Neckar-Odenwald-Kreis. (bx) Endlich wieder eine Sitzung von Angesicht zu Angesicht. Darüber freute sich Paul Berberich, Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Neckar-Odenwald-Kreis, als er die Mitglieder im Hotel und Restaurant Lamm in Mosbach zur Jahreshauptversammlung begrüßte. Allerdings zeigten sich immer noch die Corona-Auswirkungen. Denn einige Mitglieder konnten nicht an der Sitzung teilnehmen, da sie von den neu anlaufenden Geschäftstätigkeiten sehr in Anspruch genommen wurden.

Berberich ging auf die momentane Situation im Hotel- und Gaststättengewerbe ein. Dabei zog er die wirtschaftlich belegten Zahlen aus dem Kreis aus der Zeit vor und nach der Krise heran, um danach den derzeitigen Status quo zu belegen. Unter dem Strich kam heraus, dass neben einem massiven Umsatzausfall auch ein Rückgang der Beschäftigungszahlen und bei den Auszubildenden zu verzeichnen ist. Zwar hätten Hilfsprogramme den negativen Zustand in einigen Fällen etwas abgemildert, aber momentan habe das Gastgewerbe noch einen Schuldenberg von etwa 1,2 Milliarden Euro aus der Krise abzutragen.

Daher forderte er, dass die Sonderopfer, die dem Gastgewerbe abverlangt würden, baldmöglichst zu beenden seien. In diesem Bereich sei es besonders wichtig, dass die Dehoga-Mitglieder auch auf die politische Umsetzung der geforderten Maßnahmen achten müssten.

Noch detaillierter ging die Geschäftsführerin des Dehoga Baden-Württemberg, Melanie von Görtz, auf die Notlage ein und präzisierte den Istzustand. So seien bereits mehr als acht Milliarden Euro Umsatzverluste zu verzeichnen, während hohe Investitionskosten anstünden und ausufernde neue Verwaltungsvorschriften wie Beschilderungen, Zusatzkontrollen und deren Dokumentationen einen Arbeitseinsatz forderten, der finanziell schwer belaste. Auch wegen des Fehlens von qualifiziertem Personal, das in Lockdown-Zeiten in andere Branchen gewechselt sei, und dem Rückgang von Auszubildenden stünden mehr als 30 Prozent der Betriebe konkret vor dem finanziellen Aus. Daneben seien die sehr vollmundig angekündigten Förderprogramme schleppend oder noch gar nicht ausbezahlt, sodass 75 Prozent der Betriebe seit Januar 2021 noch ohne jede Coronahilfe dastünden.

Dennoch war sich von Görtz sicher, dass bei Anstrengungen von allen Beteiligten (hierbei sprach sie besonders die Politik an) und weiterhin zurückgehenden Pandemie-Beschränkungen ein vorsichtiger Blick in die Zukunft geworfen werden könne: "Allerdings wird es eine lange Zeit dauern, bis sich das Hotel- und Gaststättengewerbe wieder einigermaßen stabilisiert hat."

Schatzmeisterin Stephanie Grundmeier trug ihren Kassenbericht vor, woraufhin von Görtz den Bericht der Kassenprüfer Rainer Holzner und Kai Bachert, die beide nicht persönlich anwesend sein konnten, verlas. Dieser bescheinigte eine korrekt geführte Kasse, was zur Entlastung des Vorstands führte.

Die anstehenden Wahlen leitete von Görtz. Sie erbrachten jeweils einstimmig folgende Ergebnisse: Vorsitzender Paul Berberich, stellvertretende Vorsitzende Bernadette Martini und Bärbel Fraas, Schatzmeisterin Stephanie Grundmeier, Schriftführer Ralf Schifferdecker, Vorsitzender FG Tourismus und Hotellerie Paul Berberich, stellvertretende Vorsitzende Bernadette Martini und Götz-Martin Grundmeier, Vorsitzender FG Gastronomie Hans-Georg Thielecke, stellvertretender Vorsitzender Germann Hennrich, Vorsitzende FG Berufsbildung Tanja Littig, stellvertretender Vorsitzender Marius Thielecke, Vorsitzende Unternehmerfrauengruppe Bärbel Fraas, stellvertretende Vorsitzende Inge Horn, Beirat Jasmin Hakalovic-Schwab, Kassenprüfer Heinz Kirschenlohr (für Rainer Holzner) und Kai Bachert.

Obwohl einige Personen, die aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit im Dehoga zu Ehrungen anstanden, nicht anwesend sein konnten, erfolgte die Ehrung durch Melanie von Görtz für Mignon Wagner (zehn Jahre), Heinz Kirschenlohr und Bernadette Martini (jeweils 15 Jahre). Mit Informationen über aktuelle Rechts- und Tariffragen endete das Treffen.