Von Peter Lahr

Karlsruhe/Mosbach. "Hierzuland", das ebenso ansprechend gestaltete wie informativ zu lesende "Sprachrohr" des Arbeitskreises Heimatpflege, erscheint zwar in Karlsruhe, doch mit Schriftleiter Gerhard Layer bildet Mosbach den virtuellen Redaktionssitz. In der aktuellen Ausgabe steht nicht nur das Festjahr "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" im Mittelpunkt. Mit der badischen Kirchenunion vor 200 Jahren geht es um ein weiteres bedeutsames Thema der Religionsgeschichte. Das Titelfoto, eine ebenfalls schon historische Aufnahme des Schlosses Waldleiningen bei Mudau, verweist auf eine Tagung im Jahr 1949, die Felix Herkert im Untertitel als "Geburtsstunde der politischen Wissenschaft in Deutschland" bezeichnet.

Nicht minder umfangreich fällt der aktuelle Überblick "Landauf – Landab" aus. Neue Publikationen, aktuelle Ausstellungen und Veranstaltungen, aber auch eine Rarität wie ein neu eröffnetes Museum – in diesem Fall das in Schefflenz entstandene "Literaturmuseum Augusta Bender" – werden hier präsentiert. Mundart komplettiert das Portfolio des 112 Seiten starken Magazins, dessen Lektüre für heimatgeschichtlich Interessierte nicht nur reichlich Kenntnisgewinn bietet, sondern auch als Basisinformation für den einen oder anderen Ausflug in die nähere Umgebung genutzt werden könnte.

Mit dem Museumsbesuch und der (eher mangelnden) Wertschätzung dieser Institutionen in Pandemiezeiten durch die "große Politik" – Museen landeten in einer Lockdown-Rubrik mit Spaßbädern und Bordellen – befasst sich Gerhard Layer in seinem Editorial. Große digitale Anstrengungen vollführten nicht nur große Häuser wie das Badische Landesmuseum in Karlsruhe, auch das Mosbacher Stadtmuseum eröffnete dieser Tage seine erste Online-Ausstellung über historische Annoncen. Selbst das Obrigheimer Heimatmuseum berichtet über zahlreiche Klicks auf seiner Webseite. Dennoch bleibt die Aura des originalen Schaustücks, verbunden mit dem gemeinsamen Erlebnis, ein kaum elektronisch zu ersetzendes Alleinstellungsmerkmal.

Als "Vollendung der Reformation" wurde die Vereinigung der evangelischen Kirchen in Baden vor 200 Jahren gefeiert. Doch nicht zuletzt aus Protest gegen die allzu rasche Vereinnahmung durch den Großherzog spalteten sich Jahre später wieder lutherische Freikirchen ab, so Autor Konrad Exner. Verbindungen zwischen Baden und Elsass im Allgemeinen sowie zwischen Straßburg und dem Kurort Bad Rippoldsau im Besonderen beschreibt Ralf Bernd Herden.

Drei Generationen umfasste die Firmengeschichte von "D. Rothschild & Söhne", die Sebastian Parzer skizziert. Gestartet in Hochhausen, siedelte der umtriebige Gründer David Rothschild 1865 nach Mosbach über, weshalb er und seine Söhne und Compagnons Wilhelm und Nathan bald auch bundesweit in der Zeitung "Der Israelit" für koscheren Branntwein aus Mosbach warben. Bei der Produktion unweit des heutigen Ludwigplatzes kam eine Dampfmaschine zum Einsatz. Auch als Versicherungs- und Auswandereragentur wirkten die Rothschilds. Nathans ältester Sohn Heinrich trat 1897 in das Unternehmen ein, das auch Zigarren und Likör vertrieb. Der jüngere Sohn David folgte 1909, war bald darauf zudem als Agent für die Heilbronner Privatbank Max Meyer tätig. 1938 beendeten die Nazis die Firmengeschichte, zwei Jahre später ermordeten sie Nathan und seine Frau Eva in Auschwitz.

Bis ins Jahr 1318 verfolgt Torsten Englert die Geschichte der Juden in Hardheim zurück; damals verpfändete Kaiser Ludwig der Bayer die Hardheimer Juden um 200 Pfund an die Ritter Werner und Reinhard von Hardheim. Erste Hinweise auf eine Synagoge finden sich 1679. Seine ersten zwölf Lebensjahre verbrachte der spätere Zahnarzt Dr. Oskar Eschelbacher in Hardheim und berichtet in seinen Erinnerungen Jahrzehnte später von einem guten Miteinander der Christen und Juden um die Jahrhundertwende.

Info: Die aktuelle Ausgabe "Hierzuland" kostet 9,80 Euro, ISSN 0930-4878.