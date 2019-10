Es ist beschlossen: Der Betrieb des Wohn- und Pflegezentrums Hüffenhardt wird zum Januar kommenden Jahres auf das private Unternehmen Domus Cura übertragen. Die Kreisräte votierten am Mittwochabend in Schefflenz mehrheitlich für diesen Schritt. Foto: A. Rechner

Von Alexander Rechner

Hüffenhardt. Die Würfel sind gefallen: Die Neckar-Odenwald-Kliniken trennen sich vom Wohn- und Pflegezentrum (WPZ) Hüffenhardt. Der Kreistag des Neckar-Odenwald-Kreises hat in seiner jüngsten Sitzung am Mittwochabend in Schefflenz beschlossen, den Betrieb des Altenzentrums an das private Unternehmen Domus Cura zu übertragen. Das Thema allerdings diskutierten die Kreisräte kontrovers. Dem zum Teil lebhaften Meinungsaustausch und der von Landrat Dr. Achim Brötel vorgetragenen mehrheitlichen Empfehlung des Klinik-Aufsichtsrates für eine Übergabe folgte das klare Votum: 27:15 lautete das Ergebnis, mit dem die Übertragung des Altenheimes zum 1. Januar 2020 beschlossen wurde. Dabei votierten die Kreisräte der CDU, Freien Wähler und der FDP für die Betriebsübergabe, während die der SPD mehrheitlich, der Grünen und der AfD geschlossen dagegen stimmten (drei SPD-Kreisräte enthielten sich).

Der Verkauf war bereits im Mai vom Kreistag in einer nicht-öffentlichen Sitzung an den Investor "Luehrsen Investment Group" aus Bremen beschlossen worden, jedoch sprang der damals präsentierte Betreiber später ab.

Am Mittwochabend stellten die beiden Geschäftsführer Christian Ersing und Peter Wisgott das Unternehmen Domus Cura im Kreistag vor und verwiesen auf die sich ergebenden Synergien. Domus Cura ist in der Region kein unbekanntes Unternehmen, es betreibt bereits zwei Pflegeheime in Michelbach und Neunkirchen.

"Angesichts der örtlichen Nähe der Einrichtungen wollen wir Synergieeffekte generieren", bekräftigten die beiden Geschäftsführer. So wolle man in Hüffenhardt eine Küche neu errichten, und in der Folge die beiden anderen Einrichtungen über einen Cateringservice beliefern. Auch eine Wäscherei möchten die Verantwortlichen aufbauen. "Das schafft neue Arbeitsplätze", unterstrich Peter Wisgott. Ansonsten möchte man in Hüffenhardt unter anderem die Haustechnik und EDV neu anschaffen und die Gartenanlage aufwerten. Unter dem Gesichtspunkt der beabsichtigten Teilmodernisierung nannten die beiden u. a. Hilfsmittel, zudem sollen neue Pflegebetten angeschafft sowie Gemeinschaftsräume für die Bewohner(innen) und die Aufenthaltsräume für das Personal neu gestaltet werden.

Besonders unterstrichen die Geschäftsführer, dass man als privater Betreiber "alles selbst erwirtschaften müsste". Auch die Mitarbeiter sprachen sie an - so möchte man das Personal übernehmen. Gesetzlich sei vorgeschrieben, wie der Personalschlüssel aussehen müsse. "Ansonsten kommt die Heimaufsicht ins Spiel", erläuterte Wisgott und fügte auch mit Blick auf den Fachkräftemangel hinzu: "Wir werden einen Teufel tun, die Mitarbeiter schlecht zu bezahlen."

Landrat Achim Brötel zeigte sich nach der Vorstellung davon überzeugt, dass man das WPZ "in sehr gute Hände" übergebe. Zuvor hatte er in seiner Rede zur Einbringung des Haushaltsentwurfs 2020 keinen Hehl aus seiner Meinung gemacht, dass es keine verantwortbare Alternative zur vorgeschlagenen Betriebsübertragung auf ein privates Unternehmen gebe. Angesichts der finanziell "desaströsen Entwicklung der Neckar-Odenwald-Kliniken", stehe weitaus mehr auf dem Spiel. Der Kreischef erwartet ein Defizit von mindestens zehn Millionen Euro bei den Neckar-Odenwald-Kliniken. Für 2020 hat man nochmals die gleiche Summe an Verlustabdeckung eingeplant.

Das Pflegezentrum erwirtschaftete seit Jahren ein - zuletzt wieder stark wachsendes - Defizit, 2018 betrug der Verlust 658.000 Euro. "Und die Fehlbeträge in Hüffenhardt haben nicht mit der Eingliederung in die Kliniken begonnen, sondern vielmehr mit dem Neubau, der Anfang 2007 eingeweiht worden ist", sagte der Landrat. Daneben sah er darin - anders als bei der Trägerschaft für die Kliniken - keine Pflichtaufgabe des Kreises.