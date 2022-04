Der Unterricht in einer Vorbereitungsklasse zur Sprachförderung ist auf ein bis zwei Jahre angelegt. Er umfasst in der Grundschule meist 20 Lehrerwochenstunden (zwei davon Demokratiebildung) und in der Sekundarstufe I 25 Wochenstunden (vier davon Demokratiebildung). Dabei wird von Beginn an auch versucht, die Schülerinnen und Schüler zumindest teilweise in eine Regelklasse zu integrieren, damit sie sich rasch zugehörig fühlen und Freundschaften schließen können. Das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg hat unter www.zsl-bw.de/ukrainekrise Unterrichtsmaterialien zum Umgang mit dem Thema Krieg zusammengestellt. (cao)