Elztal-Neckarburken. (pol/mare) Ein polizeibekannter Mann hat am Montagabend in Elztal-Neckarburken an mehreren Autos randaliert. Das berichtet die Polizei.

Der betrunkene 34-Jährige war gegen 23.30 Uhr im Baustellenbereich in der Sulzbacher Straße. Hier sprang er vor mehrere Autos, beschimpfte die Insassen und leckte an den Autoscheiben - dabei entstand auch Schaden. Als ihn schließlich Passanten bemerkten, flüchtete er mit dem Fahrrad in Richtung der Baustelle.

Eine alarmierte Polizeistreife fand den Mann dann - er war nun zu Fuß unterwegs. Als die Beamten ihn ansprachen, wurde der 34-Jährige ausfällig und wollte sich nicht kontrollieren lassen.

Dennoch führten die Ordnungshüter einen Alkoholtest durch. Das Ergebnis: rund 1,8 Promille. Eine Blutabnahme im Krankenhaus folgte, die Nacht verbrachte der Mann in der Zelle. Mit Anzeigen der Autofahrer, deren Fahrzeuge Schaden genommen haben, ist zu rechnen.