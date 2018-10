Voraussichtlich am Montag, 5. November beginnt in der Ortsdurchfahrt von Neckarburken die Sanierung der B27 bis hin zur Johannes-Diakonie Mosbach. Die Arbeiten sollen etwa fünf Wochen dauern und kosten rund 350.000 Euro. Foto: Jörn Ludwig

Von Nadine Slaby

Elztal-Dallau. Der Hochwasserschutz im Gebiet Neuwiesen II, in dem der bisherige Lebensmittelmarkt ein großflächigeres Ladengeschäft bauen möchte, war das bestimmende Thema der jüngsten Elztaler Gemeinderatssitzung. Besonders einige Bürger hatten hierzu diverse Fragen und Einwendungen.

Beim ersten Tagesordnungspunkt "Anfragen, Anregungen und Vorschläge der Einwohner zu Angelegenheiten der Gemeinde Elztal", wies ein Bürger sogleich auf seine Stellungnahme bezüglich des geplanten Baus hin. Er führte aus, dass sich schützenswerte Arten im Gebiet befänden, die im Artenschutzgutachten nicht aufgeführt wären, und mahnte eine Verschlechterung der Verkehrssituation im Einfahrtsbereich Brühlweg / Zufahrt B27 an. Sein wichtigstes Anliegen war jedoch der erst angelegte Hochwasserschutz. Dieser sei durch diese Baumaßnahmen gefährdet, so seine Aussage.

Elztals Bürgermeister Marco Eckl bat energisch darum, doch Fragen zu stellen, und verwies darauf, zu einem späteren Zeitpunkt die Einwendung, die der Gemeinde schriftlich zugingen, zu verlesen und dazu Stellung zu nehmen. Ein weiterer Zuhörer hieb jedoch in die gleiche Kerbe. "Der Edeka wird relativ hoch, das Hochwasser läuft dann sicher bei uns rein. Da stimmt doch was nicht", meinte auch er. Marco Eckl verwies auch ihn darauf, dass der Schutz für ein 100-jähriges Hochwasser ausgelegt sei.

Als es um die Änderung des Flächennutzungsplans zum Bau des größeren Lebensmittelmarktes ging, erläuterte Eckl, dass der Eingriff in den Hochwasserschutz 1:1 ausgeglichen würde und die Sorge, dass die Auffangfläche hinfällig wäre, unnötig sei. Gemeinderätin Gabriele Metzger (GAL) erklärte, dass Gutachten erstellt worden seien. Darin wären keinerlei Bedenken geäußert worden. Einstimmig beschloss das Gremium, dem Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft zu empfehlen, den Feststellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplans zu fassen.

Weiterhin interessierte einen Bürger, wie der Ausbau des Talwegs voranschreitet. Ihm konnte Bürgermeister Eckl mitteilen, dass die Grundstückskäufe nahezu abgeschlossen sind, es fehle noch die notarielle Bestätigung. Auch müsse die Verdolung noch beantragt werden. Die Ausschreibung der Arbeiten sei für April 2019 geplant, und "wenn alles planmäßig verlaufe" solle im Mai oder Juni mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Fertigstellung werde vermutlich erst 2020 erfolgen. Die Nachfrage, ob die Telekom bzw. die Stadtwerke bereits beteiligt wären, konnte Eckl bejahen, allerdings habe die Telekom bereits signalisiert, dass sie kein Glasfaserkabel im Talweg verlegen werde. "Wenn es soweit ist, die Grundstückskäufe getätigt und eine Entwurfsplanung vorhanden sind, wird es eine Informationsveranstaltung geben", versprach der Bürgermeister.

Auf die ungünstige Verkehrssituation im Bereich Dorfstraße, bedingt durch die Umleitung, wies ein weiterer Zuhörer hin und fragte, ob hier nicht ein eingeschränktes Halteverbot eingerichtet werden könnte. "Danke, das werden wir aufnehmen", so Bürgermeister Eckl.

Über die Vergabe von Bauarbeiten und Gewerken für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Neckarburken legte die Verwaltung dem Gremium die vom Bund mitgeteilten Zahlen vor. Die gemeinsame Ausschreibung habe eine Gesamtsumme von 347.485 Euro ergeben. Davon entfallen auf den Straßenbau 34.826 Euro, auf die Leerrohr- und Löschwasserleitungen 59.996 Euro, auf die Wasserleitungen (netto) 152.823 Euro und auf die Kanalarbeiten 99.839 Euro. Die Firma Wolf und Müller aus Stuttgart wird die Arbeiten übernehmen.

Ebenfalls mit ausgeschrieben und zu vergeben waren die Arbeiten am Parkplatz beim Sportheim in Dallau sowie eine Rinne an der Zufahrt zur Elzberghalle, weil es hier immer wieder zu Entwässerungsproblemen kommt. Die Kosten hierfür belaufen sich insgesamt auf 65.454 Euro. Das Gremium beschloss die Vergabe einstimmig und ohne Diskussion. Muckentals Ortsvorsteher Siegfried Uhl verwies noch darauf, dass die Umleitung über Muckental während der Sanierungsarbeiten für den Schwerlastverkehr nicht tauglich sei.