Marco Eckl (48) wurde am Sonntag als Bürgermeister der Gemeinde Elztal bestätigt. Im RNZ-Interview spricht er über Geschafftes, kommende Herausforderungen und das, was die Gemeinde Elztal ausmacht. Foto: zg

Von Brunhild Wössner

Elztal. Der Zeitpunkt war schon lange vorher bestimmt worden. Dass die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Elztal dann mitten in der Coronakrise Anfang April über die Bühne gehen musste, hatten sich alle Beteiligten nicht gewünscht. Doch diese Herausforderung – eine Premiere, die keine Wiederholung braucht – wurde gut gemeistert. Und dass der bisherige Amtsinhaber Marco Eckl mit breitester Zustimmung (93,7 Prozent der Stimmen entfielen auf ihn) für eine zweite Amtszeit von acht Jahren wiedergewählt worden ist, war wohl für die wenigsten eine Überraschung. Die RNZ hat im Nachgang der Wahl das Gespräch mit dem bestätigten Rathauschef gesucht.

Bei der Wiederwahl signalisierten die Wähler eine breite Zustimmung, allerdings war die Wahlbeteiligung gering. Wie interpretieren Sie dieses Wahlergebnis?

Zunächst einmal möchte ich mich bei allen Wählerinnen und Wählern recht herzlich bedanken, dass sie mir mit diesem eindeutigen Votum von nahezu 94 Prozent der gültigen Stimmen den Rücken für die künftigen Herausforderungen stärken. Auch die Wahlbeteiligung ist meiner Meinung nach in Anbetracht der Kandidatenkonstellation und der widrigen Umstände, bedingt durch die Coronakrise, durchaus respektabel.

Worauf sind Sie, was ihre die abgelaufene Amtszeit angeht, besonders stolz?

Wir haben in den vergangenen acht Jahren in Elztal viel auf den Weg gebracht und sind viele große Projekte und Maßnahmen angegangen. Nicht nur in baulicher Hinsicht haben wir mit dem Umbau/Neubau der Kläranlage und der Sanierung des Rathauses zukunftsweisende Projekte umgesetzt. Auch mit der Einführung eines jährlichen Bürgerempfangs, eines Sommerferienprogramms und der erfolgreichen Sicherung der Lebensmittelnahversorgung, der ärztlichen Versorgung und der Erhaltung der Apotheke in Elztal haben wir wichtige Dinge für unsere Bürgerinnen und Bürger erreicht. Besonders stolz bin ich dabei auf die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Bürgermeister, den Ortsvorstehern mit ihren Ortschaftsräten, dem Gemeinderat und den Gemeindebediensteten. Ohne ein gutes Miteinander wären alle diese strukturell sehr wichtigen Dinge für unser Gemeinwesen nicht umzusetzen gewesen.

Vom Rück- zum Ausblick: Was sind die größten Herausforderungen für die Gemeinde in den kommenden Jahren?

Wir haben in den kommenden Jahren noch einige Dinge auf unserer Agenda stehen. Die Sanierung und der Umbau der Schule in Dallau zu einem Grundschulzentrum für ganz Elztal, die Erschließung von neuen Baugebieten in Auerbach und Muckental, die Sanierung von gemeindlichen Gebäuden und Hallen, die Umsetzung der Verbesserung der Wasserversorgung mit Einbau einer Ultrafiltrationsanlage sind dabei nur einige Dinge, die uns den kommenden Jahren beschäftigen werden.

Was möchten Sie in den nächsten Jahren in der Gemeinde besonders voranbringen? Wo ist am dringendsten Handlungsbedarf?

In den nächsten Jahren stehen wie bereits erwähnt viele Herausforderungen und Projekte an. Wir werden uns mit der fortschreitenden Digitalisierung beschäftigen müssen, mit der Innenentwicklung unserer Ortskerne, mit der Suche nach weiteren Wohnbauflächen und Gewerbegrundstücken bei immer restriktiveren, bürokratischen Hemmnissen. Die Kommunalpolitik wird in den nächsten Jahren vor immensen Aufgaben stehen, vor denen mir aber nicht bange ist. Gemeinsam mit Bürgermeister, Gemeinderat und der Bevölkerung werden wir diese Aufgaben angehen und umsetzen.

Wie ist es dabei um die notwendigen Spielräume bestellt, beispielsweise finanzieller Art oder planungsrechtliche Rahmenbedingungen?

In welchen Dimensionen sich die Coronakrise auf die gemeindlichen Finanzen auswirken wird, ist noch nicht absehbar. Fest steht für mich aber, dass die Steuereinnahmen sinken werden und wir künftig weniger Einnahmen zur Verfügung haben. In welcher Höhe bleibt wie gesagt abzuwarten. Wir haben uns in Elztal durch eine solide Finanzpolitik in den letzten Jahren trotz großer Investitionen einen soliden finanziellen Grundstock geschaffen. Wir werden auch in den nächsten Jahren solide wirtschaften und dabei jede Investition auf ihre Machbarkeit und Umsetzungsfähigkeit prüfen, um auch weiterhin eine solide Finanzausstattung vorweisen zu können.

Zum Schluss: Was wünschen Sie sich für Ihre Gemeinde für die kommunale Periode und darüber hinaus?

Ich wünsche mir, dass wir unsere Stärke, die ganz klar bei den Menschen liegt, die hier in Elztal leben, erhalten können. Viele bringen sich über ein ehrenamtliches Engagement in unsere Gemeinde mit ihren vielen Vereinen und kirchlichen sowie weltlichen Institutionen ein. Von daher wünsche ich mir, dass sich die ehrenamtlich Tätigen auch weiterhin so für unser Gemeindewesen einsetzen und somit auch ihren Beitrag – wie unsere kommunalpolitisch Verantwortlichen – leisten, dass Elztal eine so liebens- und lebenswerte Gemeinde bleibt.