Limbach. (pm) Erstmals in der Geschichte der Limbacher Schule wurde neben der Hauptschulabschlussprüfung auch die Realschulabschlussprüfung erfolgreich absolviert. In einem trotz Pandemiebedingungen sehr feierlichen Rahmen wurden 28 Hauptschulabsolventen aus den Klassen 9 sowie 21 Schüler mit einem Realschulabschluss verabschiedet.

Mit der Feier, die von den Schülern gemeinsam mit den Klassenlehrkräften Valerie Habermann und Maxi Krumnau (9a), Marion Blaß und Jennifer Grosz (9b) sowie David Connell und Melanie Muratore (10) organisiert worden war, wurden alle 49 Prüflinge würdevoll geehrt. Bei den Absolventen des Hauptschulabschlusses ging ein besonderes Lob an die Prüfungsbesten Maurice Schwab (9a) und Dustin Bauer (9b).

Bürgermeister Thorsten Weber freute sich über den hohen Anteil an Schülern, die im Anschluss eine Ausbildung beginnen werden. Mit dem Schulabschluss einen passenden Weg – sei es direkt ins Berufsleben oder an eine weiterführende Schule – zu finden, habe sich die Schule am Schlossplatz auch als Gemeinschaftsschule auf die Fahnen geschrieben.

Wie Rektorin Martina Meixner betonte, werde Individualisierung und Diversität innerhalb der Schulgemeinde großgeschrieben und gelebt.

Aus der Jahrgangsstufe 10 schlossen 21 Schüler erstmals mit einem Realschulabschluss ab. Ganz besonders freuten sich alle Beteiligten über den hervorragenden Durchschnitt von 2,2, den sich der erste Jahrgang der Gemeinschaftsschule in der Abschlussprüfung erarbeitet hatte.

Mit einem Preis für das beste Ergebnis in der Realschulabschlussprüfung wurde Lena Lösch mit einem Durchschnitt von 1,2 geehrt. Ein Lob erhielten: Kevin Silas Bohl (1,6), Lara Schell (1,8), Neele Ehret (1,8), Ronja Krämer (1,8), Anica Schölch (2,0), Helena Wieder (2,0) und Jakob Schulz (2,0).

Neben dem Weg in verschiedene Ausbildungsplätze führt die weitere Ausbildung von fünf der ehemaligen Zehntklässler in ein weiterführendes berufliches Gymnasium.

Nach dem feierlichen Höhepunkt, der Übergabe der Abschlusszeugnisse und den Ehrungen der Preisträger, ließ es sich die Lehrkräfte-Band "Niwo" mit "Don‘t Worry Be Happy" und "Vous ne parlez pas français – doch ich unterricht’ euch weiter ..." nicht nehmen, den Schülern zwei Abschiedsständchen darzubringen.

Der erste Jahrgang der Gemeinschaftsschule wurde verabschiedet, und der Neubau der Schule wartet darauf, bezogen zu werden. Im Herbst wird das Team der Schule in den neuen Räumen mit dem nächsten Jahrgang starten.

Große Freude herrschte bei der Abschlussfeier der Schule am Schlossplatz in Limbach. Die Abschlussschüler der Klasse 9a mit ihren Klassenlehrern Valerie Habermann und Maxi Krumnau. Foto: zg

Die Absolventen:

> Klasse 9a: Jan-Felix Fanselow (Schollbrunn), David Nikolai Horlacher (Fahrenbach), Patrice-Leandro Lang (Strümpfelbrunn), Denis Lomtev (Neckarburken), Felix Pammer (Mosbach), Julian Rimsa (Neckarburken), Enrico Rudolph (Robern), Maurice Schwab (Fahrenbach), Jamie Lee Marie Camden (Oberdielbach) , Jessica-Nicole Hentsche (Unterdielbach), Lilly Muhl (Lohrbach), Alessia Müller (Fahrenbach), Denisa Elena Petroi (Limbach) und Exona Shenaraj (Limbach).

> Klasse 9b: Dustin-Lee Bauer (Laudenberg), Luca Biemer (Dallau), Robin Biemer (Dallau), Jannik Hemberger (Mudau), Justin Kohl (Neckarburken), Simon Liebig (Dallau), Tim Ludwig (Neckarburken), Jannik Reuschle (Scheringen), Sven Sadean-Thudt (Dallau), Lukas Schork (Mudau), Adriano Vallelonga (Dallau), Maximilian Winkler (Donebach), Salome Eckstein (Auerbach) und Mia Geißler (Waldauerbach).

Die Klasse 10 mit den David Connell und Melanie Muratore sowie Rektorin Martina Meixner und Bürgermeister Thorsten Weber. Foto: zg

> Klasse 10: Robin Boguslawski (Limbach), Kevin Silas Bohl (Trienz), Liam Gröhl (Strümpfelbrunn), Lennis Kampp (Dallau), Robin Koch (Mudau), Lucas Müller (Balsbach), Marlo Schattner (Limbach), Jakob Schulz (Schollbrunn), René Schulz (Heidersbach), Nils Weis (Strümpfelbrunn), Jeanine Berger (Wagenschwend), Neele Ehret (Trienz), Sophia Engert (Waldkatzenbach), Ronja Krämer (Strümpfelbrunn), Lena Lösch (Trienz), Samira Neubig (Trienz), Lara Schell (Trienz), Anica Schölch (Laudenberg), Jana Schuler (Strümpfelbrunn), Leonie Katharina Sitzler (Strümpfelbrunn) und Helena Wieder (Mülben).