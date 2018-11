Wolf H. Goldschmitt

Mannheim/Lampertheim. "Es war ein Katastrophenjahr": Alexandra Finckh vom Zirkus Frank zieht eine traurige Bilanz. Ihr Lebensgefährte Stefan und die fünfköpfige Familie sind das Herumziehen von Standort zu Standort gewöhnt. Doch die vergangenen zwölf Monate haben an den Nerven gezerrt. In Mannheim unerwünscht, in Ludwigshafen und Alzey nur vorübergehend, sind die Zirkusleute nun in Lampertheim angelangt. "Bis zum Ende dieses Jahres, dann gehen wir wieder neue Wege", sagt die Frau, deren Wunsch nach einem festen Quartier nicht wahr geworden ist.

Ein schwerer Schicksalsschlag hatte den Circus Francordia - wie er damals hieß - in Mannheims Notquartier geführt. Ihr afrikanischer Elefant tötete 2015 bei einem Gastspiel in Buchen frühmorgens einen Fußgänger. Wie das Tier aus seinem 40 Quadratmeter großen Stallzelt entkommen konnte, bleibt wohl für immer ungeklärt. Beschädigt war der Stall nicht. Bis heute glaubt die Familie allerdings, dass ihr "Baby" von Tierrechtlern, die gegen seine Haltung protestierten, absichtlich befreit wurde. Das Tier musste an einen Safaripark abgegeben werden. Nach dem Unfall war der Tross bis Mannheim weitergereist, als die Zugmaschine dort ihren Geist aufgab. Gerne wären alle auch in der Quadratestadt geblieben, zumal die Kinder dort in der Schule Fuß gefasst haben.

Am Sandhofener Hafen, wo sie mit Katzen, Hunden, Ziegen, Eseln, Ponys und Dromedaren drei Jahre provisorisch lebten, war ihr Lebenstraum aber geplatzt: eine Kinderfarm mit Zirkusvorführungen, Streichelzoo und Ponyreiten. "Die Kommune hat uns von Anfang an nicht gewollt, und deshalb haben wir auch kein Grundstück finden können", erklärt die Mutter enttäuscht. Auch den Vereinen vor Ort sei der Zirkus ein Dorn im Auge gewesen.

Nach ihrer jüngsten Odyssee durch die Metropolregion trennen sich Ende des Jahres die Wege der Familie. Sohn Fernando wird mit den Tieren weiter durch die Lande ziehen, Stefan und Alexandra haben ein festes Engagement in einem Varieté-Zelt im Hunsrück angenommen. Dort sind sie für Regie und Backstage verantwortlich. Und die Kinder müssen dann endgültig die Schule wechseln.

Zurzeit lebt Alexandra mit Kindern in einem Wohnwagen in Mannheim, wo der betagte Vater gepflegt wird. Dessen Frau war vor wenigen Wochen gestorben. "Er braucht unsere Hilfe, und deshalb kann unser Zirkus in Lampertheim nur am Wochenende spielen", erläutert die tapfere Künstlerin den Status Quo. Sie freue sich zwar über das neue Engagement, doch irgendwie bedauere sie auch einen Abschied aus der Metropolregion. "Hier haben wir viele Freunde gefunden, die uns unterstützten. Wir wären wirklich gerne genau hier sesshaft geworden", sagt Alexandra Finckh abschließend. Und ihr Tonfall lässt erkennen, dass sie die Hoffnung auf einen Hektar für sich und ihre Tiere in der "zweiten Heimat Metropolregion" doch noch nicht so ganz aufgegeben hat.