Der Impfstützpunkt in Fahrenbach hat am Mittwoch seinen Betrieb aufgenommen, noch läuft nicht alles rund. Landrat Dr. Achim Brötel stellte beim Pressegespräch klar, dass man vorerst nur 130 Impfungen am Tag dort vornehmen kann – bis mehr Teams unterwegs sind. Foto: S. Kern

Von Stephanie Kern

Fahrenbach. Manchmal fühlt man sich wie Bill Murray in "Und täglich grüßt das Murmeltier": Es ist noch nicht mal ein Jahr her, da hat der Landkreis im Auftrag des Landes ein Kreisimpfzentrum in Mosbach aufgebaut, am 30. September wurde es nach 203 Tagen und mehr als 92.000 Impfungen gegen das Coronavirus geschlossen. Die Nachfrage nach den Spritzen gegen das Coronavirus hatte einen Weiterbetrieb nicht mehr gerechtfertigt. Nun musste der Landkreis wieder schnell sein und hat innerhalb weniger Tage aus dem Bürgerzentrum in Fahrenbach einen regionalen Impfstützpunkt gemacht.

Und da kommen wir zum Vergleich mit dem Murmeltierfilm aus den 1990er-Jahren: Wieder muss Landrat Dr. Achim Brötel Erwartungen dämpfen, die andere geweckt haben. Das war im Januar so, als nicht genug Impfstoff da war. Das ist jetzt so, denn das medizinische Personal, das die Impfungen verabreichen soll, ist durch die Corona-Pandemie an der Belastungsgrenze. Seit gestern wird nun aber in Fahrenbach geimpft – aber viel weniger, als man sich das erhoffen würde. (Eine Übersicht zu weiteren Impfmöglichkeiten finden Sie hier).

Grenzen der Leistungsfähigkeit

Seit Oktober waren eigentlich die niedergelassenen Ärzte und einige (im ganzen Land: 30) mobile Impfteams für Auffrischungs-, Erst- und Zweitimpfungen zuständig. Aber die Nachfrage nach dem Booster übersteigt das, was niedergelassene Ärzte und mobile Teams leisten können. "Die Niedergelassenen kämpfen – oft auch bis an die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit", stellte Brötel beim Pressetermin zur Eröffnung des neuen Impfstützpunkts klar. Aber: Es reicht nicht. Deshalb sollen nun 155 mobile Teams im ganzen Land zur Verstärkung eingesetzt werden. Man beachte das Hilfsverb: sollen. Denn diese Impfteams lassen sich nicht aus dem luftleeren Raum herzaubern. Im Gegenteil: Die SLK-Kliniken (die für die Bereitstellung der Teams im Neckar-Odenwald-Kreis zuständig sind) sind ebenfalls durch die Corona-Pandemie belastet, können nicht einfach medizinisches Personal abzwacken.

Hintergrund Die Termine für die Impfung gegen das Coronavirus im Impfstützpunkt werden montags um 10 Uhr und donnerstags um 15 Uhr freigeschaltet. Anmelden kann man sich montags (10 bis 14 Uhr) und donnerstags (15 bis 18 Uhr) unter Tel.: (0 62 61) 84 11 11 oder im Internet unter [+] Lesen Sie mehr Die Termine für die Impfung gegen das Coronavirus im Impfstützpunkt werden montags um 10 Uhr und donnerstags um 15 Uhr freigeschaltet. Anmelden kann man sich montags (10 bis 14 Uhr) und donnerstags (15 bis 18 Uhr) unter Tel.: (0 62 61) 84 11 11 oder im Internet unter www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt. Es werden aktuell pro Tag 130 Impfungen angeboten.

Zeitgleich kam vom Land die Ansage, regionale Impfstützpunkte aufzubauen. Eher nebenbei habe man in einer Videokonferenz am 23. November erfahren, dass 21.000 Impfungen bis Ende des Jahres kommunal (also durch die Städte und Gemeinden) zu organisieren sind. Ein mobiles Impfteam schafft am Tag rund 130 Impfungen. Zusammen mit den Impfungen der Niedergelassenen (Rechengröße sind hier etwa 800 Impfungen am Tag) geht man von einem Bedarf von fünf weiteren Impfteams im Kreis aus. Eins soll noch von den SLK-Kliniken kommen; wann, das weiß man noch nicht. Angedacht war es für den 6. Dezember, aber diesen Termin kann das Krankenhaus nicht halten. Zwei Teams wollen die Neckar-Odenwald-Kliniken stemmen, aber auch hier steht ein Fragezeichen beim Datum. Zunächst muss das eigene Personal geimpft und die Versorgung der Patienten gesichert sein. Zeitgleich will der Landkreis zwei eigene freie Teams zusammenstellen, aus dem Pool derer, die sich schon im Kreisimpfzentrum eingesetzt hatten.

Viele Schritte sind das, die da noch zu machen sind, um die vom Land geforderten 21.000 Impfungen bis Jahresende auch wirklich zu schaffen. Ein paar dieser Schritte ist man schon gegangen: Der Impfstützpunkt in Fahrenbach ist eröffnet, dort werden bis auf Weiteres nicht mehr als 130 Impfungen pro Tag vorgenommen. In Bödigheim will man einen zweiten Impfstützpunkt einrichten; hier wird bereits seit Mittwoch an der Einrichtung der Impfstraßen gearbeitet. "Wir wollen bereit sein, wenn wir die Teams haben", verdeutlicht Brötel.

