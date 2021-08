Von Noemi Girgla

Daudenzell. Die "Zeller" trinken sich jetzt ihren Kirchturm schön. Wobei man das so eigentlich nicht sagen kann, wie Pfarrer Volker Wahlenmeier relativiert. "Der Turm soll ja nicht nach ein paar Bierchen im Auge des Betrachters schöner werden, es soll sich etwas Handfestes tun, damit er saniert werden kann." Und etwas Handfestes hat die evangelische Kirchengemeinde Daudenzell gemeinsam mit externen ehrenamtlichen Helfern nun auch auf die Beine gestellt.

Seit vergangener Woche vertreibt der Landhandel Barth in Aglasterhausen das "Zeller Reformationsbier". Hergestellt hat das "Helle Festbier" die Bamberger Brauerei Hummel. "Hopfen und Malz, den Zeller Kirchturm erhalt’s", reimte Ulli Erne-Barth gut gelaunt, als die ersten Paletten geliefert wurden. Gemeinsam mit ihrem Mann Volker Erne betreibt sie den Landhandel Barth – momentan die einzige Verkaufsstelle des Zeller Reformationsbiers. Auch um den Transport von Bamberg nach Aglasterhausen kümmern sich die Landhandel-Betreiber. "Unser Fahrer nimmt es auf seiner Route mit, dafür fallen dann keine Extrakosten an."

Und die Kosten möglichst niedrig halten wollen alle. So bleibt nach allen Abzügen nämlich mehr Geld übrig, das in die Sanierung des Kirchturms fließt. 20 Euro kostet der Kasten mit 20 Flaschen, fünf Euro davon kommen direkt der Kirchturmsanierung zugute.

"Zunächst haben wir rund 200 Kästen bestellt", erzählt Volker Wahlenmeier, der die Idee für das eigene Gebräu hatte. "Und das Bier fand gleich reißenden Absatz", fügt Ulli Erne-Barth hinzu. Kein Problem und umso besser. Wenn der Vorrat leer ist, wird nachbestellt und nachgebraut. "Das Zeller Reformationsbier soll uns eine Weile erhalten bleiben. Schließlich feiert die Gemeinde erst nächstes Jahr ihr Reformationsjubiläum", meint Wahlenmeier. Das erklärt auch die Jahreszahl, die am Hals der braunen Flasche auf gelbem Grund prangt: "Seit 1522 Daudenzell evangelisch".

Sowohl der Pfarrer als auch der Kirchengemeinderat mit Monika Jüngert als Vorsitzender hoffen darauf, das 500. Jubiläum im kommenden Jahr gebührend feiern zu können. "Schön wäre ein Weißwurstfrühstück mit dem eigenen Bier."

Was feucht-fröhlich klingt, hat einen ernsten Hintergrund. Etwa 126.000 Euro muss die nur rund 230 Mitglieder zählende Kirchengemeinde aus eigener Tasche stemmen, damit der Turm renoviert werden kann. Momentan laufen bereits Arbeiten, um das barocke Kirchenschiff zu sanieren. Der historische Kirchturm, der in seinem Inneren Wandmalereien aus dem 14. Jahrhundert birgt, soll in einem zweiten Bauabschnitt in Angriff genommen werden (wir berichteten mehrfach).

Um die Renovierung des Kulturguts zu unterstützen, hat sich der "Freundeskreis evangelische Kirche Daudenzell" (wie die Gruppe in den sozialen Medien heißt) gegründet. Ein Förderkreis, der der Gemeinde im Pfingstgottesdienst vorgestellt wurde und der alles andere als untätig ist. Seine Ziele: Beziehungen zu potenziellen Unterstützern aufbauen, Spenden generieren und die Finanzierung des zweiten Bauabschnitts "Turm" sicherstellen.

Pro Kasten fließen fünf Euro in die Renovierung des Daudenzeller Kirchturms. Foto:Erne-Barth

Während das Reformationsbier schon für Einnahmen sorgt, sind zwei weitere Projekte derzeit noch in Arbeit. "Wir haben einen Förderantrag bei der Stiftung KiBa (Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland; Anm. d. Red.) gestellt, die die Sanierung von evangelischen Kirchengebäuden finanziell unterstützt", erzählt Manuel Homoki, einer der Organisatoren des Fundraising-Teams. Auf Rückmeldung hofft der Förderkreis im Spätsommer, im Oktober soll die Entscheidung fallen, welche Projekte die Stiftung im kommenden Jahr fördern wird. "Wenn es klappt, käme der Geldsegen im Frühjahr 2022. Das würde also genau in unseren Zeitplan passen", meint Homoki. Des Weiteren soll im September ein Crowdfunding mit der Volksbank Neckartal anlaufen, das gerade vorbereitet wird.

"Es ist schön, zu sehen, dass unser Projekt immer weitere Kreise zieht. Immer mehr Leute klinken sich ein, spenden nicht nur Geld, sondern auch ihre Zeit, um uns zu unterstützen", freut sich Pfarrer Wahlenmeier. "Und die Unterstützer kommen aus allen Altersklassen", ergänzt Homoki. Hilfe könne man aber immer noch gut gebrauchen – gerade im Bereich Social Media.

Damit die Spender auch wissen, was mit ihrem Geld geschieht, ist am 5. September im Anschluss an den Gottesdienst eine Baubegehung geplant. "Aufs Gerüst geht es aber nur auf eigene Gefahr", so Wahlenmeier. Bis dahin hoffen alle auf den Erfolg des Zeller Reformationsbiers. Und wer weiß – vielleicht kann man ja auch irgendwann, in einer nicht allzu fernen Zukunft, mit ihm auf die erfolgreiche Sanierung des Daudenzeller Kirchturms mit seinen wundervollen Malereien anstoßen ...

Spendenkonto: Kirchenrenovierung Daudenzell; Iban: DE96.5206.0410.0005 0205 49; Verwendungszweck: Kirche Daudenzell.