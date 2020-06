Elztal. (pol/rl) Ein Auto überschlug sich auf der Kreisstraße K3970 zwischen Oberschefflenz und Rittersbach in der Nacht zum Samstag. Laut Polizeibericht war einem 38-jährigen VW-Fahrer kurz vor 1 Uhr auf halber Strecke zwischen Oberschefflenz und Rittersbach vor das Auto gelaufen. So lautete die Aussage des Fahrers. Daraufhin sei er nach links ausgewichen und in den Grünstreifen geraten. Einige Meter weiter stieß der VW gegen einen Hang, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Bei dem Unfall wurde der 38-Jährige schwer verletzt. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass er Fahrer mehr als 2,3 Promille intus hatte, weshalb ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten. Die Höhe des Schades steht noch nicht fest. Vor Ort waren die Feuerwehr mit 32 Mann, ein Rettungswagen und ein Notarztwagen im Einsatz.