Will einzigartige Sichtweisen erkennen und für das große Ganze nutzen: Der neue Vorstandsvorsitzende der Johannes-Diakonie Mosbach, Martin Adel, spricht im RNZ-Interview über Vielfalt, Veränderung und offene Baustellen. Foto: zg

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Nach den ersten 100 Tagen im Amt ist es bei Bürgermeistern meist angebracht, eine erste Bestandsaufnahme zu machen - und dabei erste Erkenntnisse und Schritte zu beleuchten. Im Fall von Martin Adel (58), dem (noch) neuen Vorstandsvorsitzenden der Johannes-Diakonie Mosbach, sind die ersten 100 Tage schon wieder ein paar Tage her. Höchste Zeit also für das "Erstgespräch".

Wie ist Ihr Start als neuer Vorstand der Johannes-Diakonie Mosbach aus ganz persönlicher Sicht gelaufen? Ist die neue Aufgabe so, wie sie sich das vorgestellt haben?

Ich wusste von Anfang an, dass meine neue Aufgabe ziemlich einzigartig ist, was Vielfalt und Verantwortung angeht. Die Johannes-Diakonie zeigt sich für mich wie ein Palast. Von außen gesehen ist er groß, dabei ist die gesellschaftsrechtliche Struktur gar nicht so kompliziert. Betritt man diesen Palast, ist er überwältigend mit den vielen Stockwerken, Gängen, Zimmern und Winkeln. Und überall wird intensiv und respektvoll für und mit Klienten, Schülerinnen und Schülern, Auszubildenden und anderen Kunden gearbeitet. Trotz dieser enormen Vielfalt ist zu spüren, dass es klare Strukturen für zielgerichtetes, verlässliches und transparentes Arbeiten gibt. Bis heute mache ich die Erfahrung, dass die Aufgabe noch interessanter und spannender ist als erwartet.

Die Fußstapfen, die Hanns-Lothar Förschler hinterlassen hat, sind groß. Spürt man ab und an den (langen) Schatten des Vorgängers?

Die Fußstapfen, die Dr. Förschler hinterlassen hat, sind wirklich groß. Das spüre ich schon. Aber in einem anderen Sinne, als das Bild vielleicht suggeriert. Die Johannes-Diakonie ist ein sehr gut strukturiertes und organisiertes Unternehmen. Dies ist in der augenblicklichen Zeit der enormen Veränderung ein wichtiges Instrument. Diese Struktur hat viel mit Dr. Förschler zu tun. Genauso viel aber auch mit meinem Kollegen Jörg Huber und allen anderen Verantwortlichen für die Johannes-Diakonie inklusive der Mitarbeitervertretungen. Insoweit muss ich "nur" die vielen Bälle aufnehmen und wie ein Jongleur alle in der Luft halten.

Jeder Mensch ist anders, das weiß man bei der Johannes-Diakonie am allerbesten. Und wahrscheinlich ist auch jeder Vorstand anders, oder? Wie sehen Sie sich da selbst?

Jeder Mensch ist Gott sei Dank einzigartig. Das ist ein enormes Geschenk. Diese Einzigartigkeit zu sehen und zu achten, ist eine Herausforderung. Die Johannes-Diakonie hat im Bezug darauf ein klares Leitbild, an dem wir uns ausrichten können. Für mich in meiner Position besteht die Kunst darin, unterschiedliche oder gar einzigartige Sichtweisen zu erkennen und als Ergänzung für das Ganze zu sehen. Es ist wie bei einer Litfasssäule: Wir stellen uns drumherum auf und jeder beschreibt, was er sieht. Jeder sieht etwas anderes, aber alles ist richtig.

Die Johannes-Diakonie ist, wie Sie schon ausführten "in enormer Veränderung". Unter anderem auch wegen des Teilhabegesetzes. Wo sehen Sie aktuell die größten Handlungsfelder?

