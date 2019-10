Mosbach. (RNZ) Nach erfolgreichem Abschluss der behördlichen Freigabeverfahren in Deutschland und China ist am Dienstag die Übertragung des Geschäftsbetriebs der Zuse Hüller Hille Werkzeugmaschinen GmbH auf die Visionmax Germany GmbH rückwirkend zum 1. Juni 2019 genehmigt worden. "Damit gehen die wesentlichen Vermögenswerte der Zuse Hüller Hille Werkzeugmaschinen GmbH mit Sitz in Mosbach auf Visionmax, einer Tochtergesellschaft der 2011 gegründeten Visionmax Asset Management Co., Ltd., über", heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung.

Visionmax finanziert bereits seit Juni die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs in der Diedesheimer Steige. Nach eigener Aussage sieht der Investor in der Maschinenbaubranche großes Potenzial und für das Unternehmen enorme Entwicklungschancen, aufgrund einer hohen Nachfrage vor allem auch im asiatischen Markt.

Insolvenzverwalter Marcus Winkler freut sich über die jetzt vorliegende Gremienzustimmung. Mit der Übertragung sei der Geschäftsbetrieb von Zuse Hüller Hille und damit der Erhalt von rund 170 Arbeitsplätzen in Diedesheim gesichert. Die Belegschaft wurde auf einer Betriebsversammlung über den erfolgreichen Abschluss informiert.

Wesentliche Grundlage für die Übernahme waren umfassende Stabilisierungsmaßnahmen, die Winkler im vorläufigen Insolvenzverfahren in enger Zusammenarbeit mit der zweiten Managementebene sowie dem Betriebsrat und der IG Metall im Unternehmen umgesetzt hat.

Die Suche nach einem Investor hatte er unverzüglich nach Anordnung der vorläufigen Insolvenzverwaltung aufgenommen. Den Investorenprozess hat die Frankfurter Restrukturierungs- und Corporate Finance Beratung FalkenSteg federführend begleitet.

Zuse Hüller Hille hatte Anfang April Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Am 1. Juni 2019 hat das Amtsgericht Mosbach Rechtsanwalt Marcus Winkler zum Insolvenzverwalter bestellt. Er war zuvor auch als vorläufiger Insolvenzverwalter im Unternehmen.