Brand in Aglasterhausen. ​Archivfoto: sinsheim.tv/Buchner

Mosbach/Aglasterhausen. (rnz/mare) Im Oktober 2017 war das Vereinsheim des Kraftsportclubs "Barbarians" in Aglasterhausen in Flammen aufgegangen. Schnell war klar: Es war Brandstiftung. Und der Brandstifter stellte sich und wurde vom Landgericht Mosbach wegen schwerer Brandstiftung zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Dagegen hat nun die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt.

Das Urteil des Landgerichts Mosbach vom 5. März, mit dem der Angeklagte wegen schwerer Brandstiftung in einem Vereinsheim in Aglasterhausen zu der Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt wurde, soll noch einmal überprüft werden. Die Staatsanwaltschaft hatte den 26-Jährigen wegen versuchten Mordes in neun Fällen angeklagt.

Update: 28. März 2018, 16.03 Uhr