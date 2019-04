Von Noemi Girgla

Mosbach. Drei an einer Schlägerei in Mosbach beteiligte junge Männer mussten sich am Donnerstag und Freitag wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung vor dem Mosbacher Landgericht verantworten. Am heutigen Freitag wurden unter Vorsitz von Landgerichts-Vizepräsident Dr. Alexander Ganter die Hauptverhandlungen gegen Ugur D. und Engin S. fortgesetzt.

Sie sollen am 7. September 2018 im Bereich der Parkplätze hinter dem "Quartier an der Bachmühle", im Gartenweg und in der Farbgasse einen 23-jährigen Syrer mehrfach attackiert, mit Fäusten geschlagen und getreten haben. Beide wurden der gefährlichen Körperverletzung in drei Fällen schuldig gesprochen.

Den zum Tatzeitpunkt 27-jährigen Ugur D. schilderten Zeugen und der Geschädigte als "Haupt-Aggressor" des Geschehens. Er selbst äußerte sich vor Gericht nicht. Er wurde zu einer sechsjährigen Freiheitsstrafe verurteilt; außerdem ordnete das Gericht die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Das erste Jahr der Strafe ist vor der Unterbringung zu verbüßen. Des Weiteren werden 720 Euro eingezogen, die dem Geschädigten entwendet worden sein sollen.

Damit blieb die Kammer knapp unter dem von Staatsanwalt Hansjörg Bopp geforderten Strafmaß von sechseinhalb Jahren Haft für den einschlägig Vorbestraften, der zum Tatzeitpunkt noch unter Bewährung stand. Verteidiger Lars Middendorf hatte eine Freiheitsstrafe von "nicht mehr als fünf Jahren" für seinen Mandanten erbeten. Die weiteren Anklagepunkte - unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln und unerlaubter Besitz einer verbotenen Waffe - wurden fallen gelassen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Engin S. erhielt eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten und damit ein Jahr weniger, als Staatsanwalt Bopp gefordert hatte. Der 22-Jährige war zum Tatzeitpunkt nach einer Jugendstrafe erst seit einem halben Jahr auf freiem Fuß und stand ebenfalls noch unter Bewährung. Auch er muss einen Teil der Strafe (neun Monate) im Gefängnis verbüßen, bevor er in einer Therapieeinrichtung untergebracht wird, wo seine Drogenabhängigkeit behandelt werden soll. Die weiteren Anklagepunkte, Raub und Beleidigung, wurden ebenfalls fallen gelassen.

Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass es sich um Wiederholungstaten gehandelt habe. Zugunsten der Beklagten wurde gewertet, dass das Verletzungsmuster des Geschädigten nicht mit der Schilderung des Geschehens in Einklang zu bringen war. Somit sei die Intensität der Schläge und Tritte wohl weniger ausgeprägt gewesen, als zunächst in der Anklage beschrieben.

Auch gingen die Richter von einer Provokation durch den Geschädigten aus. Bei der zweiten Konfrontation im Gartenweg soll er eine abgebrochene Glasflasche bei sich gehabt haben. Nach eigener Aussage wollte er sich damit verteidigen, sollte er noch einmal auf seine Angreifer treffen. Ein weiteres Motiv für die Tat kristallisierte sich nicht heraus. Auch die "verächtliche Einstellung gegenüber Flüchtlingen", wie es in der Anklage hieß, wurde in keiner der drei Verhandlungen noch einmal thematisiert.

Engin S. zeigte vor Gericht Reue und entschuldigte sich am Ende der Verhandlung bei dem Geschädigten. Er sprach darüber, Fehler gemacht zu haben und sein Leben in den Griff bekommen zu wollen, um seiner kürzlich geborenen Tochter ein guter Vater sein zu können. Von Ugur D. war hingegen kein Wort zu vernehmen. Dessen Verteidiger bot dem Opfer zwar eine Entschädigung an, diese lehnte der 23-Jährigen jedoch ab. Auch S. bot dem jungen Syrer ein Schmerzensgeld an, das ebenfalls nicht angenommen wurde.

Nachdem Engin S. und der Staatsanwalt auf Rechtsmittel verzichtet hatten, ist das Urteil gegen ihn rechtskräftig.