Kunstrasenplätze wie der in Neckarelz stehen aktuell wieder in der öffentlichen Diskussion: Deren Verfüllung mit Kunststoffgranulat soll aufgrund des damit verbundenen Mikroplastikaustrags in die Umwelt verboten werden. Archiv-Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach/Elztal. Eigentlich ist so ein Kunstrasen ja eine tolle Sache: Er muss nicht ständig gemäht und gepflegt werden, ist auch dann noch bespielbar, wenn es tagelang in Strömen geregnet hat, und das lästige Linien-Abstreuen entfällt auch gänzlich. Doch aktuell ist er mal wieder schwer in der Diskussion, der Kunstrasenplatz. Mikroplastik heißt das Stichwort, das derzeit Politik, Sportverbände, Verwaltungen und Vereine in Wallung bringt. So lässt die EU derzeit von der Europäischen Chemikalienagentur (Helsinki) prüfen, ob die Verwendung von bestimmten Füllmaterialien aus Kunststoff auf Kunststoffrasenplätzen eingeschränkt oder verboten werden soll - um die Abgabe von Mikroplastik in die Umwelt zu reduzieren.

Müssen Kunstrasenfelder also bald europaweit aufwendig saniert werden? Oder droht gar eine Stilllegung der strapazierfähigen Fußballspielfelder? In Neckarelz und Auerbach werden seit geraumer Zeit große Kunstrasen rege bespielt, im Altkreis Mosbach gibt es zudem etliche DFB-Minispielfelder, die allesamt mit Kunstrasen ausgestattet sind. Als Füllmaterial findet sich allerorts Kunststoffgranulat, das nun also der Auslöser der Mikroplastik-Diskussion ist.

Nicht das erste Mal, dass die Spielfeldfüllung im Gespräch ist: Vor einigen Jahren wurde eine mögliche Gesundheitsgefährdung erörtert. Dabei ging es um potenziell krebserregende Partikel, die sich in einer bestimmten Art von Kunststoffgranulat finden sollen. Recht schnell war seinerzeit aber deutlich geworden, dass in Deutschland so gut wie kein derartiges Füllmaterial verwendet wurde bzw. wird.

Nun also Mikroplastik: "Wind und Regen verteilen das Granulat in der Umwelt, die Spieler tragen es an den Sportschuhen und in der Kleidung nach Hause. Am Ende landet es in der Nahrungskette", sagte Baden-Württembergs Sportministerin Dr. Susanne Eisenmann neulich auf der Versammlung des Landessportverbands in Mannheim: "Und das kann niemand länger wollen." Unabhängig von der EU-Untersuchung hat sich Eisenmann dafür ausgesprochen, ein "Sonderprogramm zur Sanierung von Kunstrasenplätzen" aufzulegen. Damit soll das bisher in Kunstrasenfelder verfüllte und biologisch nicht abbaubare Kunststoffgranulat durch ökologisch unbedenkliche Alternativen ersetzt werden. Kunstrasenspielfelder, die mit Mikroplastik verfüllt werden, wolle man zukünftig nicht mehr fördern, so die Sportministerin. Ausgenommen seien dabei Vereine, die bereits einen Förderbescheid erhalten haben.

Einen solchen Förderbescheid hat man in Mosbach für die Errichtung eines (kleineren) neuen Sportfelds beim FC Mosbach vorliegen. "Das ist aber als Kunststoffspielfeld geplant, ist von der aktuellen Diskussion also nicht tangiert", erklärt Philipp Parzer, Sportbeauftragter der Stadt Mosbach. Noch in den Sommerferien soll im Masseldorn mit dem Bau des neuen Platzes begonnen werden.

Der Sportbeauftragte bleibt einstweilen gelassen, was die Mikroplastik-Diskussion anbelangt: "Im Moment scheint es, als schieben sich Politik und Sportverbände den Ball hin und her", so Parzer bildhaft. Das Minispielfeld am Auguste-Pattberg-Gymnasium sei ohnehin inzwischen mit Sand aufgefüllt. In Bezug auf den 2008 generalsanierten Kunstrasen in Neckarelz hält er voreiligen Aktionismus für unangebracht. Wenn es konkrete gesetzliche Vorgaben gibt, werde man diese entsprechend umsetzen - und für weitere Verfüllungen auf alternative Stoffe wie Kork zurückgreifen. Ähnlich sieht es Elztals Bürgermeister Marco Eckl: Man müsse erst mal abwarten, wie am Ende die Ergebnisse der Studien aussehen.

Und wie geht’s jetzt weiter? Bislang liegt der Europäischen Kommission eben nur ein Vorschlag der ECHA vor, Kunststoffgranulate zur Verwendung auf Kunstrasenplätzen künftig zu verbieten. Bis Ende September läuft die öffentlichen Anhörung dazu, in deren Rahmen sich derzeit vor allem auch die Sportverbände positionieren, unter anderem Übergangsfristen von mehreren Jahren einfordern. Beim Deutschen Fußball Bund (DFB) etwa geht man davon aus, dass die Europäische Chemikalienagentur dann im Frühjahr 2020 der EU-Kommission ein Ergebnis der Untersuchungen und Betrachtungen vorlegt und einen Entscheidungsvorschlag unterbreitet.

Wie diese Vorlage dann verwertet wird, ist noch offen. Ein mögliches Verbot der Plätze mit Kunststoffgranulat ab 2021 (Sperrung bestehender Felder), von dem in der laufenden Diskussion mitunter bereits die Rede war, scheint nach aktuellen Verlautbarungen seitens der Europäischen Kommission erst mal vom Platz, sorry: Tisch.