"Renate" - hier im September 2018 am Anleger an der Stadthalle - wird derzeit in einer Werft umgebaut und soll nach seiner Rückkehr im Frühjahr auf den Namen "Alt-Heidelberg" getauft werden. Foto: Alex

Von Rolf Sperber

Heidelberg/Neckarsteinach. Der letzte Kapitän der Pioniersfamilie Boßler geht von Bord. Manfred Boßler aus Neckarsteinach, seit 1956 auf dem Neckar im Einsatz und seit 1966 Inhaber des Kapitänspatents für die Binnenschifffahrt, wird sich aus seinem Metier im Sommer endgültig zurückziehen und seinen Anteil von 42 Prozent an der 2012 in Heidelberg gegründeten Weißen Flotte GmbH & Co. KG jeweils zur Hälfte seinen Enkeln Christoph und Alexander Götz überschreiben. Haupteigentümer der Flotte bleibt Geschäftsführer Karl Hofstätter, der mit 58 Prozent an der Gesellschaft beteiligt ist.

Manfred Boßler auf Tahiti. Foto: Sperber

"Die Boßlers wird es nach mehr als hundert Jahren Personenschifffahrt auf dem Neckar dann zumindest dem Namen nach nicht mehr geben", bedauert der 77-jährige Senior-Kapitän. Den Abschied vom Leben auf dem Binnenwasser Neckar, Rhein und Main gestaltet Boßler derzeit gewissermaßen voluminös: Er befindet sich als Passagier auf dem englischen Kreuzfahrtschiff "Columbus" und schippert mit etwa 1200 Engländern und knapp 200 Deutschen vier Monate lang bis zum 6. Mai rund um die Welt.

Es ist nicht seine erste Kreuzfahrt: Vor zwölf Jahren war er schon einmal mit einem Kreuzfahrer unterwegs, lernte die Küsten von Norwegen bis über das Nordkap hinaus kennen und fand Geschmack am Leben auf einem riesigen Ozean. Allerdings gab es aktuell für den erfahrenen Schiffer eine unvorhergesehene Premiere: Mitten im Pazifik - zwei Tage vor der Insel Tahiti - musste der griechische "Columbia"-Kapitän Ilias Venetantis seinen Kreuzfahrer stoppen. Er ließ umkehren, um nach einem Umweg von rund 110 Seemeilen drei US-Amerikaner aus misslicher Lage zu befreien: Sie hatten SOS gefunkt, als der Mast ihres Segelbootes brach und über Bord ging.

Hintergrund > "Alt-Heidelberg" und die Weiße Flotte: Wenn am 6. April die beliebten Burgenfahrten der Weißen Flotte ins Neckartal beginnen, dann wird die neue "Alt-Heidelberg" noch nicht dabei sein. Das Schiff trägt derzeit den Namen "Renate" und war nach seiner Ankunft im Herbst 2018 bereits bis zum Ende der vergangenen Saison im Einsatz. Es wird derzeit in der Nähe von Heilbronn [+] Lesen Sie mehr > "Alt-Heidelberg" und die Weiße Flotte: Wenn am 6. April die beliebten Burgenfahrten der Weißen Flotte ins Neckartal beginnen, dann wird die neue "Alt-Heidelberg" noch nicht dabei sein. Das Schiff trägt derzeit den Namen "Renate" und war nach seiner Ankunft im Herbst 2018 bereits bis zum Ende der vergangenen Saison im Einsatz. Es wird derzeit in der Nähe von Heilbronn umgebaut. Weiße-Flotte-Geschäftsführer Karl Hofstätter hofft, dass "Renate" im Mai in "Alt Heidelberg" umbenannt werden kann. Es wäre das fünfte Ausflugsschiff, das diesen Namen trägt. Möglicherweise erfolgt die Taufe im Rahmen eines Fests am Neckarlauer, der neugestaltet wird. "Wir sind in guten Gesprächen mit Heidelberg Marketing", sagt Karl Hofstätter. Die bisherige "Alt Heidelberg" hatte die Weiße Flotte bei einer Werft in Zahlung gegeben und dafür im Gegenzug die "Renate" erworben. Geplant war, dass die "Alt Heidelberg" nach Berlin verkauft wird. Doch das Geschäft platzte, wie Hofstätter berichtet, weil das Schiff für die Spree und die dortigen Brücken zu hoch war. Ein ähnliches "Schicksal" war der "Renate" widerfahren. Die Weiße Flotte hat die "Alt Heidelberg" inzwischen wieder zurückgenommen. Neuer Zielort ist vermutlich Paris. "Wir sind in fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem Mann, der das Schiff zu einem Hausboot umbauen will", verrät Hofstätter. Die Einnahmen des Deals würden wiederum den Kauf der "Renate" zu einem Teil refinanzieren. Die Fahrgastschifffahrt gibt es in Heidelberg seit Ende des 19. Jahrhunderts. 1972 schlossen sich drei Heidelberger und zwei Neckarsteinacher Unternehmen zur Rhein-Neckar-Fahrgastschifffahrt (RNF) zusammen. Daraus ging 2012 die Weiße Flotte hervor. Ihr größtes Fahrgastschiff ist die MS Königin Silvia, die 2016 zu ihrer Jungfernfahrt aufbrach. Weitere Informationen im Internet auf der Seite www.weisse-flotte-heidelberg.de und unter der Telefonnummer 0 62 21 /20 18 1. alb

Als es zudem keinen Sprit mehr für ihren Hilfsmotor gab, war die Not groß. Die mächtige "Columbus" drehte bei und versorgte die drei Amerikaner aus San Francisco mit 300 Litern Diesel, mit denen sie auf eigenen Wunsch mit ihrem havarierten Boot die Weiterfahrt nach Tahiti aufnahmen. Manfred Boßler erklärte den deutschen Kreuzfahrern das Problem: "Wenn der Mast nicht über Bord gegangen wäre, hätte er die Bordwand zerschmettert. Das hätte für das Trio vermutlich das Todesurteil bedeutet." Dass die Kreuzfahrt-Teilnehmer deshalb auf den Besuch der Insel Nuku Hiva in Polynesien verzichten mussten, weil ihr Schiff aus terminlichen Gründen direkt nach Tahiti weiterfuhr, sorgte bei einigen Passagieren für Unmut.

Boßler meint dazu: "Die Leute haben keine Ahnung von Seefahrt und Seenot. Der Kapitän hat völlig richtig gehandelt." Boßler schmiedet auch während dieser spektakulären Weltreise mit Landungen unter anderem in Mexiko und Tonga, Neuseeland und Australien, Japan und China, Thailand und Indien schon weitere Pläne für Wasserreisen - vergleichsweise aber bescheidene: "Ich will einmal mit einem Hausboot ein paar Monate die Kanäle in Frankreich befahren - das ist ein noch unerfüllter Wunsch von mir." Die deutschen Flüsse kennt er weitgehend - vor allem Neckar, Rhein und Main - und zuletzt war er auch mit einem Boot auf der Mecklenburgischen Seenplatte unterwegs.

"Ich dürfte auch ohne die Privattouren der dienstälteste Binnenschiffer in Deutschland sein", sagt Boßler. Sein Kapitäns-Patent ist für ihn jedoch Geschichte: "Ich hätte es verlängern können, aber Passagier-Schifffahrt gibt es für mich nicht mehr." Von seiner "Alt Heidelberg" (s. Hintergrund) hat er schon vor dem Start rund um die Welt Abschied genommen. Ungern sagt er dem Neckar Lebewohl: "Dort kenne ich seit mehr als einem halben Jahrhundert jeden Stein. Das bleibt in einem."