Von Ursula Brinkmann

Binau. Kaum, dass im Binauer Gemeinderat das Thema Kindergarten-Erweiterung so ausführlich wie kontrovers diskutiert worden war, kam das Gremium eine Woche später erneut zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen, um einen weiteren Aspekt der Kinderbetreuung zu erörtern. Es ging um die Elternbeiträge ab dem kommenden Kindergartenjahr. Waren die geplanten Gebührensätze in der Juli-Sitzung bereits vorgestellt worden, so hatten sich Bürgermeister René Friedrich und Kämmerer Bernd Schindler noch einmal ausgiebig mit der Erhöhung der Sätze als auch mit dem finanziellen Ist-Zustand befasst.

Einmal im Jahr geben Kirchen (Binaus "Arche Kunterbunt" ist in evangelischer Betriebsträgerschaft) und Kommunalen Landesverbände gemeinsame Empfehlungen heraus, um wie viel die Elternbeiträge erhöht werden sollten. 2020 sind es 1,9 Prozent. Mit den Elternbeiträgen, auch das steht seit Jahren in den Empfehlungen, sollen 20 Prozent der Kosten des Kindergartenbetriebs gedeckt werden. In Binau haben Friedrich und Schindler die Jahre bis 2015 betrachtet und festgestellt: "Der Kostendeckungsgrad ist in den vergangenen fünf Jahren von 13,5 auf 16 Prozent gestiegen, beträgt aber mitnichten ein Fünftel." Was in anderen Gemeinden kaum anders ist.

Die empfohlene Erhöhung aber schafft das ebenso wenig wie den Ausgleich der allgemeinen und tatsächlichen Kostensteigerung. Was also tun? Die Verwaltung schlug dem Gemeinderat fünf Varianten vor. Dabei hatte man auch geschaut, wie es in anderen Kommunen des Neckar-Odenwald-Kreises gehandhabt wird, worin sich "württembergisches und badisches Gebührenmodell" unterscheiden. Und hatte im Hinterkopf, dass die geplante Erweiterung des Kindergartens mit Containern finanziell zu 100 Prozent an der Gemeinde hängen bleibt. Was einen Bürger auf den Plan rief, der sich "ganz herzlich" dafür bedankte, nicht ohne von seiner Enttäuschung über die Entscheidung der ev. Landeskirche zu sprechen, die zu dieser Investition nichts beitrage.

Nach einer ausgiebigen Diskussion, an der sich auch ein Vertreter der Kirchengemeinde Mittleres Neckartal beteiligte, wurde in der Sitzung ein Beschlussvorschlag neu formuliert und einstimmig angenommen. Demnach steigen die Kindergartengebühren ab 1. September 2020 um zwei Prozent und ab 1. Januar 2021 um voraussichtlich weitere fünf Prozent. Ziel soll sein, die 20-prozentige Kostendeckung bis zum Ende des Kindergartenjahrs 2022/2023 zu erreichen, also stufenweise und moderat. "Das ist keine einfache Entscheidung, sie wird die Eltern treffen", will Bürgermeister Friedrich den Beschluss des Gemeinderats im Schulterschluss mit der Kirche den Familien vermitteln. Die soziale Komponente sei ihm wohlbekannt, gerade jetzt, da Menschen vielleicht von Kurzarbeit und Einkommensverlusten bedroht seien. "Wir haben jedoch eine soziale Verpflichtung auch anderen Bürgern gegenüber", sagte Friedrich, nämlich die finanzielle Lage der Gemeinde zu sichern.

Ab September gelten folgende Elternbeiträge im Kindergarten, der für alle Gruppen verlängerte Öffnungszeiten anbietet: 143 Euro fürs erste Kind und 110 Euro fürs zweite über drei Jahre (Ü3), Unter-Dreijährige (U3) kosten 273 beziehungsweise 180 Euro pro Monat. Dabei gibt man zu bedenken, dass für die verlängerten Öffnungszeiten statt des empfohlenen 25-Prozent- in Binau nur ein Zehn-Prozent-Aufschlag berechnet wird und statt des ebenfalls empfohlenen 100-Prozent- nur ein 50-Prozent-Aufschlag für U3-Kinder. Dies wurde Inhalt eines zweiten Spontanbeschlusses und gilt ab 1. Januar 2021 für die neu in die altersgemischte Gruppe kommenden U3-Kinder.

Einen weiteren einstimmigen Beschluss fasste der Gemeinderat zum Zusatzvertrag zwischen politischer und Kirchengemeinde. Hier schlägt sich in der Überschrift nieder, was zum Thema Betriebskosten Fakt ist. Das Wort "Beteiligung" wird ersetzt durch "Übernahme der laufenden Betriebskosten durch die bürgerliche Gemeinde". Der Vertrag gilt für die Dauer von 24 Monaten, "mindestens jedoch bis zum Erlöschen der Baugenehmigung für die Container". Wie es dann weitergeht, ob es bei der Erweiterung bleibt und in welcher Form, dazu werden verschiedene Überlegungen angestellt, denn der Kinderboom der vergangenen zwei Jahre setzt sich 2020 (noch) nicht fort.