Nicht mehr befahrbar ist die Kreisstraße zwischen den Waldbrunner Ortsteilen Schollbrunn und Weisbach seit dem Unwetter Ende Mai. Kommende Woche laufen nun die Instandsetzungsmaßnahmen an. Foto: Landratsamt

Schollbrunn/Weisbach. (schat) Kein sicheres Durchkommen gibt es seit Ende Mai auf der Kreisstraße zwischen Schollbrunn und Weisbach. In Folge des heftigen Unwetters, das sich am Abend des 28. Mai mit unglaublicher Wucht vor allem über den Gemeinden im Hohen Odenwald entlud, wurde die Verbindungsstraße zwischen den beiden Waldbrunner Ortsteilen schwer beschädigt. Stellenweise wurde die Fahrbahn über mehrere Meter unterspült, Bankett weggerissen. Schnell war den Verantwortlichen des Fachdienstes Straße beim Landratsamt klar: Aus Sicherheitsgründen muss die Straße gesperrt, in der Folge saniert werden.

Ab kommender Woche laufen die umfangreichen Maßnahmen zur Instandsetzung an, wie das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises auf Nachfrage der RNZ mitteilt. Drei Wochen sind für die Bauarbeiten eingeplant, rund 52 000 Euro als Kosten veranschlagt. Die Fahrbahn müsse abschnittsweise neu befestigt, zum Teil auch ein neuer Belag aufgebracht werden, heißt es vonseiten des Landratsamtes weiter.

Die recht lange Vorlaufzeit bis zum Start der Sanierungsmaßnahmen seien Ausschreibung und Angebotssichtung geschuldet. Bis Ferienende sollen alle Schäden behoben und die Straße wieder sicher passierbar sein. "So ist der Plan", kommentiert eine Sprecherin des Landratsamtes.