Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Dass ein Katastrophenfall jederzeit jeden treffen kann, haben nicht zuletzt die Ereignisse im Ahrtal gezeigt. Auch im Neckar-Odenwald-Kreis ist es gerade mal etwas mehr als fünf Jahre her, dass ein Unwetter ganze Straßen wegspülte. "Das steckt vielen bis heute noch in den Knochen", meint Landrat Dr. Achim Brötel beim Pressetermin zur Katastrophenschutzübung, die am Freitag gemeinsam mit der Stadt Mosbach sowie den Gemeinden Billigheim und Neckarzimmern lief.

Er selbst erinnert sich noch an prägende Stunden, in denen die Entscheidung getroffen werden musste, ob eine Asylbewerberunterkunft evakuiert werden muss. Mehrfach betont Brötel, dass die laufende Übung nicht den dramatischen Ereignissen im Ahrtal geschuldet ist. Sie sei vielmehr eine Reaktion auf 2016, wurde ein Jahr lang akribisch geplant. Darauf gedrängt hätten Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr und der Erste Landesbeamte Dr. Björn-Christian Kleih. Ziel ist es, die Stabsarbeit intern und in Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen und Behörden zu trainieren.

Katastrophenschutz-Übung im Neckar-Odenwald-Kreis















Die Übung läuft nach Drehbuch ab. Das haben Jürgen und Christoph Steinbrink entworfen. Vater und Sohn sind Fachberater für den Katastrophenschutz. Die Idee, den Ernstfall anhand eines Starkregenereignisses zu proben, kam vom Landkreis. Das Szenario entwarfen dann die Steinbrinks – und auch nur sie und ein paar Mitarbeitende aus der Übungssteuerung (hauptsächlich Praktikanten) wissen, wie sich die Lage weiterentwickeln wird.

Zum Pressetermin kommt der Landrat direkt von einer Verwaltungsstabsitzung. Schon am Mittwoch zog laut Drehbuch von Westen her ein Unwetter auf und breitete sich über dem Landkreis aus. Dass Sturmtief Ignatz bei der Katastrophenschutzübung "Petrus 21" plötzlich auch noch mitspielen wollte, sorgte dafür, dass über einer E-Mail zum Realeinsatz stand: "Dies ist keine Übung". Der Wald musste abgesperrt werden. "Das Handeln bei Realereignissen wird vor Übungsbeginn festgelegt. Tritt ein Notfall ein, wird die Übung natürlich abgebrochen", sagt Jürgen Steinbrink. Doch trotz seines kurzen Gastauftritts beeinträchtigte der Sturm die Übung nicht.

Fiktiv ist, dass am Freitagmorgen im Landkreis der Katastrophenalarm ausgerufen wurde. Die Lage hat sich in der Nacht dramatisch zugespitzt. Waren am Vortag noch Mudau und Walldürn betroffen, tobt sich das Unwetter jetzt über Mosbach, Neckarzimmern und Billigheim aus. Es gibt Tote, Vermisste und Verletzte, Flutwellen rollen über Neckar und Elz heran. Es gibt Erdrutsche, der ÖPNV ist ausgefallen, in der Lohrtalschule sitzen mehrere Schüler fest, den Werkstätten der Johannes-Diakonie droht die Flutung. Die Infrastruktur ist zusammengebrochen.

"Ich bin sehr beeindruckt davon, mit welcher Ernsthaftigkeit alle bei der Sache sind", stellt Brötel fest. Ihm geht es nicht darum, "gute Noten zu bekommen", sondern darum, zu lernen, Schwachstellen zu entdecken – und möglichst viele zu finden. Denn: "Wenn es erst im Ernstfall auffällt, ist es fatal." Bislang laufe alles sehr gut, Mängel habe man aber schon bei der Kommunikation und Erreichbarkeit der Mitarbeiter festgestellt. Auch seien Informationen an falsche Stellen geschickt worden. An der Filterung der Informationen, der Entscheidung "Was ist gerade wichtig?" müsse noch gefeilt werden.