Frust auf mehreren Seiten

Neben dem Druck, den die Landesregierung durch schnelle und nebenbei kommunizierte Entscheidungen auf die Kreisverwaltung ausübt, muss das Amt auch noch den Unmut von Menschen aushalten, die ganz andere Erwartungen an einen Impfstützpunkt haben. "Erwartungen, die andere geweckt haben", wie Brötel betont. "Ich finde die Art und Weise, wie die Politik in unserem Land ihre Wünsche und Zielvorstellungen inzwischen immer öfter schon als bare Realität zu verkaufen versucht, offen gesagt maximal irritierend. So etwas führt mit Ansage nur zu Frust und Ärger bei den Menschen, allerdings – und das will ich nicht verhehlen – definitiv auch bei uns. Wir versuchen hier wirklich Tag und Nacht und samstags und sonntags, etwas zu organisieren – mit dem Ergebnis, dass wir uns dann anschließend dafür beschimpfen lassen müssen. Da kann man schon auch die Lust verlieren."

Um das zu verdeutlichen: Am 23. November um 17 Uhr kam für den Kreis die Ansage, ein Impfkonzept auf die Beine zu stellen, Abgabetermin: 24. November. Am 26. November wurde das eilends aber sorgfältig erarbeitete Konzept des Kreises vom Land geprüft und genehmigt. "Ergänzt um alle weiteren Fragen, insbesondere die alles Entscheidende: wo denn die Teams zum Impfen herkommen sollen", ergänzt der Landrat.

Ziel noch lange nicht erreicht

Die Zielstellung hat der Neckar-Odenwald-Kreis klar formuliert: Drei Teams sollen in Fahrenbach impfen, drei in Bödigheim, zusätzlich ein mobiles Team bei Vor-Ort-Aktionen und die niedergelassenen Ärzte. "Das ist das Ziel. Am Ziel sind wir allerdings definitiv noch lange nicht." Und noch kann niemand in der Landkreisverwaltung sagen, wann man dort ankommen wird.

Zum Impfen will der Landrat aber trotzdem ermuntern. "Nach allem, was uns die Virologen und auch unser Gesundheitsamt sagen, haben wir den Kampf gegen die vierte Welle eh schon verloren. Es geht darum, dass wir diese Situation nicht immer wieder erleben müssen. Bei der Terminvergabe will man es deshalb besser machen als das Land im Frühjahr 2021. 70 Prozent der Termine werden online vergeben, 30 Prozent am Telefon. Freigeschaltet werden die Termine montags um 10 Uhr und donnerstags um 15 Uhr. unter (0 62 61) 84 11 11 kann man dann (wenn man nicht über das Internet gehen möchte) montags von 10 bis 14 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr telefonisch einen Impftermin vereinbaren. Aber es gibt eben nur 130 Impfungen pro Tag. "Ich will vor überzogenen Erwartungen warnen. Zaubern können auch wir nicht", so Brötel.

Nicht zu früh kommen

Offen und ehrlich wolle man miteinander umgehen, gerade was die aktuellen Impfkapazitäten angeht. Offen und ehrlich war auch Volker Noes Bericht zum ersten Tag. Noe hat schon als stellvertretender Leiter des Kreisimpfzentrums Erfahrungen gesammelt, nun ist er für den Impfstützpunkt in Fahrenbach zuständig. "Wir müssen uns erst eingrooven", bekannte Noe. Das mobile Team arbeitet erst seit Mittwoch zusammen, die EDV wurde erst am Mittwochmorgen geliefert, und die Registrierung erweist sich als Nadelöhr. "Zudem haben wir die Bitte, dass die Impflinge wirklich zu ihrem Termin, allenfalls fünf Minuten früher kommen. Wir haben hier leider nicht ausreichend Kapazitäten, wenn die Menschen eine Stunde zu früh kommen", so Noe. Alle fünf Minuten ist ein Termin angesetzt, alle zehn Minuten sogar zwei.

Auch die Kapazität, die man mit den beiden Stützpunkten erreichen will, nimmt sich sportlich aus: Fast 800 Impfungen am Tag könnten es werden, wenn denn dann wirklich sechs Teams impfen. Aber (man bleibe bei der Realität und nicht den Zielen): Vorerst sind es 130 Impfungen am Tag.

Prügel fehl am Platz

Ohne viele helfende Hände, das betonte Landrat Brötel noch, wäre übrigens die schnelle Umsetzung gar nicht möglich gewesen: Sein ausdrücklicher Dank galt Bürgermeister Jens Wittmann für das schnelle Angebot des Bürgerzentrums, den DRK-Kreisverbänden in Buchen und Mosbach, die nicht nur Sanitätsdienste, sondern auch den Empfang übernehmen, sowie dem Team aus dem Landratsamt (Renate Körber, Peter Fieger und Volker Noe sind hier beispielhaft genannt).

"Wir werden alles daran setzen, dass unser Konzept Schritt für Schritt auch zur Wirklichkeit wird. Den Menschen etwas vorzugaukeln, was es tatsächlich noch gar nicht gibt, kommt für uns dabei aber nicht infrage. Wir müssen da wirklich ganz offen und ehrlich miteinander umgehen. Vielleicht gibt es dann auch weniger Prügel für diejenigen, die es nur gut meinen", meint Brötel.