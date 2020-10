Von Nadine Slaby

Hüffenhardt. Die Gemeinde Hüffenhardt sieht sich schon seit längerem mit einer angespannten Haushaltslage konfrontiert. Im Mai genehmigte das Kommunalamt des Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis zwar den Haushaltsplan 2020 der Gemeinde mit einem negativen Ergebnishaushalt, forderte aber auch ein Haushaltskonsolidierungskonzept bis zum 1. November.

"Zum Ende des Jahres 2020 weist der Haushalt der Gemeinde voraussichtlich ein Defizit von 889.936 Euro auf", erklärte Rechnungsamtsleiter Stefan Salen. Ähnlich sieht es für 2021 bis 23 aus. Dann, so Salen, sei das Defizit zwar nicht mehr so hoch, aber mit 614.000 bis 341.000 Euro immer noch "deutlich". Um dem entgegenzuwirken, hatten sich die Gemeinderäte in einer Klausurtagung umfassend mit den Finanzen der Gemeinde befasst und Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage diskutiert. Wichtig ist hierbei, dass es sich um eine Schieflage im Ergebnishaushalt handelt. "Die Verschuldung der Gemeinde ist unterdurchschnittlich und nicht das Problem", erläuterte Salen. Vielmehr stimme das Verhältnis von Erträgen und Ausgaben nicht. Heißt, es müssen mehr Einnahmen generiert werden.

Hintergrund KKS erhält Förderung trotz angespannter Haushaltslage Hüffenhardt. (nak) Freuen kann sich der Kleinkaliber-Schützenverein (KKS) 1924 Hüffenhardt. Trotz leerer Kassen gewährt die Gemeinde dem Verein einen Investitionszuschuss von rund 8000 Euro. Das Dach des vereinseigenen Schützenhauses ist in die Jahre [+] Lesen Sie mehr KKS erhält Förderung trotz angespannter Haushaltslage Hüffenhardt. (nak) Freuen kann sich der Kleinkaliber-Schützenverein (KKS) 1924 Hüffenhardt. Trotz leerer Kassen gewährt die Gemeinde dem Verein einen Investitionszuschuss von rund 8000 Euro. Das Dach des vereinseigenen Schützenhauses ist in die Jahre gekommen und muss erneuert werden. Um dies im kommenden Jahr leisten zu können, hat der Verein einen Förderantrag beim Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) für das Jahr 2020 gestellt. Die Gesamtkosten für die Sanierung des Daches betragen laut Kostenschätzung 80.347 Euro (brutto). Nach Abzug der Eigenleistungen verbleiben 67.500 Euro, für die eine Förderung von 40 Prozent gestellt wurde. Voraussetzung für den Erhalt der ELR-Förderung ist, dass sich die Gemeinde mit zehn Prozent an den Gesamtkosten beteiligt. Im Gegenzug verpflichtet sich der Verein, der Gemeinde für einen Zeitraum von 15 Jahren ein Belegungsrecht zu sichern, mit dem Ziel, dass auch andere Vereine die Räumlichkeiten des Schützenhauses mitnutzen dürfen, sofern ihnen keine anderen geeigneten Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden können. Hüffenhardt sieht in seinen Vereinsförderrichtlinien eine Förderung von 15 Prozent der Investitionskosten, die dem unmittelbaren Vereinszweck dienen, vor – sofern innerhalb von fünf Jahren der Betrag von 12.500 Euro nicht überschritten wird und der Verein mindestens 30 Prozent der Kosten selbst trägt. Gemeinderat Erhard Geörg sprach sich gleich zu Beginn der Diskussion für die Unterstützung des Vereins aus. Der Verein trage beispielsweise Kosten für Heizung, Strom und dergleichen, da es sich um ein eigenes Vereinsheim handle. Vereine in Gemeinderäumen hätten diese Kosten nicht. Armin Hagendorn wollte wissen, welche Zuschüsse der KKS in den vergangenen fünf Jahren bereits erhalten habe. Diese konnte Bürgermeister Walter Neff nicht genau beziffern, meinte aber, dass man an 12.500 Euro "vermutlich heranreiche". Die Förderung über das ELR sei aber eine gänzlich andere Situation. "Wenn die Gemeinde nicht mitgeht, ist auch die ELR-Förderung nicht möglich", verdeutlichte er. Hagendorn blieb jedoch bei seiner Ansicht, dass mit Blick auf den "Giftcocktail Haushaltskonsolidierung" kein Geld für die Vereinsförderung vorhanden sei. Auch gab er zu bedenken, dass man Anfang des Jahres "Gemeindedinge zusammengestrichen habe", für die es ebenfalls eine ELR-Förderung gegeben habe. Die Gemeinderäte Ralf Prior und Bernd Siegmann sahen die Förderung ebenfalls kritisch. Besonders, wenn in den vergangenen Jahren bereits Fördergelder vonseiten der Gemeinde an den Verein gegangen sein. "Wir öffnen Tür und Tor für andere Vereine, wenn wir das Geld einfach so bewilligen, ohne eine Ausnahmegenehmigung", meinte Ralf Prior. Bernd Siegmann bat um eine Klärung, ob der Förderantrag des ELR nicht ins nächste Jahr verschoben werden könne und in welchem Umfang gefördert werde. Dann könne man erneut darüber diskutieren. Da sich die Förderrichtlinien und -schwerpunkte jedoch jährlich änderten, sah Hauptamtsleiterin Karin Ernst bei einer Verschiebung nicht viel Aussicht auf Erfolg. Gemeinderätin Annette Rieger bat die Verwaltung mit Blick auf die Ungenauigkeit, ob und in welcher Höhe der Schützenverein bereits Fördergelder erhalten habe, darum, die Summe bei künftigen Beschlüssen in die Beschlussvorlage aufzunehmen. Mit vier Gegenstimmen sprach sich das Gremium für die Gewährung des Investitionszuschusses von rund 8000 Euro aus.