Das Bundesteilhabegesetz hat Personenorientierung und Passgenauigkeit der Leistungen als Ziele. Wir tragen diese Ziele in vollem Umfang mit. Das größte Problem für uns und andere besteht aktuell darin, dass das Gesetz in eine Vielzahl bestehender Regelungen eingreift und das Zusammenspiel der Akteure verändert. Formal werden zum 1. Januar 2020 bestehende Verträge zwischen Leistungserbringern wie uns und den zuständigen Leistungsträgern ihre Gültigkeit verlieren und es bedarf neuer Verträge. Aber bis heute sind unzählige Detailfragen in diesem vielschichtigen Prozess ungeklärt. Der Gesetzgeber in Berlin hat diese Vielschichtigkeit nicht bedacht, dennoch steht der fixe Umstellungstermin. Die größte Baustelle ist eine, die wir alleine nicht schließen können.

Stichwort Baustelle: Wie ist der Stand in Sachen Ersatzbau Pfalzgrafenstift bei der Johannes-Diakonie?

Der Neubau für das Seniorenzentrum Mosbach entwickelt sich planerisch prächtig. Wir haben uns für diesen Arbeitstitel entschieden um deutlich zu machen, dass es sich dabei nicht um einen "Ersatz"-Neubau handelt. Im bestehenden Gebäude hat die Johannes-Diakonie zum 1. Januar die Betriebsträgerschaft übernommen - bis zur Fertigstellung des Neubaus. Wir sind gemeinsam mit den Verantwortlichen des Pfalzgrafenstifts dabei, ein modernes Haus und eine Konzeption zu entwickeln, die den besonderen Anforderungen eines Seniorenzentrums entspricht. Pflege ist dabei ein wichtiges, aber nicht das alleinige Element. Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan ist seitens der Stadt Mosbach in Bearbeitung und wir gehen davon aus, dass wir bald ein Baugesuch einreichen können. Nach der Genehmigung werden wir mit den Bauarbeiten beginnen.

Und wann werden dann die ersten Senioren einziehen können?

Nach unseren derzeitigen Planungen könnte das in der zweiten Jahreshälfte 2021 so weit sein.

Blicken Sie mit uns doch noch ein bisschen weiter: Wie sieht die Johannes-Diakonie in 20 Jahren aus?

Unser Anspruch wird immer sein, dass wir auch in 20 Jahren moderne Konzepte und Hilfestellungen für Menschen entwickeln und anbieten, die unsere Assistenz und Unterstützung benötigen. Sei es im direkten persönlichen Kontakt oder durch Nutzung digitaler Medien. Parallel dazu werden wir Ausbildung, Fort- und Weiterbildung anbieten, die uns in die Lage versetzt, diese Angebote auch umzusetzen. Dann gibt es ja unseren mit allen Beteiligten abgestimmten Konversionsplan 2035, den es weiter zu verfolgen gilt. Der politische und unternehmerische Anspruch ist, dass die Assistenz und Hilfe zu den Menschen kommt und nicht mehr umgekehrt, soweit möglich.

Und wie steht es dann mit der Inklusion? Ist die dann schon kein Thema mehr und das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung so selbstverständlich, dass es keine Bezeichnung mehr dafür braucht?

Die gesamte Gesellschaft wird Stück für Stück "bunter", das stimmt mich positiv. Andererseits müssen wir auch sehen, dass Behinderung grundsätzlich nicht als Lebensäußerung akzeptiert wird. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass die vorgeburtliche Untersuchung bald Standard ist und sich Eltern rechtfertigen müssen, wenn sie diesen "Service" nicht in Anspruch nehmen. Und dann gibt es die aktuell größte Oppositionspartei im Bund, die nach Ursachen und Kosten einer Betreuung von Menschen mit Behinderung fragt - mit dem Hintergrund einer Differenzierung nach Abstammung. Ich bin mir nicht sicher, ob wir als Gesellschaft dauerhaft auf dem Weg der Inklusion bleiben. Ich hoffe es aber.