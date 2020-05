Mirjam Müller (links) und Jutta Geiger sind an den Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach und Buchen für die Sauberkeit zuständig. Das Coronavirus hat auch ihr Arbeiten verändert. Foto: Neckar-Odenwald-Kliniken

Von Stephanie Kern

Mosbach. Mirjam Müller und Jutta Geiger haben ein starkes Team hinter sich. Sie und ihre Mitarbeiter sind da, ohne dass man sie sieht, ohne dass man sie hört. Sie und ihr Team sorgen dafür, dass die Ärzte und Schwestern im Krankenhaus ihre Arbeit machen können. Sie und ihr Team sorgen für die Sauberkeit (und somit Sicherheit) in den Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach und Buchen. Trotz Coronavirus – wegen Coronavirus. Mirjam Müller und Jutta Geiger sind Menschen (in) der Krise.

Feste Reviere, unbeschwertes Arbeiten, gut organisiertes Arbeitsklima. So beschreibt Mirjam Müller, die Objektleiterin Reinigung der Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach, das Arbeiten vor dem Ausbruch des Coronavirus. Nachdem klar wurde, dass die Pandemie auch in deutschen Krankenhäusern ankommen würde, musste umgestellt werden. "Wir verteilten Reviere neu, auch weil manche Station geschlossen wurde", erklärt die Waldhausenerin. Die Dienstpläne mussten neu geschrieben werden, und auch die Reinigungsfachkräfte richteten einen Bereitschaftsdienst ein. "Alle haben sich dazu bereit erklärt. Darauf bin ich unheimlich stolz", sagt Müller. "Einfach jeder hat sich gemeldet", fügt Jutta Geiger hinzu. Die Reinigungskräfte tragen nun den ganzen Tag Schutzkleidung, nicht mehr nur den Mund-Nasen-Schutz, machen keine gemeinsame Pause mehr. "Es gab sofort Schulungen von unseren Hygienefachkräften." Man sei immer gut informiert worden.

Das Arbeiten ist nun anders: Keine Besucher im Krankenhaus, viel weniger Patienten. Und eben arbeiten unter Vollschutz. "Wir haben jetzt überwiegend isolierte Patienten. Man bekommt etwas schlechter Luft mit den Masken, aber im Moment ist es noch nicht so belastend", sagt Mirjam Müller. Da hilft auch, dass noch keine hochsommerlichen Temperaturen herrschen. Und viele Trinkpausen – alleine, auf den Balkonen, an der frischen Luft. So richtig ungewöhnlich ist der neue Alltag für Mirjam Müller, Jutta Geiger und ihre Mitarbeiterinnen trotzdem nicht. "Wir hatten es ja schon immer auch mit infektiösen Patienten zu tun. Die Mitarbeiter wissen, wie sie damit umzugehen haben", meint Geiger

Der Job sei anstrengend. Auch in gewöhnlichen Zeiten. Ungewöhnlich ist derzeit die Arbeitsumgebung. "Das Haus lebt anders", meint Mirjam Müller. "Nur wir sind hier. Das stärkt aber auch den Zusammenhalt", ist sie sicher. Unsicherheiten oder Ängste zum Verhalten mit dem Virus gebe es nicht. "Es gab viele Schulungen, alle Fragen wurden geklärt." Ganz schnell sei in dieser Richtung reagiert worden. Geiger: "Von daher kamen gar keine Fragen auf."

Dass für Ärzte und Pflegepersonal geklatscht wird, das freut die Reinigungskräfte. "Andererseits werden wir auch gebraucht. Zum Glück wissen die Mitarbeiter das: Auch ohne uns geht es nicht." Wenn zum Beispiel ein Verdachtsfall eingeliefert wird, muss das Aufnahmezimmer auch gereinigt werden. Sofort. Nicht erst am nächsten Morgen. Auch deshalb haben sich alle bereit erklärt, am Bereitschaftsdienst teilzunehmen. In Mosbach konnte sogar ein Bereitschaftszimmer für die Reinigungskräfte organisiert werden, dort können sie schlafen und sind bei Bedarf sofort im Krankenhaus. "Unsere Mitarbeiter wissen, dass sie wichtig sind. Aber sie wissen auch, dass es nicht ohne ist, was sie leisten", sagt Mirjam Müller. Die Sauberkeit im Krankenhaus sei "unsere Aufgabe, unsere Arbeit – damit identifizieren wir uns", meint Müller noch. "Wir haben das vorher gemacht, jetzt ist es umso intensiver." Intensiver sei aber auch der Zusammenhalt im Team geworden. Und wichtig sei auch die Aussicht auf Normalität: "Wir wissen, dass das alles ein Ende haben wird und es auch wieder einen Alltag geben wird."

Das gibt Mirjam Müller auch ganz persönlich Kraft für diese anstrengende Zeit. "Wir werden das überstehen. Der Zusammenhalt zeigt das." Das neue Arbeiten sei inzwischen gar nicht mehr so neu. "Auf der Arbeit vermissen wir nicht viel." Nur das Leben im Haus, das werden sie wohl noch eine ganze Zeit vermissen müssen. "Wir werden das überstehen", sagt Mirjam Müller noch. Ihr Mantra sollte man sich zu Herzen nehmen.

Info: In der Serie "Menschen (in) der Krise" möchten wir zeigen, dass es in der Corona-Krise vor allem auf die Solidarität ankommt. Viele Menschen müssen weiter machen, damit es weitergehen kann. Das reicht vom Arzt über den Müllmann bis hin zur Kassiererin im Supermarkt. Mit dieser Serie möchten wir diese Menschen exemplarisch vorstellen, ihre Arbeit wertschätzen. Wer Vorschläge für die Serie hat, kann uns diese per E-Mail an red-mosbach@rnz.de mitteilen.