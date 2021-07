Von Nadine Slaby

Mosbach. Sie hat schon viel gesehen, die Alte Mälzerei in Mosbach. Erbaut 1908 als Brauerei, stand das Gebäude nach deren Auflösung lange leer, ehe es Ende des 20. Jahrhunderts zum Kultur- und Tagungszentrum umgebaut wurde. Seit Anfang dieses Jahres weht nun erneut ein neuer, ein Wind des Aufbruchs durch die alten Mauern. Geschäftsführer R. Max Courdouan will das Restaurant im Untergeschoss der Mälzerei in eine neue Ära führen – angelehnt an den französischen Begriff der Brasserie, der wörtlich übersetzt Brauerei bedeutet. Tradition und Moderne, Kunst, Kultur und Gastronomie will er in der Brasserie – Restaurant, Bar, Lounge – miteinander verbinden.

"Ich kam mit einer Vision nach Mosbach, mit einem Konzept im Kopf", erzählte Courdouan bei der Eröffnungsfeier der Brasserie am vergangenen Samstag. Gemeinsam mit seinem "Ensemble", seinem Team, das wie er "mit Herzblut bei der Sache ist", will er nun "großes Kino nach Mosbach bringen".

Wie das aussieht, zeigte Courdouan den 200 geladenen Gästen seiner als "Küchenparty" konzipierten großen Eröffnungsfeier. Nicht nur rollt er seinen Gästen den roten Teppich aus, der sich einem roten Faden gleich durch die neuen Räumlichkeiten zieht. Der einfache Bierausschank wird zu gleich fünf Bars, die mit einer Vielfalt an Spirituosen aufwarten. Die kulinarische Hausmannskost soll in Mosbach ein Facelifting bekommen und sich zu einer vielseitigen gehobenen Küche wandeln, für die Koch Simon Seidel verantwortlich zeichnet.

OB Michael Jann und IHK-Geschäftsführer Dr. Andreas Hildenbrand (r.) zeigten sich beim Rundgang durch die neu gestalteten Räume vom Konzept des Geschäftsführers R. Max Courdouan angetan. Foto: Nadine Slaby

Oberbürgermeister Michael Jann gratulierte Courdouan und seinem Team zu der "Wahnsinnsleistung" und freute sich darauf, das neue Konzept bei der Eröffnung kennenlernen zu dürfen. Dr. Andreas Hildenbrand, Geschäftsführer der IHK Rhein-Neckar am Standort Mosbach, folgte mit seinem Grußwort in vierhebigen Jamben dem Motto Courdouans "alles ist Kunst". Gereimt führte er die Gäste einmal durch die neue Brasserie.

Wer jetzt neugierig geworden war, der konnte selbst auf Entdeckungsreise gehen, die "Wall of fame" der auftretenden Künstler, das elegante Innere mit schwarzem Flügel und die Fotos berühmter Schauspieler auf sich wirken lassen. Das Motto "Alles ist Kunst" zieht sich durch. Sogar die Toiletten sind Kunstörtchen. Im Vorraum durften sich die kleinsten Nachwuchskünstler verewigen. "Wirklich sehr süß", meinte eine Besucherin und blieb lange vor den Kinderbildern stehen.

Die Küche kennenlernen, das nahm das neue Team wörtlich. Bei der Küchenparty konnten die Besucher aus einem Auszug aus der Speisekarte, vom Ittertaler Bachsaibling über das Roastbeef mit Chili-Popcorn bis hin zur Pasta mit Trüffel wählen und ganz ungeniert mit Koch Simon Seidel und seinem Team in der Brasserieküche ins Gespräch kommen.

Mit dem guten Geschmack auf der Zunge, im stimmungsvollen Ambiente der Sonnenterrasse ließ sich das vom Intendanten der Zwingenberger Schlossfestspiele, Rainer Roos, zusammengestellte musikalische Programm doppelt genießen. Die Künstler Brigitte Oelke, Manolito und Nicky Wuchinger steuerten ihren Teil zu einem gelungenen Auftakt für die Brasserie bei, bei dem viele Gäste erst weit nach Mitternacht den Heimweg antraten. Wer sein Auto stehen lassen wollte, der konnte den Fahrservice des Autohaus Käsmann in Anspruch nehmen.