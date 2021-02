Von Peter Lahr

Mosbach. Bottrop, Straubing und seit Fastnachtsdienstag nun auch Mosbach. Die Liste der temporären Kunstausstellungen in bundesdeutschen Impfzentren ist bislang überschaubar. Umso mehr freute sich Landrat Dr. Achim Brötel, dass das "Turboprojekt" im Nordbadischen schnell realisiert werden konnte. Die Bildhauer Ramona Müller-Hamleh und Rolf Hamleh, seit über 25 Jahren in der Region aktiv, zeigen im Obertorzentrum 13 Skulpturen und drei Gemälde. "Einfach als Auflockerung" wollen sie den Menschen die Wartezeit etwas verkürzen und zum Träumen anregen.

Sie haben es in der Zeitung gelesen und dachten sich, das wäre doch auch etwas für Mosbach. Dann ging alles sehr schnell. Denn auf die E-Mail der Hamlehs kam prompt eine positive Antwort aus dem Landratsamt, und so konnten in nur zwei Tagen die gewichtigen Eisenskulpturen angeliefert werden.

"Momentan ist nahezu alles irgendwie anders als sonst", erklärte Landrat Dr. Achim Brötel. Satt die befreundeten Bildhauer zum Fastnachtsausklang im Buchener "Prinz Carl" zu treffen, eröffne man nun gemeinsam eine Ausstellung an ungewöhnlicher Stelle. "Die Kunst lebt trotz Corona", unterstrich der Redner; auch wenn derzeit die Ausstellungstätigkeit in der gesamten Region "quasi vollständig zum Erliegen gekommen ist."

Auch das Foyer des Landratsamts, das eigentlich bereits auf zwei Jahre als Galerie ausgebucht war, diene derzeit als Großraumbüro für die Kontaktpersonenverfolgung. Umso erfreulicher sei es, betonte der Landrat, dass die beiden Bildhauer Ramona Müller-Hamleh und Rolf Hamleh die Gelegenheit am Schopf gepackt und so blitzschnell Gegebenheiten in Gelegenheiten verwandelt hätten.

Wenngleich die hier wartenden Menschen eher auf den rettenden Piks als auf den kulturellen Peak warteten, fand es Brötel toll, dass man künftig im Obertorzentrum "nicht nur gegen Covid, sondern auch für die Kunst geimpft" werde. Gerade in schwierigen Zeiten, so der Landrat, könnten Kunstwerke Hoffnung und Halt schenken. Die durchschnittliche Verweildauer erlaube sogar eine besonders intensive Begegnung mit der Kunst. Denn im Museumsdurchschnitt betrachteten Menschen ein Kunstwerk maximal zwei Minuten lang.

Hamlehs Eisenskulpturen leben vom starken Kontrast. Die Schwere des Materials setzen die beiden bewusst gegen leichte Bewegungen, mitunter geradezu grazile Gesten, wie etwa beim Hula-Hoop-Mädchen. Sie wirken wie riesenhafte Strichmenschen. Diese Wirkung verstärkt noch der Verzicht auf ausgearbeitete Gesichter. Sie bräuchten gar keine Augen, Nasen, Münder, erläutert Ramona Müller-Hamleh: "Es fehlt nichts, die Gesten reichen." Auch auf ihren drei Gemälden hat sie das fotografische Ausgangsporträt fast aller Gegenständlichkeit beraubt und verwandelt die Farben in horizontal geschichtete Fantasielandschaften. "Man könnte sich in eine Landschaft träumen, in die Landschaft hinter dem Gesicht", findet Müller-Hamleh.

Mitunter auch vom Material geht Rolf Hamleh aus. So ließ er sich von der "Kappe" einer Gasflasche zum Ritterhelm anregen. Dass daraus gleich der Parzival wurde, ergab sich im Lauf der Arbeit. Auf vorherige Skizzen könne er verzichten, da er über ausreichend Erfahrung verfüge. Besonders stolz ist Hamleh auf den Rost. Die Oberfläche der Figuren überzieht ein homogener "Edelrost", der eher an Patina denn an Korrosion erinnert.

"Man will nicht unbedingt einen Menschen abbilden, sondern das Wesen", fügt seine Frau hinzu. Angst, dass die Werke im Impfzentrum Beine bekommen, haben die beiden nicht. Dafür sorge bereits das Gewicht. Der Parzival etwa bringe stolze 60 Kilogramm auf die Waage. Gewichtige Kunst mit filigraner Anmutung eben.

Info: Die Ausstellung im Kreisimpfzentrum ist nur für Besucher mit Termin zu sehen.