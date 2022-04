Von Johannes Hucke

Duttweiler. Es hat natürlich seinen Grund, weswegen wir uns zu Beginn einer Umschau renommierter Pfälzer Güter, die für das deutsche Weinwunder wesentlich waren und sind, zunächst einmal in die Ebene begeben. An den Hängen der Mittelhardt wären wir andererseits auch nicht falsch. Denn seit 1999 verfügt das Weingut Bergdolt auch über Flächen in den altberühmten Lagen Deidesheimer Mäushöhle und Ruppertsberger Reiterpfad. Doch hier unten geht alles ein wenig gelassener zu als an der Weinstraße. Über den Dörfern liegt eine fast biedermeierliche Stille, die älteren Bewohnerinnen halten von Garten zu Garten ein Schwätzchen und die Kinder schauen auf dem Weg vom Schulbus nach Hause erst einmal in der kleinen Bäckerei vorbei.

Hintergrund NACKTE FAKTEN Weingut Bergdolt Klostergut St. Lamprecht Adresse: Dudostr. 17, 67435 Neustadt-Duttweiler Telefon: 0 63 27 / [+] Lesen Sie mehr NACKTE FAKTEN Weingut Bergdolt Klostergut St. Lamprecht Adresse: Dudostr. 17, 67435 Neustadt-Duttweiler Telefon: 0 63 27 / 50 27 Homepage: www.weingut-bergdolt.de seit: 1754 Lagen:Duttweiler Mandelberg, Kalkberg; Kirrweiler Mandelberg, Deidesheimer Mäushöhle, Ruppertsberger Reiterpfad Rebfläche: 30 Hektar Rebsorten: Weißburgunder, Riesling, Chardonnay, Auxerrois, Silvaner, Sauvignon blanc, Goldmuskateller, Gewürztraminer; Spätburgunder, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Dorio. Spezialitäten: Weißburgunder Tempus 2019, Fluxus brut nature 2015 Preisspanne: 6,20 bis 48 Euro

[-] Weniger anzeigen

Das einst so mächtige Kloster St. Lamprecht hat auch hier Besitztümer gehabt, darunter den Hof, den 1754 Jakob Bergdolt von der Kurpfalz erworben hat. Da liegt es vor uns, das entzückende Ensemble in Kaisergelb, an dem viele Generationen gebaut haben. Jasper, die zehnte, umreißt die Betriebsphilosophie: "Hier wird mit Hand und Eimer gelesen. Und ich darf immer helfen, wann ich will." Das klingt doch schon mal nach einem überzeugenden Ansatz. Rainer Bergdolt zeigt sich mit der Expertise des Enkels sehr einverstanden. Er war es, der 1985 erstmals "alles radikal durchgären" ließ. Seinetwegen sind wir hier – und seiner Weißburgunder wegen.

Die waren seinerzeit wahre Pionierleistungen, als sich die meisten mit lieblichem Morio-Muskat zufriedengaben und die ersten Trockentrinker auf Edelzwicker und "Pinno Kritscho" schworen. Es war märchenhaft, was schon damals aus Duttweiler ins staunende Mannheim und darüber hinaus geliefert wurde. Man konnte kaum glauben, zu welcher Finesse Wein aus Deutschland fähig war, wenn man ihn ließ.

„Radikal durchgären“ lautet Rainer Bergdolts Devise. Foto: Gert Steinheimer

1968 bis 1971 studierte Rainer Bergdolt in Geisenheim. Seine Tochter Carolin tat es ihm später gleich, bildete sich klassisch in Österreich, Neuseeland und Australien fort. Schwester Ines, Architektin, kümmert sich um die Präsentation, das feine Design, die Website... und um alles andere eben auch, was in einem Familienbetrieb anfällt. Nelly Pröhl im Büro und David Golitko im Außenbetrieb wollen wir ebenfalls vorstellen und auch Hündin Juna, die zur gastfreundlichen Atmosphäre intensiv beiträgt.

Was hat sich getan seit den revolutionären Bestrebungen, die ein Umdenken in der heimischen Weinwirtschaft mitbewirkten? Jede Menge. Die Bergdoltschen Sekte etwa sind mittlerweile zu Primadonnen ihrer Zunft emporgestiegen, darunter der Fluxus brut nature aus Chardonnay und Pinot Noir, dem fünf Jahre Hefelager so wohlanstehen, dass die frankophile Kundschaft Jahr für Jahr einen Wettlauf auf die kostbaren Flaschen veranstaltet. "Nicht so barock und alles andere als Mainstream", beschreibt Carolin Bergdolt ihr champagnerartiges Wunderwerk, das so ziemlich alle wichtigen Preise abgeräumt hat.

Foto: Gert Steinheimer

"Spontan angären, dann zum richtigen Zeitpunkt zart mit Reinzuchthefe impfen": Diese hauseigene Verfahrenstechnik kommt den Weißburgundern besonders zugute. Es ist ein flirrendes Panorama vom Gutswein St. Lamprecht bis zum Kirrweiler Mandelberg Großes Gewächs, das Fotograf Steinheimer an den Spitzentanz in einer Ballettaufführung erinnert. Die kalkreichen Böden um Duttweiler geben der Sorte alles, was sie braucht; mit zarter Holztönung exemplifiziert der "Lössriedel", was mit Pinot blanc möglich ist: In puncto Komplexität bleibt der 2020er hinter der Königsdisziplin Riesling keineswegs zurück.

Sehr zu loben, dass die Bergdolts der Pfälzer Tradition des süffigen Literrieslings noch huldigen. Wer es ausgepichter mag, könnte sich zum Mandelberg aus der Ersten Lage emporprobieren – oder gar zum Ruppertsberger Reiterpfad Großes Gewächs, einem flüssigen VDP-Mitgliedsausweis der ersten Kategorie.

Sekt und Weißburgunder gehören zu den Spezialitäten. Foto: Gert Steinheimer

Die Präzision, mit der im Hause Bergdolt traditionell zu Werke gegangen wird, kommt auch den Roten zugute, darunter ein Großes Gewächs vom Kalkberg aus dem Jahr 2019, dem gut und gerne noch zwei Jahrzehnte Entfaltung seiner Hocharomatik bevorstehen, der jedoch hier und heute schon als einer der schönsten aus der Pfalz überwältigt.

Dass Wein im eigentlichen Sinn Kulturarbeit ist, betont zum Abschluss Jasper Bergdolt, der uns den Besuch des kleinen Museums nahelegt, dessen Ausstellungsstücke sein Opa zusammengetragen hat. Vielleicht liegt darin der langjährige Erfolg begründet, wie aus der Liebe zu einer positiven Tradition die Kraft erwächst, für die Anforderungen der Gegenwart immer neue schöpferische Lösungen zu finden …