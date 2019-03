Vor 19 Jahren wurden die Überreste des am 1. April 1945 bei Bernbrunn abgeschossenen US-Jagdfliegers Gordon B. Ashley geborgen. Nun wird an diesem Ort ein Denkmal errichtet. Archiv-Foto: privat

Von Peter Lahr

Bernbrunn/Allfeld. Es ist ein Platz, an dem sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen könnten. Leicht geschwungene Äcker reichen bis zum Waldrand. In der Ferne sieht man den Weiler Bernbrunn wie ein Spielzeugdorf. Doch an Ostern 1945 kam der Zweite Weltkrieg auch an diesen abgelegenen Ort. "Wie ein Stein", so Augenzeugenberichte, stürzte der 22-jährige Pilot Gordon B. Ashley mit seinem "Republic P-47D Thunderbolt"-Jagdbomber vom Himmel. Maschine und Mensch explodierten förmlich im regendurchtränkten Ackerland.

Viele Erzählungen rankten sich im Lauf der nächsten Jahrzehnte um das Ereignis. Kinder spielten an dem "grausigen" Ort. Ein Landwirt fand immer wieder Metallteile auf seinem Acker. Um der Geschichte richtig auf den Grund zu gehen initiierte Ludwig Mayerhöffer aus Allfeld vor 19 Jahren eine Ausgrabungsaktion, über die der damalige RNZ-Redaktionsleiter "Tom" Ballenweg detailliert in der Zeitung berichtete. Mithilfe eines Metalldetektors und eines Baggers konnten zahlreiche Fundstücke geborgen werden.

Die Helfer fanden nicht nur das Feuerzeug des Piloten und dessen Pistole, den riesigen Motorblock und Reste zweier Maschinengewehre. Von der menschlichen Tragödie berichteten mehrere Knochenfragmente. Mittlerweile sind Gordon Ashleys sterblichen Überreste in San Francisco beigesetzt. Ein Propellerflügel verblieb im Allfelder Feuerwehrhaus. Der gereinigte Motorblock ist auf dem Lohrbacher Flugplatz "gelandet".

Larry D. Nichols (l.) und Ludwig Mayerhöffer belegen unschwer, dass aus Feinden von damals längst Freunde geworden sind. Foto: Lahr

Nun möchte Larry D. Nichols das Kapitel würdig zu Ende führen. Der Vorsitzende der "International Veterans Association" in Neckarsulm hat ein Denkmal geschaffen, das an den Absturz erinnern soll - und eigenhändig montiert. Es wird am Sonntag, 31. März, in einer feierlichen Zeremonie mit Kranzniederlegung unweit der Absturzstelle eingeweiht. Nicht nur Vertreter der umliegenden Gemeinden haben ihre Teilnahme zugesagt - auch die US-Army und die Bundeswehr wollen präsent sein.

Vor zwei Jahren erfuhr Nichols von der aus Allfeld stammenden Monika Krauter die Geschichte. Er schaute sich nicht nur vor Ort um, sondern recherchierte gründlich über das historische Geschehen und kontaktierte die entsprechenden Stellen bei der US-Armee. Tatkräftig unterstützte ihn dabei Ludwig Mayerhöffer. Wertvolle Informationen lieferten zudem die Arbeiten von Rolf Meister und Klaus Deschner.

"Wir hoffen, dass unsere Kinder aus der Vergangenheit lernen, sodass wir vielleicht die Katastrophen von morgen vermeiden können", beschreibt Larry D. Nichols seine Motivation. Er selbst war erst 17 Jahre alt, als er in Vietnam kämpfte. Der gefallene Pilot Gordon B. Ashley wurde nur 22 Jahre alt. "Wir haben ein Foto gefunden, aber nichts von seiner Familie", erklärt Nichols. 2001 reiste Ashleys Staffelführer, Oberstleutnant James C. Gates (1923-2004), aus Hawaii nach Bernbrunn, um Ashley die letzte Ehre zu erweisen. Von diesem stammt auch das letzte Foto, auf dem der junge Pilot einen Tag vor seinem Tod zu sehen ist.

Vom französischen Flugplatz Luneville waren am 1. April 1945 acht Jagdbomber gestartet, um die im Rückzug befindlichen deutschen Einheiten im Raum Heilbronn, Bad Wimpfen und Bad Friedrichshall zu bekämpfen. Ashley sollte eigentlich nur "sichern". Als er vor dem Rückflug seine tödliche Fracht absetzte, wurde sein Flugzeug während des dritten "Angriffs" an den Tragflächen getroffen. Über Funk wies ihn Gates an, Richtung Osten (also Bernbrunn) zu fliegen, um dort notzulanden. Dort standen bereits US-Einheiten.

Die genaue Ursache des Absturzes bleibt schwer zu rekonstruieren. Besonders die Frage nach dem Schützen hat gleich vier mögliche Antworten. Von einer deutschen Flak über einen Behelfs-Bataillonsgefechtstand oder einen deutschen Panzer bis zu "friendly fire" der US-Panzer ist die Rede.

Mit einem "maximalen Startgewicht" von 8800 Kilogramm war die "Thunderbolt" der schwerste einmotorige Jagdeinsitzer des Zweiten Weltkriegs und mit einer Stückzahl von 15.700 der meistproduzierte US-Jäger. 2000 PS Leistung brachte der luftgekühlte 18 Zylinder Doppelstern-Motor. Der Vierblatt-Propeller hatte einen Durchmesser von 3,66 Metern, die Spannweite betrug 12,42 Meter. Die Maschine konnte bis zu 690 Stundenkilometer schnell fliegen.

Jenseits der technischen Details sinniert Nichols über etwas anderes. Ashleys Flugzeug hieß "Edwood (Edge of the woods) Angel". Das bedeute "Waldrand-Engel". Ein Zufall? Zudem sei Ludwig Mayerhöffer genau in dem Jahr geboren, als Ashley den Tod fand. "Da gibt es eine Verbindung", glaubt der Veteran. Deshalb hofft er, dass es am 31. März zu einem "Fly over" kommt. Dann würde eine von nur noch neun flugfähigen, historischen "Thunderbolts" aus London anreisen, um mit ihrem Überflug des 1st Lieutenant zu gedenken, dessen Geschichte auch noch nach 74 Jahren zum Nachdenken anregen soll.

Info: Die Einweihung des Denkmals findet am 31. März ab 14 Uhr zwischen Allfeld und Bernbrunn, unweit des Flurkreuzes statt, das Jakob Söhner und seine Ehefrau Anna Elisabeth 1817 errichten ließen.