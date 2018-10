An dem schönen Herbstabend wurde von vielen die Gelegenheit, die das "Meet & Eat" bot, genutzt, wie an dem gefüllten Marktplatz unschwer zu erkennen ist. Auch viele Studenten hatten sich auf einen Burger und ein Bier vor der malerischen Kulisse der Mosbacher Altstadt eingefunden. Foto: Stefan Weindl

Von Noah Fath

Mosbach. Es duftet verlockend im Herzen der Mosbacher Altstadt, und schon von weitem hört und sieht man die vielen Menschen, die sich am Marktplatz versammelt haben, um einen schönen Herbstabend bei einem Glas Wein und einem Burger ausklingen zu lassen. Begeistert waren am Donnerstagabend eigentlich alle, die man in der Innenstadt antraf - mit gutem Grund. "Meet & Eat" hat nun schon zum dritten Mal überzeugt. Nach Angaben von Andrea Zorn, der Citymanagerin der Stadt Mosbach, waren etwa 1000 Besucher vor Ort - ein voller Erfolg also.

Man darf sich das Ganze so vorstellen: Rund um den Marktplatz wurden verschiedene Stände, Food Trucks und kleine Zelte aufgebaut, aus denen heraus Burger, süße und deftige Crêpes, Kaffee, Wein und vieles mehr an die Hungrigen verkauft wurde. Insgesamt verköstigten zehn Stände und ein Bierwagen die Besucher.

Besonders Wert wurde hier auf Vielfalt gelegt: Ziel war es, dass kein Nahrungsmittel doppelt angeboten wird. Begonnen hatte das "Meet & Eat" um vier Uhr nachmittags, und schon kurz nach Eröffnung war der Marktplatz gut gefüllt mit hungrigen Mosbachern.

"Bitte mehr davon!", bekam man von zahlreichen Seiten zu hören - ob von Arbeitenden, Studenten oder Jugendlichen. Alle waren der Meinung, dass Mosbach mehr solcher Events vertragen könnte.

Hier kam es auch zum Vergleich mit Bingen am Rhein. Dort gibt es in den Sommermonaten fast wöchentlich ähnliche Veranstaltungen. In Mosbach ist man auf dem besten Weg, gleichzuziehen. Ob es das Streetfood-Festival ist oder die Erlebnismärkte - in den letzten Jahren passiert wieder mehr in Mosbach.

Hans-Georg Thielecke vom Mosbacher Brauhaus zeigte sich mit seiner Beteiligung am "Meet & Eat" zufrieden: "Die Veranstaltung war gut besucht, und es herrschte den ganzen Abend eine super Stimmung." Daneben lobte er die Livemusik und dankte explizit Andrea Zorn für ihr Engagement.

Hochzufrieden waren auch die Besucher mit dem breit gefächerten Angebot. "Das Konzept ist gut, jeder Bereich ist abgedeckt, ob Burger, Bier oder doch ein Glas Wein", befand Ralf Schumacher. Damit konnte man bei allen Altersklassen Punkten, sei es bei den Studenten mit dem Cocktailstand, beim Publikum ab 30 mit großer Wein- und Kaffeeauswahl oder bei allen zusammengenommen mit Burgern, Fritten und Crêpes: Am Ende gab es niemanden, der sich nicht nach Herzenslust den Bauch vollschlagen konnte.

Zufrieden war man auch mit der Musik, die dem Ganzen ein passendes Flair gab, ohne davon abzuhalten, ein Gespräch in normaler Lautstärke zu führen. Der Singer-Songwriter Alexander Prath unterhielt mit eigenen Songs sowie Rock- und Pop-Covers - und das als Solokünstler für rund fünf Stunden. Alles in allem also ein sehr gelungenes "Meet & Eat", ein Konzept, von dem Mosbach hoffentlich noch öfter profitieren kann.

So sieht das auch die Stadtverwaltung, die im kommenden Jahr das Ganze drei weitere Male ausrichten will - wieder im Frühjahr, Sommer und Herbst. Denn eines war für alle ersichtlich: Ganz Mosbach ist hungrig auf mehr ...