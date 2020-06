Billigheim. (pol/mare) Bein einem Unfall am Freitagabend wurden vier Menschen schwer verletzt. Das berichtet die Polizei.

Gegen 17.45 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Ford Mustang auf der L527 in Sulzbach Richtung Mosbach. Am Ortausgang Sulzbach beschleunigte er auf regennasser Fahrbahn das Auto in einer langgezogenen Linkskurve. Dadurch brach das Heck nach rechts aus und der Ford geriet auf die Gegenfahrbahn, auf welcher er frontal mit einem entgegenkommenden Skoda zusammenprallte.

Sowohl der Fordfahrer als auch die dreiköpfige Familie im Skoda wurden schwer verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.