Binau. (ub) Bürgermeister René Friedrich war kein Vergleich zu groß, und so zog er den 14. April 1900 heran, um das Ereignis des 14. April 2022 angemessen zu würdigen. Dort die Eröffnung der Weltausstellung in Paris, hier der Beginn des Glasfaserausbaus in Binau. Dabei konnte der Bürgermeister selbst nicht einmal dabei sein, um mit Vertreterinnen und Vertretern des Netzbetreibers BBV, des Gemeinderats und der beteiligten Firmen symbolträchtig mit Spaten in einen Haufen Sand zu stechen. Friedrich ist an Covid-19 erkrankt; Bürgermeisterstellvertreter und Gemeinderat Rainer Ludwig gab zum Besten, was der Rathauschef so eifrig recherchiert hatte. Denn verschieben wolle man den bedeutenden symbolischen Akt nicht.

Spatenstiche stehen für den Breitbandversorger BBV derzeit schon fast auf der Tagesordnung. Binau ragt dabei insofern heraus, als dass die kleine Kommune zu den Top drei der Landkreis-Gemeinden gehört, was die Zahl der im Ort abgeschlossenen Verträge unter der Marke "toni" angeht. 313 Haushalte sagten "Ja" zu den günstigen Angeboten in der Vorvermarktungsphase, fast 50 Prozent aller Haushalte. Das Ziel hatte bei 129 Verträgen gelegen. "Enorm" fand das BBV-Regionalleiter Robert Link und versicherte einen Atemzug später, dass die, die jetzt noch auf den Zug aufspringen wollten, dies solange noch tun könnten, wie die Bagger rollten. "Danach kostet der Anschluss ab 2000 Euro aufwärts."

Bürgermeister im Neckar-Odenwald-Kreis wie René Friedrich mussten kaum überzeugt werden, überzeugten vielmehr selber und sprachen sich für das privatwirtschaftliche Vorhaben des Betreibers von Breitband-Netzen und -Diensten aus. "Im 21. Jahrhundert", ließ Friedrich sich vernehmen, "sind Glasfasernetze die Verkehrswege der Zukunft, und sie sorgen dafür, die Lebens- und Standortqualität zu erhalten; auch hier in Binau." In seinen Dank an die BBV-Leute, zu denen am Spatenstichplatz unterhalb des Kindergartens auch die Landeskoordinatorin Sabine Schweiger und Baukoordinator Walter Krupa zählten, schloss er Landrat Dr. Achim Brötel und Johannes Biste ein, der das Projekt innerhalb der Landkreisverwaltung koordiniert.

Auf sechs bis acht Monate schätzt man seitens der BBV und der Gemeindeverwaltung die nun beginnenden Arbeiten. Projektleiter Tuncay Firat griff darum mit den anderen zum Spaten. Und der abwesende Bürgermeister Friedrich griff symbolisch noch ein Stück höher, nämlich "zu den Sternen, denn in einer auf den Kopf gestellten Welt senden wir heute eine klare Botschaft, die Zukunft vermittelt".