Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz/lra) Der Informationsbedarf bleibt hoch: Seit der aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zum Impfstoff Astra-Zeneca werden vermehrt Fragen zur Impfberechtigung an das Kreisimpfzentrum Mosbach herangetragen. Weshalb man sich seitens des Landratsamtes auch veranlasst sieht, noch einmal explizit zu Impfreihenfolge und (bestehenden) Terminen für eine Impfung mit Astra-Zeneca zu informieren.

Aktuell gelte in Baden-Württemberg, so das Landratsamt, dass Menschen der 1. und 2. Priorität nach der Corona-Impfverordnung impfberechtigt sind. Darunter fallen insbesondere Personen, die 70 Jahre und älter sind. Jüngere Personen sind dann impfberechtigt, wenn sie beispielsweise in bestimmten Berufsgruppen arbeiten, wenn bei ihnen ein sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus besteht, wenn sie enge Kontaktpersonen zu Pflegebedürftigen, Vorerkrankten oder Schwangeren sind oder sonstige in der Corona-Impfverordnung abschließend genannte Voraussetzungen erfüllen. Alle detaillierten Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.impfen-bw.de.

Häufig würden, so teilt das Landratsamt mit, Fragen nach dem Impfstoff zu bereits gebuchten Terminen gestellt. Hier gelte wiederum, dass die Impfung grundsätzlich mit dem gebuchten Impfstoff erfolgt. Impfberechtigte unter 60 Jahren, die einen Impftermin mit AstraZeneca gebucht haben, können – wenn sie eine Impfung mit diesem Impfstoff gänzlich ausschließen – den gebuchten Termin wieder stornieren. In diesem Fall müsse sich der Impfberechtigte dann allerdings selbst wieder um einen neuen Termin (mit einem anderen Impfstoff) bemühen. Dies gelte nicht für Termine, die für Karfreitag und Ostersonntag vereinbart waren.

"Wenn eine Impfung mit AstraZeneca in Erwägung gezogen wird, berät der Arzt beim Impftermin im Kreisimpfzentrum. Die Berechtigten entscheiden nach der Beratung selbst darüber, ob die Impfung dann auch vollzogen werden soll", heißt es vonseiten des Landratsamtes weiter. Eine Umbuchung auf einen anderen Impfstoff (beispielsweise Biontech) sei jedoch nicht möglich.