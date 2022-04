Limbach.(zg/cao) Der Titel des Debütalbums von Patrick Noe kann – zugegeben – erst mal auf die falsche Fährte locken. Aber was wäre gute Popmusik ohne die vielen Gedankenebenen, die sich hinter einfachen Reimen oder kleinen Melodien auftun? "Ich" ist weder das Manifest eines Riesenegos noch die selbstherrliche Spiegelung eines ausgewiesenen Narzissten. Das zehn Popsongs umfassende Werk fühlt sich für den Limbacher Musiker wie "ein Teil einer großen Reise" an, wie Noe sagt. Es ist seine Reise, die ohne das "Du" gar keinen Sinn ergäbe.

Sein "Ich" will raus zu den Menschen, auf die großen und die kleinen Bühnen, um mühelos jene Verbindung zu meistern, die nur Musik schaffen kann. Folgerichtig steht am Anfang des Albums die aktuelle Single "Nur für dich", ein nach Antworten auf die brennenden (Kinder-)Fragen unserer Zeit suchendes Stück. Das Zusammenspiel von kargen Beats und Noes einladend-warmem Gesang steigert sich langsam zu einer Größe, die schließlich im zeitlos-hymnischen Refrain ihre Auflösung findet "This is Pop – Yeah, Yeah , Yeah!"

Noe, Jahrgang 1978, ist Sohn einer sizilianischen Mutter und eines deutschen Vaters. Musik entfachte schon früh ein Feuer in ihm, das heute stärker denn je brennt. Den Limbacher zieht es seit Jahrzehnten auf die Bühne. Da oben, wo Gefühle phonstark ausgelebt werden können und begeistern, verortet er sich selber am liebsten. Der direkte Kontakt zu Zuhörern, Zuschauern, kurzum zu anderen Menschen, ist dabei sein Treibstoff.

Andreas "Bär" Läsker, Musikverleger und Manager der "Fantastischen Vier", berät Noe seit Mitte des letzten Jahrzehnts. 2017 veröffentlichte der Limbacher Sänger, Texter, Produzent, Vater und Ehemann seine Einstiegssingle "Himmel", ein Song über Freiheit und das gute Gefühl, bei sich selbst anzukommen. In Eigenregie, ohne große Plattenfirma im Rücken geschrieben, aufgenommen und produziert, stieß "Himmel" umgehend auf große Resonanz: Radiosender von Bayern bis Helgoland spielten seine Ode aufs Loslassen von irdischen Wirren.

"Das Leben ist jetzt" singt Noe in der Mitte von "Ich" – pulsierend wie zu besten NDW-Zeiten verkündet. Ständig das dynamische Spannungsfeld der Musik im Fokus, geht’s im hüftschwingenden "Unsere Liebe lässt tanzen" funkrockig zur Sache. "Lass uns über Liebe reden" schickt elektro-poppig auf denselben Stern, wo das Ich viel näher am Dich wohnt, als manche Zeitgenossen glauben.

Noe verteilt auf "Ich" keine Patentrezepte – dafür stehe er selber "viel zu oft viel zu ratlos vor dem vielen Hauen und Stechen, von dem unser Gegeneinander inzwischen durchzogen ist". Er hat aber eine Hoffnung, die sich wie ein roter Gedankenfaden durch die zehn Songs seines Erstlingswerks zieht: das Miteinander.

"Mein Anspruch an meine Musik ist das Verbindende. Wenn ich ins Studio gehe, um Songs aufzunehmen, habe ich Refrains im Ohr, die augenblicklich Bilder von Menschen im Kopf schaffen, denen das gemeinsame Singen ein Wohlgefühl bereitet", sagt Noe. Das könne an der Strandbar sein, auf einer Sommerwiese, auf den Bergen, oder ganz intim, zu zweit daheim. "Melodien können Kontinente verbinden, Stacheldrähte überwinden, weil sie unsere Seelen berühren. Deswegen ist es ein gutes Gefühl, mein ‚Ich‘ endlich raus in die Welt schicken zu können", sagt der Limbacher.

"Ich" meint deswegen auch das Große im Kleinen. Gehe es im Ich nicht harmonisch zu, könne es auch auf der weltpolitischen Bühne keine Ausgeglichenheit geben.

Am Anfang steht das Ich, mit allen Veränderungsmöglichkeiten, mit allem guten Willen, mit den vielen Facetten menschlichen Seins. Zum Glück leidet Patrick Noe nicht unter "Darstelleritis". Ein Blick aufs Album-Cover reicht: Grübeln, Brüllen, Freude. Die Dreifaltigkeit des Stars, der eigentlich keiner sein darf, weil er im Zeitalter der Emotionsverdreher viel zu wahrhaftig textet, singt und ist, hat eindeutige Starqualitäten. Das Leben lebt, ohne die Frage nach dem Warum zu stellen. Die Musik spielt, ohne ihren Zweck zu begründen. Patrick Noe singt vom "Ich" – aber immer dem Wir auf der Spur.