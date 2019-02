Manch "dufte" Entdeckung erwartete die zahlreichen Besucher beim Kräutermarkt am Samstag in der Mosbacher Innenstadt. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. Zwischen Exotik und übersehenen Schätzen vor der Haustüre pendelte am Samstag der Kräutermarkt. Während beim "Mosbacher Markterlebnis" in der Innenstadt außergewöhnliche Pflanzen wie Indisches Zitronenblatt ihre Liebhaber fanden, zeigte Gabi Nießen im Klostergarten, dass Brennnessel, Giersch oder Löwenzahn zu Unrecht von der heimischen Küche ausgesperrt werden.

"Riech mal - die nehm’ ich", so schnell wie im Fall dieser Erdbeerminze ging manche Kaufentscheidung an den vielen Pflanzenständen vonstatten. Trotz Großer Ferien brummte es auf dem Markt. Zahlreiche Besucher machten ihren Neuerwerbungen Beine und trugen mindestens eine Pflanze in den heimischen Garten. Überall sah man Menschen mit Tüten, aus denen üppiges Grün wucherte.

"Die Klassiker gehen bei mir immer", erklärte Rudolf Maaß, der direkt vor der Stiftskirche ein reich bepflanztes "Hochbeet" betreute. Neben Pimpinelle, Liebstöckel, Petersilie oder Salbei lasse sich auch manche "Gewürzmode" beobachten, so der langjährige Kräutermarktbeschicker. Zum ersten Mal dabei hatte der "Aromatikus" am Samstag Indisches Zitronenblatt. Das passe hervorragend in einen Salat oder ins Cordon Bleu. Aber Maaß, der über "den Trockenbereich", also den Gewürzhandel, zu den Kräuterpflanzen kam, weiß auch: "Das ist Geschmackssache." Denn was dem einen supergut schmecke, fände der nächste ziemlich bäh. "Selbst in meiner Familie hatte ich solche Erlebnisse", erinnerte sich Maaß, der früher gerne die Heimatländer der Gewürze bereiste. Vielleicht deshalb hat er bis heute eine Vorliebe für Pflanzen wie den Kubanischen Oregano: "Duftet süßlich und sehr aromatisch", wusste der Experte aus Neu-Edingen. "Ist mehrjährig, wächst üppig, ist aber nicht winterhart", fasste er die Pflegehinweise zusammen.

Im bunten Kräutermarkt-Gewusele gab es Kräuter in vielfacher Konsistenz. Ob als Käse oder Hochprozentig. Ob Kressesaatkugeln als Bastelei für Kinder. Oder die beste Gartenschere, die lediglich den "Nachteil" habe, dass man gar nicht mehr aufhören wolle.

Kennen Sie Barbarakraut? Pflanzt man den Sonnenhut in die Sonne? Ist die Strohblume winterhart? An diesem Kräuter-Quiz konnte man bei Sabine Rossol von der "Mobilen Gärtnerei" teilnehmen. Pflanzen, die in verschiedenen Altersheimen bei der beetlosen Gartenarbeit vor Ort entstanden, finden hier ein neues Biotop. Zu probieren gab es kleine Kirschenpflaumen. Und als Novität konnte man Mexikanische Zwerggürkchen bewundern. Tatsächlich hingen da Bonsai-Gürkchen daran, gegen die jeder Cornichon wie ein Riese anmutet. Passend zu der weiten Welt der Pflanzen kredenzte das Heidelberger Trio "Blu" entspannte Weltmusik-Klänge auf der Marktterrasse. "Gestern waren wir bei Kaffee und Kuchen beim SWR 3, heute sind wie wir in Mosbach", berichtete Gitarrist Gigu Neutsch gutgelaunt.

"Das Johanniskraut bringt uns die Sonne zurück", erklärte Gabi Nießen bei den echten Hochbeeten des Klostergartens hinter dem Gericht. Fast 30 Zuhörer lauschten den Ausführungen, notierten und schnupperten an den Pflanzen. "Man kann die Knospen, die Blätter und die Blüten verwenden", lautete der Ratschlag bei der knallorange prangenden Kapuzinerkresse. Hier kamen die "Mona-Lisa-Frauen" vom Mehrgenerationenhaus ins Spiel. "Wir haben dieses Beet neu eingepflanzt - für die Genüsse und für unsere tollen Aufstriche", erklärte Kristina Taschetta.

"Wer mutig ist, kann den Gundermann probieren, er schmeckt sehr eigenwillig", ging es weiter - vom Beet zur Wiese. Dort erfuhren die Zuhörer auch mehr über die sensationelle Wirkung von Giersch im Rührei. Eine Lanze für die verkannte Brennnessel brach Gabi Nießen wenige Schritte weiter.