Rund 280 Personen nehmen an der Stabsrahmenübung des Landratsamts teil. Auch die Kommunen beteiligten sich mit ihren Verwaltungsstäben. Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr führt beim Pressetermin durch die verschiedenen Stationen. Vor dem Landratsamt steht der Einsatzleitwagen 2 des Neckar-Odenwald-Kreises. Sozusagen die "Funkzentrale". Sollte die Leitstelle komplett ausfallen, ließe sich über das Fahrzeug alles koordinieren. Dank eines Generators ist er nicht auf das Stromnetz angewiesen und unter Volllast (aufgetankt) bis zu 30 Stunden einsetzbar.

Im Keller des Landratsamts halten zwei Bundeswehrsoldaten die Stellung. "Tritt der Katastrophenfall ein, können wir die Bundeswehr mit ihrer Manpower in Anspruch nehmen", verrät Kirschenlohr. Wesentlich voller ist das Zimmer, in dem der Führungsstab sitzt. So voll sogar, dass Kirschenlohr meint, eigentlich sei der Raum zu klein. Auch das müsse man noch einmal überdenken. Hier laufen die Fäden zusammen. Neben zahlreichen Feuerwehrleuten sind Fachberater und Verbindungspersonen der DLRG, des DRK, THW oder der psychosozialen Notfallversorgung zugegen. Auch ein Notarzt ist mit von der Partie.

Inzwischen hat sich die Lage weiter zugespitzt: Aufgrund der Niederschläge gibt es Probleme bei der Sondermülldeponie in Billigheim. Oberhalb des Lorettoparks in Mosbach gab es einen Hangrutsch, Autos sind verschüttet, und im Altersheim ist der Strom ausgefallen, weshalb die Beatmungspatienten evakuiert werden müssen. "Da haben wir jetzt das THW hingeschickt", berichtet Bruno Noe, der den Führungsstab leitet und vor einer digitalen Hochwasserkarte steht. Haben sie natürlich nicht. Denn die Katastrophenübung beschränkte sich gestern auf den Verwaltungsapparat. Die Übung der Einsatzkräfte findet erst am heutigen Samstag statt (gesonderter Bericht folgt).

Und da auch das Leben in der realen Welt weiterlaufen muss, bilden die Praktikanten der Übungsleitung im Foyer die Kräfte ab, die eben nicht mitüben können. Sind mal Krankenhausmitarbeiter oder beantragen als Geschäftsführer einer Firma einen Bagger oder Kipper. "Es geht bei der Übung auch darum, schnelle Entscheidungen zu treffen, die sonst einen langen Behördenweg hätten: schnelle Lösungen, die schnell zum Tragen kommen. Der Stab entscheidet, was gerade notwendig ist", erklärt Kirschenlohr.

Andreas Kaiser, Feuerwehrmann und Mitarbeiter der Übungsleitung verdeutlicht: "Vorhin haben wir die Baustellengräben am Hardhofweg zugeschüttet, um die Straße passierbar zu machen." Natürlich nur in der Theorie, nicht wirklich.

Ob die Notfallpläne der einzelnen Kommunen und Einrichtungen, die im Landratsamt hinterlegt sind und zusammenlaufen, funktionieren, ob Koordination und Schichtwechsel reibungslos laufen und die Presse jederzeit die wichtigsten Informationen bekommt, kann man erst nach der Übung wirklich sagen. In der Übungsleitung wird Protokoll geführt, Daten werden chronologisch erfasst, ein Tagebuch geführt. "Jeder hat seinen Zettel neben sich und notiert, was ihm auffällt", erläutert Jürgen Steinbrink, der die Übung persönlich leitet.

In der kommenden Woche, wenn alles "etwas sacken" konnte, bekommt jeder Teilnehmer noch einen großen Fragebogen, und im November ist ein Abschlussgespräch geplant. Derweil schaut der Landrat auf die Uhr. Denn am Nachmittag hat sich (natürlich ebenfalls fiktiv) noch das Regierungspräsidium angekündigt.

"Es kann jeden jederzeit treffen. Das haben wir 2016 gelernt", schließt Brötel den Rundgang ab. "Und deshalb heißt es: üben, üben, üben."