Das Freigängerheim in Mosbach ist derzeit das Zuhause von elf jungen Straftätern. Morgens verlassen die Jugendlichen die Haftanstalt und gehen arbeiten. Danach müssen sie wieder in die Anstalt zurückkehren und bleiben dort bis zum nächsten Morgen. Foto: dore

Von Dominik Rechner

Mosbach. Es liegt mitten in der Stadt, direkt neben dem Landgericht - und doch ziemlich versteckt hinter meterhohen Sandsteinmauern: Das Freigängerheim Mosbach. So mancher Mosbacher weiß wahrscheinlich nicht einmal, dass es die Außenstelle der Justizvollzugsanstalt (JVA) Adelsheim in Mosbach überhaupt gibt.

Diesen Eindruck haben auch die Abteilungsleiterin des Freigängerheims, Daniela Diemer, und Justizvollzugsbeamter Alexander Spohn. "Das ist aber ein gutes Zeichen für uns. Wären die Jugendlichen besonders negativ aufgefallen, so wären wir sicherlich auch durch die Berichterstattung in den Medien bekannt", sind sich die beiden einig.

Für die RNZ öffneten Diemer und Spohn Tor und Türen des Freigängerheims. Als einer von drei Justizvollzugsbeamten kümmert er sich um die Sorgen und Nöte der Freigänger und hat immer ein "offenes Ohr" für sie. Außerdem ist er für die Arbeitsvermittlung zwischen Unternehmen und den Freigängern zuständig, führt Gespräche mit ihren Eltern und achtet darauf, dass die Freigänger-Regeln eingehalten werden.

Ins Freigängerheim Mosbach kommen in der Regel jene (männlichen) jugendlichen Straftäter, die zuvor in der JVA Adelsheim in Haft saßen und dann zu Freigängern geworden sind. Das Adelsheimer Gefängnis ist übrigens das einzige für männliche Jugendstraftäter in ganz Baden-Württemberg. "Hat ein Jugendlicher sich dort in der Haft bewährt, überlegen wir, ihn in den Freigang zu verlegen, wenn auch die sonstigen Voraussetzungen passen", erklärt Daniela Diemer.

Sehr selten könnten Straftäter auch direkt zum Freigang zugelassen werden. Und ab und zu sind auch Erwachsene im Freigängerheim Mosbach untergebracht, "zum Beispiel wenn jemand in Bruchsal sitzt und für den Freigang zugelassen wurde, aber sein Arbeitsplatz und sein sozialer Empfangsraum in der Nähe von Mosbach ist".

Interessant: Die Freigänger könnten generell auch in einem normalen Wohnhaus untergebracht sein. Und die Mauern um das Freigängerheim in Mosbach sind nicht da, weil sie etwa gesetzlich vorgeschrieben sind, wie Spohn verdeutlicht: "Sie dürfen aus Gründen des Denkmalschutzes nicht abgerissen werden."

Maximal 17 männliche Freigänger werden in dem Haus in Mosbach untergebracht, aktuell sind es elf. Generell könnten das alle möglichen Straftäter sein - vom Drogenschmuggler bis hin zum Mörder, wie Alexander Spohn informiert. Die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen sind zwischen 14 und 21 Jahren alt. "Junge Erwachsene sind generell auch in Mosbach, wenn sie zur Zeit der Verurteilung noch Jugendliche waren", klärt Diemer auf.

Für die Privatsphäre steht jedem Freigänger ein etwa neun Quadratmeter kleines Zimmer mit Bett, Waschbecken, Toilette und TV zur Verfügung - "allerdings nicht kostenlos, wie viele wohl nicht wissen", betont Spohn. So müssen die "Gefangenen" bis zu 200 Euro Miete zahlen. Gemeinschaftsküche, Gemeinschaftsraum und den großen Garten um das Gebäude können alle Freigänger nutzen.

Zwischen dem Status Freigänger wie in Mosbach und dem eines Häftlings wie in der JVA Adelsheim bestehen große Unterschiede. Die Freigänger sind zum Beispiel fest bei einem Arbeitgeber in Mosbach oder der näheren Umgebung beschäftigt, während die Adelsheimer Insassen im Gefängnis arbeiten und das Gefängnis im Normalfall auch nicht verlassen dürfen, außer sie haben in speziellen Fällen einmal für ein paar Stunden Ausgang.

Außerdem verlassen die "Gefangenen" in Mosbach morgens die Haftanstalt und gehen arbeiten. Die Entlohnung erfolgt nach ortsüblichen Tarifen. Spätestens eine halbe Stunde nach der Arbeit müssen die Freigänger in die Anstalt zurückkehren und bleiben dort bis zum nächsten Morgen. Ausnahmen sind Urlaub (der den Freigängern wie jedem Arbeitnehmer in Freiheit zusteht), für einen speziellen Anlass genehmigter Ausgang, oder die Wochenenden - denn die dürfen sie bei den Familien verbringen.

Auch hier gibt es eine Ausnahme: Einmal im Monat bleiben die "Gefangenen" am Wochenende im Freigängerheim. Sie können an den dort angebotenen Freizeit-, Sport- und Beratungsangeboten teilnehmen, müssen sich aber auch strikt an die vorgegeben Regeln halten. Starker Alkoholkonsum oder eine verspätete Rückkehr können dazu führen, dass ein Freigänger in den geschlossenen Vollzug verlegt wird. Das trifft auch zu, wenn er selbst verschuldet den Arbeitsplatz verliert.

"Ziel ist es, die Freigänger ans normale Leben in der Gesellschaft heranzuführen", betonen Diemer und Spohn. Neben der Arbeit müssen sie sich auch selbst um ihren Lebensunterhalt kümmern: Lebensmittel kaufen, kochen, putzen, all das müssen sie wie im "normalen" Leben selbst erledigen - für viele junge Menschen nicht einfach.

"Viele sind das von Zuhause nicht gewöhnt", wissen Diemer und Spohn. Hier ist der Justizvollzugsbeamte dann mehr je denn gefragt, den jungen Menschen auch pädagogisch zur Seite zu stehen und mit ihnen über ihre Sorgen zu sprechen.

Außerdem stehen den Jugendlichen weitere unterstützende Angebote zur Verfügung. So arbeiten die JVA Adelsheim und die Außenstelle Mosbach mit der Drogenberatung des Landesverbands für Prävention und Rehabilitation (bwlv) zusammen, die Insassen können sich bei Bedarf an das Projekt "ReSo" (in Adelsheim beheimatet) wenden, um ihre Entlassungsperspektiven hinsichtlich Arbeit, Ausbildung oder Schule zu verbessern.