In der Klausurtagung hatten sich die Räte darauf geeinigt, die Hebesätze der Grundsteuer A für landwirtschaftliche Flächen sowie der Grundsteuer B für bebaute Flächen ab dem kommenden Jahr von 350 auf 400 Prozent zu erhöhen. Auch sollen die Mieten für Wohngebäude der Gemeinde im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten schnellstmöglich erhöht werden.

Hundebesitzer müssen statt 72 künftig 96 Euro Hundesteuer für ihre Lieblinge bezahlen. Ebenfalls angepasst werden die Verwaltungsgebühren. Diese seien 2007 letztmals erhöht worden. Eine Anpassung bis zum Landesrichtsatz in mehreren Stufen soll es auch bei den Kindergartengebühren geben. Die Gemeinde schlägt dies der Kirchengemeinde als Träger der Kindergärten vor. Besonders bei den unter Dreijährigen sei man "sehr weit vom Landesrichtsatz entfernt", so Salen.

Und auch die Vereine treffen die Sparmaßnahmen der Gemeinde. Anträge auf Vereinsförderung, die ab Januar 2021 bei der Gemeindeverwaltung eingehen, werden für ein Jahr ausgesetzt.

Insgesamt könnte Hüffenhardt so im laufenden Haushaltsjahr rund 44.000 Euro einsparen. "Es sind lediglich erste Schritte", meinte Rechnungsamtsleiter Stefan Salen in der Sitzung. Weitere müssten unbedingt folgen.

Gemeinderat Ralf Prior griffen die Ausführungen zur Haushaltslage zu kurz. Mit "unkonkreten Zahlen", wie es der Gemeinde wirklich gehe, tue er sich schwer, "unseren Bürgern massiv in den Geldbeutel zu greifen". Dies wollte Rechnungsamtsleiter Salen so nicht stehen lassen. Die Zahlen im laufenden Haushalt änderten sich ständig, so dass er keine genauen Aussagen machen könne. "Was unterm Strich rauskommt, kann man im laufenden Haushalt nicht sagen", meinte er in der Sitzung. Sicher sei jedoch, dass das Defizit bestehen bleibe.

Gemeinderat Armin Hagendorn vermisste in der Liste der Beschlüsse Einsparmöglichkeiten auf der Ausgabenseite der Gemeinde. Auf der Klausurtagung habe man hierzu Vorschläge gemacht. "Bis zur Haushaltserstellung 2021 werden diese Möglichkeiten noch genauer ausfindig gemacht und dann berücksichtigt werden", erklärte Stefan Salen.

Alle Gemeinderäte taten sich mit der deutlichen Mehrbelastung für die Bürger schwer. Bernd Siegmann stieß sie gar "sauer auf". Und auch Gemeinderätin Annette Rieger meinte: "Ich tue mich schwer, solche Erhöhungen in den jetzigen Zeiten zu beschließen, aber wir werden nicht drum herumkommen." Dies bekräftigte auch Bürgermeister Walter Neff. "Es tut sich keiner leicht mit dieser Entscheidung, aber wir müssen."

Einstimmig sprach sich das Gremium anschließend für die Erhöhungen sowie die Aussetzung der Vereinsförderung aus.