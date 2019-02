Von Alexander Rechner

Mosbach. Meterhohe Flammen, tiefschwarze Rauchschwaden und brennende Häuser - Feuerwehrfrauen und -männer arbeiten unter Einsatz ihres Lebens. Wenn der Alarm schrillt, dann zählt jede Sekunde. Sie müssen damit rechnen, jederzeit zu einem Notfall in den Straßen von Mosbach zu fahren. Die 220 Retter, die sich in den Abteilungen der Großen Kreisstadt engagieren, rücken immer wieder in ihrer Freizeit auf Löschzügen aus. Als hauptamtlicher Stadtkommandant leitet Detlev Ackermann die Geschicke der Freiwilligen Feuerwehr in Mosbach - und diese steht vor Herausforderungen.

Gerade die Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern, ein Aushängeschild Mosbachs, verursacht Falten auf der Stirn. Die engen und verwinkelten Gassen, die von Touristen bestaunt werden, stehen bei den Verantwortlichen der Feuerwehr regelmäßig im Blickpunkt. "Wir schauen uns immer wieder die jeweilige Situation an", schildert Ackermann. Schließlich müsse man im Ernstfall genau wissen, wie man vorgehen muss.

Zum Glück nur selten müssen die Einsatzkräfte der Feuerwehr Mosbach in der Altstadt zur Feuerbekämpfung anrücken (unsere Aufnahme stammt aus dem Jahr 2010). Archiv-Foto: schat

Im Feuerwehrgerätehaus in der Bleichstraße liegen die Einsatzpläne in der Schublade griffbereit. "Wir wissen genau, wo wir welches Fahrzeug platzieren können", erläutert Detlev Ackermann. Zumal man mit einem breiteren Löschwagen nicht in jede enge Straße Mosbachs gelangt. Selbst mit dem seit rund 34 Jahren im Dienst stehenden Drehleiterwagen könnten die Floriansjünger nicht an jedes Haus und damit an jeden möglichen Brand herankommen. Wobei Ackermanns Kollegen teilweise aus luftiger Höhe die Flammen bekämpfen.

Eine große Hilfe für eventuelle Einsätze in der Innenstadt wird das neue Drehleiterfahrzeug sein, davon ist Ackermann überzeugt. Das habe einen sogenannten "Knickarm". Damit könne man die moderne Drehleiter, die immerhin rund 700.000 Euro kostet, auch auf engsten Räumen zum Einsatz bringen. Gerade bei möglichen Dachstuhlbränden oder zur Menschenrettung aus verwinkelten Dachgauben stelle diese einen großen Vorteil dar, so Ackermann.

Im vergangenen Jahr rückten die Floriansjünger zu 430 Einsätzen aus. "Es kann dabei schon vorkommen, dass wir dreimal am Tag gerufen werden", erklärt Ackermann. Insbesondere in der Silvesternacht hatten die Mosbacher alle Hände voll zu tun.

Zunächst unterstützte die Abteilung Neckarelz/Diedesheim ihre Haßmersheimer Kollegen beim Großbrand an bzw. in einer Gewerbehalle, anschließend löschten sie zusammen mit der Stadtabteilung ein Feuer in einer Dachgeschosswohnung in der Waldsteige West.

"Von Silvester hatten wir dieses Jahr nicht so viel", schildert Ackermann, der es auch im Lichte dieser Ereignisse für richtig hält, dass an Silvester in der Fachwerkstadt keine Raketen oder Böller gezündet werden dürfen. Denn aus seiner Sicht ist die Gefahr einfach zu groß. Eine Rakete könnte sich im Gebälk eines historischen Hauses verfangen und sich schnell zu einem Dachstuhlbrand ausbreiten. Insgesamt aber ziehen seine Kollegen und er eine zufriedene Bilanz. Die Bürger in Mosbach hätten sich beim Jahreswechsel an die gesetzlichen Vorgaben gehalten.

Apropos gesetzliche Vorgaben: Diese erachtet er beim Brandschutz für sinnvoll. Auch wenn dieses Thema mitunter viele Häuslebauer und die Verwaltung umtreibe, plädiert der Stadtkommandant für diese Vorschriften. Jedoch weiß er: In der eng bebauten Altstadt mit ihren historischen Häusern gilt es, Kompromisse zu finden. Denn der Denkmalschutz schaue einem genau auf die Finger, was man an den Gebäuden verändern will, das Stadtbild müsse gewahrt bleiben. Dies in Einklang mit den Vorschriften des Brandschutzes zu bringen, ist laut Ackermann eine Herausforderung, die ihn bei seiner Arbeit begleitet. "Jedoch haben wir bisher noch immer mit Maß und Ziel sinnvolle Lösungen gefunden", meint der Stadtkommandant. Keinen Zweifel lässt er aber an den Prioritäten aufkommen: Für ihn steht an erster Stelle der Schutz der Bewohner, die Rettung von Menschen in Gefahr.

Um Menschenleben zu retten, lassen die Floriansjünger in den Abteilungen Neckarelz/Diedesheim, Sattelbach, Reichenbuch, Lohrbach und Mosbach alles stehen und liegen. "Getreu dem Motto: Unsere Freizeit für ihre Sicherheit", unterstreicht Stadtkommandant Detlev Ackermann.

Jedoch: Wie in vielen Vereinen und Institutionen haben sich auch bei der Mosbacher Feuerwehr die Zeiten gewandelt. Heute sei es schwieriger als früher, weitere Mitstreiter zu gewinnen. Wobei das Gros aus der eigenen Jugend (derzeit 50 bis 60 Jugendlichen) komme. Eine weitere Herausforderung sei, die Bereitschaft am Tage mit Freiwilligen zu besetzen, viele würden eben auswärts arbeiten. Daher hat Ackermann einen Wunsch: "Ein paar Mitstreiter mehr sind immer herzlich willkommen. Wir sind eine tolle Truppe!"