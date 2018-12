Waldbrunn. (hof) Gleich zwei Sitzungen benötigte der Waldbrunner Gemeinderat im Dezember, um nach dem Millionenprojekt "Talstraße/Rohlederstraße" im Rahmen der letzten Sitzung des Jahres die Kleinkindbetreuung auf dem Winterhauch neu aufzustellen. Mit gut sechs Millionen Euro ist der Kinder- oder Bildungs-Campus am Standort der Winterhauch-Grundschule in Strümpfelbrunn das Herzstück dieser Zukunftsmaßnahme, mit der man in "das Wichtigste, nämlich unsere Kinder investieren will", fasste CDU-Fraktionschef Andreas Geier in seiner Stellungnahme die Meinung der überwältigenden Mehrheit im Kommunalparlament, aber auch bei vielen Eltern, Lehrern, Erzieherinnen und weiteren Bürgern zusammen.

Der Weg zur Abstimmung über einen Förderantrag zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Gemeinden war lang. Die Ausschöpfung höchstmöglicher Zuschüsse ist Voraussetzung für die Realisierung dieser Maßnahme, darin waren sich Gremium und Verwaltung einig.

Nachdem man im Jahr 2017 in mehreren Sitzungen über die Erhöhung der Kindergartengebühr gestritten hatte und dabei von Eltern per Leserbrief auch die Qualität der (Klein-) Kinderbetreuung in Waldbrunn an den Pranger gestellt worden war, versicherte Bürgermeister Markus Haas, dass dieses Thema ganz oben auf der Agenda der Gemeinde stehe.

Eine Machbarkeitsstudie hat aufgezeigt, dass es sinnvoll sei, Kinderbetreuung mit Kindergärten und Grundschule mit Ganztagesbetrieb am Standort der bisherigen Winterhauch-Grundschule zusammen zu ziehen. Die leer werdenden Immobilien könnten in den Ortsteilen anderweitig (Bürgerhäuser) genutzt werden. Die Kleinkindbetreuung für Waldbrunner unter drei Jahren ließe sich am Kindergarten-Standort Oberdielbach betreiben, wo derzeit eine Containerlösung steht. Nur durch diesen Kinder-Campus könne zeitnah auf regelmäßige Änderungen bei den Bedarfszahlen und gesetzlichen Regelungen reagieren, warb Haas für diese Lösung.

Die Planung des Kinder-Campus wurde an den gebürtigen Limbacher Bernhard Bangert und dessen Planungsbüro Enders/Weiss/Bangert aus Hochheim am Main vergeben. Die Technikplanung übernimmt das Büro Schmitt & Partner aus Mauer. Außerdem wurde ein Planungsausschuss gegründet, dem neben den Architekten auch Gemeinderäte, Elternvertreter, Erzieherinnen, Schulleitung, Lehrer und Vertreter der Gemeindeverwaltung angehören.

Die Planer Bernhard Bangert und Technikplaner Leonhard Schmitt (Fa. PSP) präsentierten zunächst die Sanierung der fast 50 Jahre alten Winterhauchschule, die ohnehin erforderlich sei. Ein enormer Investitionsstau sei aufgelaufen, sodass für die vorgesehene zweizügige Grundschule Kosten in Höhe von gut 2,5 Mio. Euro anfallen. Die Lernumgebung wurde dabei so geplant, dass die Schüler nicht von spielenden Kindergartenkindern gestört werden, so Bangert. Zwei Klassenräume sind im Obergeschoss vorgesehen, zwei weitere im Erdgeschoss. Die alte Aula soll großzügig angelegten Lernlandschaften weichen.

Die bisherigen Kindergärten Oberdielbach, Strümpfelbrunn und Waldkatzenbach sollen - um eine Gruppe erweitert - im Untergeschoss der Schule entstehen. Hierfür ist ein Anbau notwendig. Bei den Planungen, so Bernhard Bangert weiter, habe man darauf geachtet, dass möglichst viele Räume möglichst unterschiedlich genutzt werden können. So entsteht im Untergeschoss des Gebäudes eine Mensa, die bei Bedarf zur Aula werden könne.

Die Kostenschätzung für die Einrichtung der Kindergartengruppe belaufen sich laut Bernhard Bangert auf knapp 3,5 Mio. Euro. Insgesamt kostet die Realisierung des Waldbrunner Kinder-Campus rund sechs Millionen Euro. Vom Planungsausschuss habe man darüber hinaus den Auftrag erhalten, nach Einsparmöglichkeiten zu suchen. Rektor Uli Schöpwinkel bat das Gremium jedoch darum, bei der Schaffung der neuen Einrichtung nicht am falschen Ende zu knausern.

Nach der Vorstellung der Planung gab es zahlreiche Fragen aus dem Gremium. Bürgermeister Markus Haas hob noch einmal hervor, dass man beim Kindergartenpersonal auch auf die Nutzung von Synergien setze, die bei Krankheitsfällen relevant werden können. Für viele Kindergartenkinder sei es außerdem wertvoll, den Schulbetrieb frühzeitig kennenzulernen. In den neu geformten Lernlandschaften bieten sich Grundschülern moderne Formen des Lernens.

Kritisch gesehen wurde der Wegfall von Räumlichkeiten für die Gemeindebibliothek. Dies sei aufgrund der Nutzerzahlen aber hinzunehmen, meinte Haas. Für die Kinder blieben die Bücher jedoch erhalten. Außerdem könne man die diversen ehrenamtliche Angebote ja weiterhin aufrechterhalten. Die vorgebrachte Tatsache, dass diverse Gymnastikgruppen und das JBO Waldbrunn keine Räumlichkeiten in der Schule mehr nutzen können, provozierte einen Vater zu der Bemerkung, dass er nicht nachvollziehen könne, was solche Nutzungen an einem Kinder-Campus zu suchen hätten. Dafür gebe es in den frei werdenden Kindergärten genügend Ersatz.

Vom Gemeinderat beschlossen wurde unterdessen, Bundesmittel für finanzschwache Schulträger zu beantragen. Über die weiteren Tagesordnungspunkte werden wir gesondert berichten.