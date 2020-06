Gundelsheim. (schat) Wenn es drunter und drüber geht, dann zeugt es im Normalfall nicht unbedingt von ausgeprägter Ordnung. Bei der Deutschen Bahn ist das anders, so wie ganz aktuell beim Projekt in Gundelsheim zu verfolgen. Dort wird im Auftrag der Bahn nämlich seit 11. Mai und noch bis ins Frühjahr 2021 daran gearbeitet, dass es künftig ordentlich drunter und drüber geht.

Am Fuß der Bahntrasse und unweit der Bundesstraße B27 wird der Neubau eine Unterführung vorangetrieben, die natürlich zugleich auch Überführung ist. Bahnpendler und Fußgänger sollen hier künftig sicher und barrierefrei unter den Gleisen durchkommen, während oben auf der Neukonstruktion die Züge auf der Linie Mosbach-Heilbronn an- und abrollen.

"Das sind jetzt praktisch die letzten Schritte zur großen Maßnahme zur Beseitigung des Bahnübergangs in Gundelsheim mitsamt Einrichtung der neuen Überführung am Ortseingang", schildert Projektleiterin Bettina Melde auf RNZ-Nachfrage. Die neue Zufahrt nach Gundelsheim und der Kreisverkehr an der Anschlussstelle B27/L528 ist inzwischen eingefahren, das Neun-Millionen-Euro-Projekt längst eingeweiht. Nach umfangreichen Erdverschiebungen sowie Arbeiten zur Untergrundverbesserung wird ab Mitte Juli neben den Bahngleisen ein neues Rahmenbauwerk hergestellt und nach aktueller Planung in einer neuntägigen Vollsperrung Anfang November 2020 in die Endlage im Gleisbereich verschoben.

Neben dem Bahndamm wird in den kommenden Wochen also ein neues, massives Beton-Bauwerk hergestellt, das am Ende als Unter- und Überführung dienen soll. "Voraussichtlich in der Zeit vom 5. bis 16. November 2020 wird die neue Eisenbahnüberführung in die Endlage verschoben", skizziert man seitens der Bahn die konkreten Planungen.

In der Folge soll der Anschluss des Geh- und Radwegs hergestellt werden. Der Rückbau des (alten) Bahnüberganges erfolge dann im März 2021. "Die Gesamtarbeiten werden voraussichtlich bis Ende März 2021 abgeschlossen sein", so die Bahn-Auskunft. Die neue Eisenbahnüberführung einschließlich der zu errichtenden Wege soll nach Fertigstellung als barrierefreie Rad- und Fußwegverbindung zwischen den Flächen und Einrichtungen westlich der Bahn (Neckarseite) und der Stadtmitte Gundelsheim dienen.

Für den Zeitraum der neuntägigen Streckensperrung im November werde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, darüber will die Deutsche Bahn rechtzeitig gesondert informieren. Auf Grund der Arbeiten werde es auch im Straßenverkehr zu Umleitungen kommen, die dann örtlich ausgeschildert werden, so die Bahn.

"Die gesamte Maßnahme ist ein Gemeinschaftsprojekt in Sinne des Eisenbahnkreuzungsgesetzes des Landkreises Heilbronn, der Deutschen Bahn AG und dem Bund. Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf rund 11,5 Millionen Euro. Darin enthalten sind die Kosten für den Neubau der Eisenbahnüberführung sowie den Rückbau des Bahnüberganges. Die Kosten werden zu je einem Drittel durch die Maßnahmenbeteiligten getragen", heißt es vonseiten der Bahn.