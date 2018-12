Fahrenbach. (pol/rl) In ein Hausgrundstück an der Landesstraße L525 schleuderte ein Nissan am Sonntagmittag. Gegen 11.45 Uhr war ein 22-jähriger Nissan-Fahrer von Fahrenbach in Richtung Mosbach unterwegs. Laut Polizeibericht kam er bei überhöhter Geschwindigkeit in einer scharfen Rechtskurve in der 50er-Zone ins Schleudern. Der Nissan schleuderte auf das Privatgrundstück und knallte dort gegen ein Treppengeländer sowie die Mauer eines Kellertreppenabgangs.

An dem Nissan hatte bei dem Unfall der Airbag ausgelöst. Der Fahrer wurde am Auge und der Nase verletzt und kam zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus. An dem Nissan entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 900 Euro. Der Gebäudeschaden kann noch nicht näher beziffert werden.