Zwingenberg. (md) Klarer Wahlsieg für Norman Link bei der Zwingenberger Bürgermeisterwahl am heutigen Sonntag: Von den 297 abgegebenen Stimmen entfielen 292 auf den seit acht Jahren amtierenden ehrenamtlichen Gemeindechef, der zudem seit 2010 Bürgermeister der Nachbargemeinde Neckargerach ist. Dies entspricht einer Zustimmung von 98,6 Prozent.

Insgesamt waren 578 Bürger in der kleinsten Gemeinde des Landkreises stimmberechtigt. Damit lag die Beteiligung bei 51,38 Prozent. Eine Stimme entfiel auf einen Ortsbürger, vier Zettel waren ungültig.

Gerade mal zehn Minuten nach Ende der auf 17 Uhr verkürzten Wahlzeit verkündete Bürgermeisterstellvertreter Stefan Müller das Ergebnis. Beifall gab’s anschließend für den wiedergewählten Bürgermeister, der mit seiner Frau Stefanie sowie den Kindern Jonathan und Lina gekommen war und der am morgigen Montag seinen 39. Geburtstag feiert. "Ein Wahlkampf war nicht angesetzt", schmunzelte Müller angesichts des Alleinbewerbers. Der hatte im Vorfeld auch nicht plakatiert, sondern lediglich Flyer verteilt. Und so sei die Wahlbeteiligung gerade in Coronazeiten beachtlich.

Landrat Achim Brötel gratulierte und stellte augenzwinkernd fest: "Zwingenberg bleibt weiterhin bestens verlinkt." Das Wahlergebnis wertete er als "Bestätigung acht Jahre hervorragender Arbeit". Glückwünsche des Kreisverbands der Bürgermeister überbrachte dessen Vorsitzender Thomas Ludwig aus Seckach. Neunkirchens Bürgermeister Bernhard Knörzer gratulierte ebenso wie der Neckargeracher Bürgermeisterstellvertreter Meinhard Link. Er würdigte ihn als "Mann des Ausgleichs".

"Vielen herzlichen Dank für das Vertrauen", sagte Norman Link nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Vertreter der Feuerwehr überbrachten ebenso Glückwünsche wie etliche Bürger. Zwar könne momentan coronabedingt nicht gefeiert werden, bedauerte Link. Er werde sich aber "zu gegebener Zeit sicher daran erinnern" und den Umtrunk nachholen.