viele von ihnen war die Enttäuschung schon um kurz nach 10 Uhr groß: Das mobile Impfteam der SLK-Kliniken in Heilbronn hatte 120 Impfdosen dabei. Um ein ähnliches Durcheinander wie bei der Impfaktion der Stadt Mosbach zu vermeiden, hatten die Mitarbeiterinnen des Landratsamts Kärtchen an die Wartenden verteilt. Wer eines bekommen hat, konnte sicher sein, eine der begehrten Dosen zu erhalten. Alle anderen gingen leer aus. "Mir tut das richtig leid für die Menschen", sagte eine der Landratsamtsmitarbeiterinnen: "Es ist dramatisch."

Seit 7.30 Uhr standen die Wartenden in der Kälte, hatten auf die Impfung gehofft. Um kurz nach 10 Uhr – also erst wenige Minuten, nachdem das Impfteam mit der eigentlichen Arbeit begonnen hatte – war dann klar, wer eine Dosis bekommen konnte und wer nicht. Vor dem Gebäude wurde ein Hinweisschild aufgestellt, das Landratsamt und auch die RNZ wiesen auf ihren Facebook-Seiten darauf hin, dass alle verfügbaren Dosen schon verteilt seien. In den Kommentaren unter der Information fand sich harsche Kritik am Landrat und dem Landratsamt.

Dieses betonte auf Nachfrage, dass die Organisation von Impfterminen ein freiwilliges Angebot sei. Auf die Menge der verfügbaren Impfdosen habe man keinen Einfluss. "Wir sind da an das mobile Impfteam und dessen Kapazitäten gebunden und stellen eigentlich nur die Räumlichkeiten zur Verfügung und organisieren den Rahmen. Dennoch hätten wir natürlich gern jeden Impfwilligen bedient, denn diese tun mit ihrem Kommen ja genau das Richtige", so Pressesprecher Jan Egenberger.

Eine der glücklichen Kartenbesitzerinnen, der somit eine Impfung sicher war, sprach den Damen um Gesundheitsamtsleiterin Dr. Martina Teinert ein Lob aus: "Toll, wie Sie das hier organisieren." Ein anderer sagte: "Drei Stunden habe ich jetzt gewartet, aber ich bin froh." Eine Leserin der RNZ meldete sich am Telefon: "Ich war um 12 Uhr dort und war die 200. Person, die weggeschickt wurde." Sie habe zwar einen Booster-Termin beim Hausarzt, sagt aber: "Es fehlt komplett an der Organisation."

Erst am späten Nachmittag war die Impfaktion dann beendet. Die 120 Dosen wurden zu einem Fünftel für Erstimpfungen, vereinzelt für Zweitimpfungen und zum Großteil für Boosterimpfungen verwendet.

Die nächste Impfaktion des Landratsamts findet am 26. November statt. Wann der Impfstützpunkt in Fahrenbach seinen Betrieb aufnehmen wird, ist noch nicht bekannt. "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung, aber auch hier sind wir auf die Zuteilung des Impfteams angewiesen", so Egenberger.

Dr. Gerd Philipp Schneider war am Mittwoch bei der Impfaktion der Stadt Mosbach dabei. "Für all diejenigen, die trotz langer Wartezeit keine Spritze erhalten konnten, tut es mir wirklich leid. Wir kommen aktuell einfach nicht hinterher", erklärte der Mediziner im Gespräch mit der RNZ. Eine gute Nachricht gibt es aber auch: Die SLK-Kliniken stocken die mobilen Impfteams von aktuell drei auf künftig zehn auf.