Von P. Lahr und M. Miltz

Mosbach. Temperaturen jenseits der 20 Grad wecken bei Motorradfahrern – und solchen, die es werden wollen – unweigerlich Frühlingsgefühle. Nach dem langen zweiradlosen Winter träumen viele davon, sich wieder in die Kurven zu legen. Doch zumindest für Fahrschüler ist der Traum von der Ausfahrt derzeit auf Eis gelegt. Seit 17. März sind alle Fahrschulen in Baden-Württemberg geschlossen – auf Anordnung der Landesregierung. Was zur Sicherheit der Bevölkerung vor der schnellen Ausbreitung des Coronavirus gedacht ist, führt bei den Betroffenen zu gemischten Gefühlen. Die RNZ fragte bei drei Fahrlehrern aus der Region nach. Dort wechseln die Gefühle zwischen Verständnis für die Maßnahmen und Existenzangst.

"Uns wurde die Fahrschule komplett geschlossen, es laufen weder Theorieunterricht noch praktische Ausbildung", erklärt Jochen Heinrich von der gleichnamigen Fahrschule. "So etwas gab es noch nie." Und das will etwas heißen. Denn der Familienbetrieb "fährt" gerade in der dritten Generation. "Wir nehmen aber die wirtschaftliche Krise in Kauf. Es ist wichtig, die Krise gemeinsam in den Griff zu bekommen", unterstreicht Heinrich. Obschon derzeit jede vierte der 1600 Fahrschulen in Baden-Württemberg das wirtschaftliche Aus befürchtet. Damit aus einem Liquiditätsengpass keine existenzielle Krise wird, hat auch Heinrich für seine zwei Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt und hofft auf staatliche Soforthilfen. Denn die Kosten für die Fahrzeuge und die Raummieten laufen ja weiter.

Verständnis für seine Fahrschüler hat Heinrich aber auch – wie umgekehrt. Es sei schon frustrierend für 16-, 17-Jährige, wenn aus dem lang ersehnten Führerschein zum Geburtstag erst einmal nichts werde. Seine Zeit verbringt Jochen Heinrich derzeit vor allem mit Büroarbeiten. Er hofft, wie alle Kollegen, auf einen baldigen Startschuss – zumindest für Teile der Ausbildung.

"Jetzt ist Motorradsaison. Wir hätten Vollbeschäftigung, auch bei den Pkw", erklärt Fahrlehrer Klaus Hahn. Dass die Schließmeldung abends um 18.45 Uhr für den nächsten Tag reingekommen ist, ärgert ihn dabei besonders. "Das wäre so, als wenn man den Politikern die Diäten über Nacht streichen würde", vergleicht Hahn die Situation. Er glaube den Politikern nichts mehr, hält die komplette Schließung der Fahrschulen über Nacht – "Schutz hin oder her" – für eine "Kurzschlussreaktion".

"Die Löhne waren am 10. April fällig", verweist Klaus Hahn auf die Dringlichkeit von finanziellen Überbrückungshilfen. Allein für eines seiner Fahrzeuge betragen die monatlichen Leasingkosten 500 Euro. Hinzu kommen die Lohnkosten für das achtköpfige Team sowie die Miete für die Unterrichtsräume. Dass auch die Ausbildung für Bus- und Lkw-Fahrer untersagt wurde, leuchtet Klaus Hahn ebenfalls nicht ein. Da wäre es nämlich durchaus möglich, entsprechende Sicherheitsabstände einzuhalten. Stattdessen seien auch Maßnahmen des Arbeitsamts ausgesetzt worden, obwohl die verladende Wirtschaft gerade händeringend nach neuen Fahrern suche.

In seinem Betrieb hat Hahn erst einmal "alles auf Eis gelegt". Eigentlich sollten die Pkw bald gewechselt werden. Seine Kunden hat Hahn alle aufgeklärt. Diese zeigten größtenteils Verständnis – noch. Aber wenn Leute bei ihm anriefen und fragten: "Wann geht es weiter?", dann könne er keine Aussage dazu machen.

"Es ist der Wahnsinn, wie sich alles von jetzt auf nachher entwickelt hat", findet auch Michael Jaufmann von der Fahrschule "Shortcut". Jaufmann ist zudem Kreisvorsitzender des Fahrlehrerverbandes Neckar-Odenwald. Es sei definitiv kein schönes Gefühl, keinen Cent Umsatz zu machen. Sogar technisch mögliche Alternativen wie Theorieunterricht mittels Video-Stream seien gesetzlich untersagt.

Auch über die Zeit nach der Wiedereröffnung macht sich Michael Jaufmann bereits Gedanken: "Die Leute werden uns die Bude einrennen, weil sie, verständlicherweise, so schnell wie möglich ihre Prüfung machen wollen und die verlorene Zeit aufholen möchten." Keine leichte Aufgabe, wenn man weiß, dass Fahrlehrer am Tag maximal elf Fahrstunden und den abendlichen Unterricht absolvieren dürfen. "Die Tage, die wir geschlossen haben, die können wir nicht einfach so wieder aufholen."

Positiv hebt Jaufmann die Arbeit des Fahrlehrerverbands hervor, der seine Mitglieder so zeitnah wie möglich über neue Entwicklungen informiere. Doch derzeit könne auch er nur abwarten.